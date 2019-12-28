Новость Ибрагимович стал игроком «Милана» Добавлено: 2019-12-28 10:00:48 Корреспондент: Алексей Свидров

38-летний шведский нападающий Залатан Ибрагимович стал игроком «Милана». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», - сказал швед.

Напомним, что Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

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Неймар стал игроком «ПСЖ»...

Бразильский нападающий Неймар официально стал футболистом «ПСЖ». Об этом сообщает сайт парижского клуба.

Контракт рассчитан на пять лет – до 2022 года.

Отметим, что Неймар теперь является самым дорогим футболистом в истории. Сумма отступных составляла 222 миллиона евро. Ранее стало известно, что законные представители футболиста выплатили «Барселоне» всю необходимую сумму за досрочный разрыв контракта.

Напомним, что бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года.

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Рибери стал игроком «Фиорентины»...

36-летний французский полузащитник Франк Рибери стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Футболист перебрался в Италию на правах свободного агента.

В течение последних 12 лет Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл 24 трофея. Среди них также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне француз сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.

Также в его карьере выступления за «Марсель», «Галатасарай», «Мец» и другие французские клубы.

ЧИТАЙТЕ: Коутин..... 36-летний французский полузащитник Франк Рибери«Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Соглашение рассчитано на два года.Футболист перебрался в Италию на правах свободного агента.В течение последних 12 лет Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл 24 трофея. Среди них также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.В прошлом сезоне француз сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.Также в его карьере выступления за «Марсель», «Галатасарай», «Мец» и другие французские клубы.ЧИТАЙТЕ: Коутин..... Читать новость...

Караваев стал игроком "Фенербахче"...

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев стал игроком "Фенербахче".

О подписании контракта сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Напомним, что последние три сезона Караваев выступал в составе "Зари" на правах аренды. В турецком клубе он будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Украинский полузащитник прибыл в столицу Турции еще вчера, а сегодня он успешно прошел медосмотр.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "Зари" 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

На счету Караваева четыре игры в составе национальной сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ: Срна готов на..... Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев"Фенербахче".О подписании контракта сообщает официальный сайт стамбульского клуба.Напомним, что последние три сезона Караваев выступал в составе "Зари" на правах аренды. В турецком клубе он будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.Украинский полузащитник прибыл в столицу Турции еще вчера, а сегодня он успешно прошел медосмотр.В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "Зари" 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов.На счету Караваева четыре игры в составе национальной сборной Украины.ЧИТАЙТЕ: Срна готов на..... Читать новость...

Караваев стал игроком «Динамо»...

27-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев стал игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. В «Динамо» он будет выступать под игровым номером «20».

«Ощущения после подписания контракта волнительные. Когда только появилось предложение и все происходило на уровне обсуждения, я это воспринимал нормально, но сейчас, когда уже непосредственно подписывал контракт, чувствовал приятное волнение, я полностью осознал, куда попал», - прокомментировал свой переход сам футболист.

В то же время в «Зарю» переход..... 27-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Александр Караваевкиевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.Контракт рассчитан на четыре года. В «Динамо» он будет выступать под игровым номером «20».«Ощущения после подписания контракта волнительные. Когда только появилось предложение и все происходило на уровне обсуждения, я это воспринимал нормально, но сейчас, когда уже непосредственно подписывал контракт, чувствовал приятное волнение, я полностью осознал, куда попал», - прокомментировал свой переход сам футболист.В то же время в «Зарю» переход..... Читать новость...

Рабьо стал игроком «Ювентуса»...

24-летний французский полузащитник Адриан Рабьо перебрался в туринский «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

Футболист достался туринцам совершенно бесплатно, перейдя на правах свободного агента.

Последним клубом Рабьо был парижский «Пари Сен-Жермен». Отметим, что из-за нежелания продлевать контракт с клубом, он не допускался к играм команды с декабря 2018 года.

Вскоре игроком «Ювентуса» также должен стать бывший голкипер команды Джанлуиджи Буффон.

ЧИТАЙТЕ: Киевское «Динамо» планирует покупку ещё одного футболиста, - СМИ..... 24-летний французский полузащитник Адриан Рабьо перебрался в туринский «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Детали соглашения не разглашаются.Футболист дося туринцам совершенно бесплатно, перейдя на правах свободного агента.Последним клубом Рабьо был парижский «Пари Сен-Жермен». Отметим, что из-за нежелания продлевать контракт с клубом, он не допускался к играм команды с декабря 2018 года.Вскоре«Ювентуса» также должен стать бывший голкипер команды Джанлуиджи Буффон.ЧИТАЙТЕ: Киевское «Динамо» планирует покупку ещё одного футболиста, - СМИ..... Читать новость...

Милевский стал игроком "Газиантепспора"...

Сегодня, 6 сентября, стало известно о том, что украинский футболист подписал контракт с турецким клубом «Газиантепспор». Как сообщает официальный сайт команды, Милевский подписал контракт сроком на три года. Также стало известно, что выступать Артем будет под номером 77.

Напомним, что Артем Милевский около года находился без «большого» футбола, находясь в расположении дубля киевского «Динамо». Основной причиной нахождения в дубле является непрофессиональное отношение футболиста к делу, которое повлекло за собой ссору между игроком и главным тренером команды Олегом Блохиным.

Вчера, 5 августа, официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о..... Сегодня, 6 сентября,о известно о том, что украинский футболист подписал контракт с турецким клубом «Газиантепспор». Как сообщает официальный сайт команды, Милевский подписал контракт сроком на три года. Такжео известно, что выступать Артем будет под номером 77.Напомним, что Артем Милевский около года находился без «большого» футбола, находясь в расположении дубля киевского «Динамо». Основной причиной нахождения в дубле является непрофессиональное отношение футболиста к делу, которое повлекло за собой ссору междуи главным тренером команды Олегом Блохиным.Вчера, 5 августа, официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о..... Читать новость...

Фелиш стал игроком «Атлетико»...

19-летний португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш перебрался в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма сделки составила 126 миллионов евро. Футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. По имеющейся информации, зарплата португальца составит 3,5 млн евро за сезон.

Фелиш будет выступать под 7 номером.

Отметим, что 30% от суммы получит агент футболиста Жорже Мендеш.

ЧИТАЙТЕ: «Атлетико» и «Бенфика» договорились о трансфере Фелиша

Данный трансфер стал рекордным для «Атлетико».

В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», отметив..... 19-летний португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш перебрался в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Сумма сделки составила 126 миллионов евро. Футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. По имеющейся информации, зарплата португальца составит 3,5 млн евро за сезон.Фелиш будет выступать под 7 номером.Отметим, что 30% от суммы получит агент футболиста Жорже Мендеш.ЧИТАЙТЕ: «Атлетико» и «Бенфика» договорились о трансфере ФелишаДанный трансферрекордным для «Атлетико».В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», отметив..... Читать новость...