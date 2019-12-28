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Кабмин утвердил цены на трансплантацию органов в Украине

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Добавлено:2019-12-28 10:29:12
Корреспондент:Алексей Свидров

  Кабинет министров Украины принял решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

 «Приняли несколько важных решений для здравоохранения. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинских услуг», - написал он в Telegram.

 Также правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) стоит 324 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" 535 тыс. грн, пересадка печени/части печени - реципиент 855 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33 тыс. грн, донорская резекция печени 116 тыс. грн, донорский этап - изъятие органов у донора-трупа 74 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,3 млн грн.

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