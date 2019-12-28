Новость Кабмин утвердил цены на трансплантацию органов в Украине Добавлено: 2019-12-28 10:29:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины принял решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Приняли несколько важных решений для здравоохранения. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинских услуг», - написал он в Telegram.

Также правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) стоит 324 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" 535 тыс. грн, пересадка печени/части печени - реципиент 855 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33 тыс. грн, донорская резекция печени 116 тыс. грн, донорский этап - изъятие органов у донора-трупа 74 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,3 млн грн.

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Осенний призыв в Украине. Кабмин утвердил численность призыв...

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Сообщается, что на одного призывника объем расходов составляет 2849 гривен 13 копеек.

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Кабмин продает автомобили центральных органов власти...

В связи с плачевным состоянием украинской казны, Кабмин вынужден был пойти на крайние меры и перейти на жесткую экономию бюджетных средств. В связи с этим была дана команда продать автомобили центральных органов власти. В наше время ездить чиновникам на государственных авто – большая роскошь, считают в правительстве. Там уже начинают считать, сколько смогут выручить от продажи лишнего.

«Мы переходим к цивилизованной европейской форме работы - остается один автомобиль в министерстве. Имеется в виду для руководства министерства ... Все остальные автомобили, а это более 1,5 тыс. автомобилей только по центральным органам исполнительной власти будут оценены и под наблюдением общест..... В связи с плачевным состоянием украинской казны,вынужден был пойти на крайние меры и перейти на жесткую экономию бюджетных средств. В связи с этим была дана команда продать автомобили центральныхвласти. В наше время ездить чиновникам на государственных авто – большая роскошь, считают в правительстве. Там уже начинают считать, сколько смогут выручить от продажи лишнего.«Мы переходим к цивилизованной европейской форме работы - остается один автомобиль в министерстве. Имеется в виду для руководства министерства ... Все остальные автомобили, а это более 1,5 тыс. автомобилей только по центральным органам исполнительной власти будут оценены и под наблюдением общест..... Читать новость...

Кабмин утвердил концепцию реформирования ГФС...

Кабмин на заседании 29 марта утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации. О главных этапах реформирования ГФС рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.

Документ предусматривает такие реформы: оптимизация структуры; информационные технологии; антикоррупционные меры; развитие персонала и оплата труда; прозрачность реформы; коммуникация.

Для реформирования таможенного дела необходимо б..... на заседании 29 мартаконцепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации. О главных этапах реформирования ГФС рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.По его словам, концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.Документ предусматривает такие реформы: оптимизация структуры; информационные технологии; антикоррупционные меры; развитие персонала и оплата труда; прозрачность реформы; коммуникация.Для реформирования таможенного дела необходимо б..... Читать новость...

Кабмин утвердил Госбюджет-2018...

Кабинет министров на заседании в пятницу, 15 сентября, утвердил проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение единогласно поддержали все члены украинского правительства.

Представляя документ, премьер-министр Украины Влдаимир Гройсман подчеркнул, что Госбюджет-2018 расчитан с доходами 1,2 трлн грн, дефицитом 2,4% ВВП, основан на прогнозе роста экономики в 3% и объеме минимальной зарплаты в 3723 грн.

«Мы вовремя принимаем и передаем на площадку в парламент проект бюджета на 2018 год. Это только основа, дальше будет обсуждение. И мы ожидаем скорейшее принятие документа», - подчеркнул Владимир Гройсман...... Кабинет министров на заседании в пятницу, 15 сентября,проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение единогласно поддержали все члены украинского правительства.Представляя документ, премьер-министр Украины Влдаимир Гройсман подчеркнул, что Госбюджет-2018 расчитан с доходами 1,2 трлн грн, дефицитом 2,4% ВВП, основан на прогнозе роста экономики в 3% и объеме минимальной зарплаты в 3723 грн.«Мы вовремя принимаем и передаем на площадку в парламент проект бюджета на 2018 год. Это только основа, дальше будет обсуждение. И мы ожидаем скорейшее принятие документа», - подчеркнул Владимир Гройсман...... Читать новость...

Кабмин утвердил план восстановления Донбасса...

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по организации восстановительных работ поврежденных (разрушенных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

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Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором...

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», - написал он в Telegram.

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

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Кабмин утвердил бренд Украины «Ukraine NOW UA»...

Кабинет министров Украины утвердил бренд «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ», «Украина СЕЙЧАС»), который станет основой презентации страны в мире.

«Команда Правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина Сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Ожидается, что на основе бренда буд..... Кабинет министров Украиныбренд «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ», «Украина СЕЙЧАС»), который станет основой презентации страны в мире.«Команда Правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина Сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.Отмечается, что логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.Ожидается, что на основе бренда буд..... Читать новость...