Новость Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа Добавлено: 2019-12-28 11:21:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Амеирки Джо Байден отказался давать показания в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Des Moines Register.

«Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны», - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Саакашвили отказался давать показания в СБУ...

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пришел в здание СБУ, но общаться со следователем отказался, поскольку считает, что вызвать одной повесткой на один день для проведения двух различных следственных действия запрещено украинским Уголовно-процессуальным кодексом. Об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК. Согласно этой статье, вызывать меня для проведения одновременно двух различных следственных действий запрещено. Я ни шагу не сделаю для нарушения закона... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда Луценко в Верховной Раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им спою такую..... Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пришел в здание СБУ, но общаться со следователем, поскольку считает, что вызвать одной повесткой на один день для проведения двух различных следственных действия запрещено украинским Уголовно-процессуальным кодексом. Об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН."Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК. Согласно этой статье, вызывать меня для проведения одновременно двух различных следственных действий запрещено. Я ни шагу не сделаю для нарушения закона... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда Луценко в Верховной Раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им спою такую..... Читать новость...

Полонский отказался давать показания камбоджийскому следоват...



Один из камбоджийских адвокатов россиян в четверг сообщил прессе, что бизнесмен Сергей Полонский и двое его друзей, которые в конце 2012 года были арестованы на камбоджийском курорте Сиануквиль, отказались давать показания следователю, ведущему их дело.

«Сегодня Сергей Полонский и двое его товарищей наотрез отказались давать какие-либо показания судье-следователю, расследующему их дело», - сообщил юрист. По рассказу адвоката, на предыдущем допросе, Константин Баглай и Александр Карачинский, которых собирались допросить отдельно от Полонского, потребовали заменить переводчика.

«Он, действительно, не знал русский язык на уровне судебного перевода. Сейчас, по-видимому, у..... Один из камбоджийских адвокатов россиян в четверг сообщил прессе, что бизнесмен Сергей Полонский и двое его друзей, которые в конце 2012 года были арестованы на камбоджийском курорте Сиануквиль, отказалисьследователю, ведущему их дело.«Сегодня Сергей Полонский и двое его товарищей наотрез отказалиськакие-либосудье-следователю, расследующему их дело», - сообщил юрист. По рассказу адвоката, на предыдущем допросе, Константин Баглай и Александр Карачинский, которых собирались допросить отдельно от Полонского, потребовали заменить переводчика.«Он, действительно, не знал русский язык на уровне судебного перевода. Сейчас, по-видимому, у..... Читать новость...

Немцов отказался на допросе давать устные показания по "делу...



Один из лидеров российских оппозиционеров и бывший политик Борис Немцов рассказал сегодня представителям СМИ, как проходил сегодняшний допрос в СК РФ по "делу СПС".

По словам Немцова, он отказался отвечать на какие-либо вопросы следствия, вместо этого передав свои письменные показания. Кроме того, он рассказал, что отказался давать подписку о неразглашении информации, поскольку проходит по делу как свидетель.

Кроме Немцова, на допросе в СК сегодня побывала и бывший член президиума политсовета СПС Мария Гайдар, которая сообщила, что приглашена в Следственный комитет еще раз "по делу СПС" и по поводу спиртзавода.

Ранее сообщалось, что следователи в понедельник доп..... Один из лидеров российских оппозиционеров и бывший политик Борис Немцов рассказал сегодня представителям СМИ, как проходил сегодняшний допрос в СК РФ по "делу СПС".По словам Немцова, онотвечать на какие-либо вопросы следствия, вместо этого передав свои письменные. Кроме того, он рассказал, чтоподписку о неразглашении информации, поскольку проходит по делу как свидетель.Кроме Немцова, на допросе в СК сегодня побывала и бывший член президиума политсовета СПС Мария Гайдар, которая сообщила, что приглашена в Следственный комитет еще раз "по делу СПС" и по поводу спиртзавода.Ранее сообщалось, что следователи в понедельник доп..... Читать новость...

В Испании машинист поезда, потерпевшего катастрофу, отказалс...



Машинист поезда, в среду потерпевшего катастрофу на северо-западе Испании, отказался давать показания следствию. Об этом сообщил представитель Национальной полиции.

Сам Франсиско Хосе Гарсон Амо, машинист поезда, следовавшего по маршруту Мадрид - Ферроль, продолжает находиться в больнице. Его объявили главным подозреваемым в совершении действий, которые повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и взяли под стражу прямо в больнице Сантьяго-де-Компостела.

На первом допросе он подтвердил свои показания, которые дал ранее, что состав, действительно, разогнался вдвое сильнее, чем требовали правила. Однако затем, когда полиция попыталась допросить машиниста поподробнее, он восп..... Машинист поезда, в среду потерпевшего катастрофу на северо-западе Испании,следствию. Об этом сообщил представитель Национальной полиции.Сам Франсиско Хосе Гарсон Амо, машинист поезда, следовавшего по маршруту Мадрид - Ферроль, продолжает находиться в больнице. Его объявили главным подозреваемым в совершении действий, которые повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и взяли под стражу прямо в больнице Сантьяго-де-Компостела.На первом допросе он подтвердил свои, которые дал ранее, что состав, действительно, разогнался вдвое сильнее, чем требовали правила. Однако затем, когда полиция попыталась допросить машиниста поподробнее, он восп..... Читать новость...

Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре отказался...

Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре Александр Пугачев отказался давать показания. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает корреспондент УНН.

"Нашими следователями выписано подозрение. Оно было выписано в больнице. Выписанное подозрение по статье 348 УК... Сам Пугачав отказался от дачи показаний", - сказал В.Троян.

Также он отметил, что оперативные мероприятия продолжаются. Назначен еще ряд экспертиз.

Напомним, 25 сентября экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки "Citroen" за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление работникам по..... Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре Александр Пугачев. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает корреспондент УНН."Нашими следователями выписано подозрение. Оно было выписано в больнице. Выписанное подозрение по статье 348 УК... Сам Пугачавот дачи показаний", - сказал В.Троян.Также он отметил, что оперативные мероприятия продолжаются. Назначен еще ряд экспертиз.Напомним, 25 сентября экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки "Citroen" за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление работникам по..... Читать новость...

В США назвали дату голосования по импичменту Трампа...

Голосование в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 18 декабря 2019 года. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пресли.

«Палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США», - отметила она.

В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.

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Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президе..... Голосование в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональдасостоится 18 декабря 2019 года. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пресли.«Палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США», - отметила она.В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против, вопрос будет рассматриваться вЧИТАЙТЕ: Трамп объяснил просьбу «оказать услугу» в беседе с ЗеленскимНапомним, в США инициировали процедуру импичмента президе..... Читать новость...

Захарченко уже должен давать показания – Яценюк...



Комментируя заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что избиение Татьяны Чорновил, якобы, было провокацией, лидер партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что глава МВД Виталий Захарченко должен не только уйти в отставку, но и уже давать показания по данному случаю.

По его словам, Захарченко должен ответить, почему «Беркут» бил людей на Майдане, почему не установлены личности людей, избивших Татьяну Чорновил, и какое он имеет к этому отношение.

«По нему уголовное дело должно быть возбуждено, так же как и по тем, кто побил Татьяну Чорновил», - добавил политик.

Он в очередной раз подчеркнул, что в рамках расследо..... Комментируя заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что избиение Татьяны Чорновил, якобы, было провокацией, лидер партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что глава МВД Виталий Захарченко должен не только уйти в отставку, но и ужепо данному случаю.По его словам, Захарченко должен ответить, почему «Беркут» бил людей на Майдане, почему не установлены личности людей, избивших Татьяну Чорновил, и какое он имеет к этому отношение.«По нему уголовное дело должно быть возбуждено, так же как и по тем, кто побил Татьяну Чорновил», - добавил политик.Он в очередной раз подчеркнул, что в рамках расследо..... Читать новость...

Врачи: Булатов может давать показания, но не хочет...



Состояние здоровья Д. Булатова позволяет давать показания правоохранителям, но он отказался - врачи.

Состояние здоровья активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, который был доставлен в больницу, сейчас удовлетворительное и позволяет давать показания следователям МВД. Об этом УНН сообщили врачи клиники "Борис". "Сейчас состояние здоровья Д. Булатова удовлетворительное и позволяет общаться со следователями МВД. Дмитрий Булатов согласился давать показания правоохранителям, но в присутствии адвоката. Через 20 минут, когда приехал адвокат, Булатов отказался общаться со следователями", - отметили в клинике.

Как известно, вчера следователи столичной милиции не смогли..... Состояние здоровья Д. Булатова позволяетправоохранителям, но он- врачи.Состояние здоровья активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, который был доставлен в больницу, сейчас удовлетворительное и позволяетследователям МВД. Об этом УНН сообщили врачи клиники "Борис". "Сейчас состояние здоровья Д. Булатова удовлетворительное и позволяет общаться со следователями МВД. Дмитрий Булатов согласилсяправоохранителям, но в присутствии адвоката. Через 20 минут, когда приехал адвокат, Булатовобщаться со следователями", - отметили в клинике.Как известно, вчера следователи столичной милиции не смогли..... Читать новость...