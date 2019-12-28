Новость Стала известна дата боя Уайлдер-Фьюри Добавлено: 2019-12-28 12:00:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Повторный бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля 2020 года. Об этом они написали на своих страницах в Twitter.

Поединок состоится в Лас-Вегасе (США).

На кону боя будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет американец.

Напомним, их первый бой прошел в декабре 2018 года, завершившись ничьей.

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..... Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал Тайсона Фьюри фаворитом в реванше с Владимиром Кличко. По словам американца, он очень хочет посмотреть второй бой с участием своих конкурентов по супертяжелому дивизону."В первом поединке Кличко не смог приспособиться к сопернику, как он хотел, потому что клинчевал и обнимался. Но против более высокого бойца это неловкая ситуация. Теперь он уже знает, чего ожидать от Тайсона. Я ставлю на Фьюри. Если он реально будет упорно тренироваться, как должен, то имеет хорошие шансы на победу. Но ты никогда не знаешь - все может случится", - заявил Уайлдер.Напомним, что бой-реванш Кличко и Фьюри может пройти летом...... Читать новость...

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Названа дата нового боя между Уайлдером и Фьюри...

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«Анонс выйдет к Рождеству, но бой точно состоится 22 февраля. Можете быть в этом уверены», - отметил он.

Место проведения боя станет известно в декабре.

«Все вопросы, вроде места проведения боя, решим в декабре, но 22 февраля - точная дата боя. Место встречи пока не определено, но я не беспокоюсь по этому поводу», - сказал Шелли Финкель, который представляет интересы Уайлдера в компании Premier Boxing Champions.

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..... 5 июля сталастоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Так, самый дешевый билет будет стоить 105 долларов США, передает пресс-служба ФИФА.Как отмечается в сообщении, всего на ЧМ-2018 будет продаваться 4 категории билетов."Первая категория билетов - это места на трибунах. Вторая категория, места на окраинах центральных и трибун за воротами. Третья категория цен - это места на трибунах за воротами. Четвертую категорию выделили специально для местного населения", - сообщают в футбольном ведомстве...... Читать новость...

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