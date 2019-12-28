Новость В Еврокомиссии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2» Добавлено: 2019-12-28 12:27:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выступила категорически против санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Der Spiegel.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», - отметила она.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

После этого Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

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«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2». Об этом сообщает «Европейская правда».

Решение было принято подавляющим большинством голосов.

В нижней палате оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство - 337 из 435 конгрессменов, 48 проголосовали против (в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый конгрессмен). Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых - введение санкций против компаний, причастных к прокладке т..... Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкцияхкомпаний, причастных к строительству «Северного потока-2». Об этом сообщает «Европейская правда».Решение было принято подавляющим большинством голосов.В нижней палате оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство - 337 из 435 конгрессменов, 48 проголосовали(в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый конгрессмен). Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых - введение санкцийкомпаний, причастных к прокладке т..... Читать новость...

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

После этого Allseas ..... Кремль надеется, чтосо стороны Соединенных Штатов Америкироссийского газопровода «Северный поток-2» не помешают завершить проект. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Reuters.Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкцияхкомпаний, причастных к строительству «Северного потока-2».Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.После этого Allseas ..... Читать новость...

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Он отметил, что после получения разрешения на строительство газопровода от Дании Россия сможет продолжать усиливать свою военную мощь, эксплуатировать европейских союзников США и угрожать энергетической безопасности Соединенных Штатов.

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