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В Еврокомиссии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

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Добавлено:2019-12-28 12:27:19
Корреспондент:Алексей Свидров

  Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выступила категорически против санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Der Spiegel.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», - отметила она.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

После этого Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

 
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«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.
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