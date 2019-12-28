Новость Деятельность Кабмина будет более прозрачной, - Дубилет Добавлено: 2019-12-28 13:32:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины запустил сайт program.kmu.gov.ua, на котором можно ознакомиться подробно с целями деятельности правительства. Об этом написал в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет

«Мы создали сайт, который должен сделать наше правительство немного более прозрачным - program.kmu.gov.ua. В сентябре в Раде мы утвердили Программу деятельности правительства. В этом документе каждое из министерств достаточно общими словами описал свои замыслы. Теперь мы все это описали более подробно», - говорится в сообщении.

Программа включает 78 целей. По каждой из них опубликована концепция, а также KPI (индикаторы), по которым будут измеряться их достижения.

Дубилет подчеркнул, что цели правительства пока на стадии планирования, поэтому их специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами.

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