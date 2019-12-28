Новость Пристайко предупредил Германию и Францию из-за «Северного потока-2» Добавлено: 2019-12-28 14:02:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает RND.

«Вы сейчас строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

После этого Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

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Германию и Францию необходимо отстранить от переговоров по ...

К. Грищенко советует не привлекать Францию ​​и Германию к переговорам по ситуации в Украине.

Европейская сторона связана с российским бизнесом, поэтому ее не надо привлекать к переговорам для стабилизации ситуации в Украине. Об этом в интервью программе "Подробности" на телеканале "Интер" сообщил министр иностранных дел Украины 2010 - 2012 годов Константин Грищенко, передает УНН.

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Германия не откажется от «Северного потока-2»...

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.

В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.

Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.

В то же время он осудил такие действия Кремля.

Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию против строительства российского газопровода «Северн..... Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2»захвата Россией украинских моряков и кораблей.В то же время он осудил такие действия Кремля.Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию против строительства российского газопровода «Северн..... Читать новость...

Строительство «Северного потока-2» приостановлено...

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, чт..... Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2»угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте компании.«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Шефчович назвал взаимовыгодным соглашение по транзиту газа между Украиной и РФРанее сообщалось, чт..... Читать новость...

Строительство «Северного потока-2» затягивается ...

В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.

«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.

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Напомним, что строительство газопровода ..... В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Киев поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»Напомним, что строительство газопровода ..... Читать новость...

В Великобритании заморозили акции «Северного потока»...

Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».

«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.

«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.

«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Читать новость...

Швеция одобрила строительство «Северного потока-2»...

Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря, передает Dagens Industri.

«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», – отметила представитель шведской Партии центра по международным вопросам Черстин Лундгрен.

Напомним, что разрешение на строительство «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия. Теперь ожидается разрешение Дании.

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«Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода обще..... Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря, передает Dagens Industri.«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», – отметила представитель шведской Партии центра по международным вопросам Черстин Лундгрен.Напомним, что разрешение на строительство «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия. Теперь ожидается разрешение Дании.ЧИТАЙТЕ: «Северный поток-2» является частной инициативой, – Штайнмайер«Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода обще..... Читать новость...

В ЕС отреагировали на санкции США против «Северного потока-2...

Европейский союз раскритиковал возможность введения со стороны Соединенных Штатов Америки санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает AFP.

«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в..... Европейский союз раскритиковал возможность введения со стороны Соединенных Штатов Америки санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает AFP.«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2»угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в..... Читать новость...