Новость Кличко заявил о снижении тарифов на отопление в Киеве Добавлено: 2019-12-28 14:29:04 Корреспондент: Алексей Свидров

В январе 2020 года киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло», - сообщает его пресс-служба.

Кличко также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов, которые воспользовались городскими программами по энергосбережению, платят за коммунальные услуги намного меньше.

«Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так, цена отопления за ноябрь в термомодернизированных домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов фактически не зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно», - добавил мэр Киева.

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Ранее Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

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В Киеве включают отопление...



С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон. Специалисты из «Киевэнерго» уже приступили к подключению жилых домов к централизованному отоплению. В пресс-службе «Киевэнерго» сообщили о том, что они осуществляют запуск теплоносителей во всей районах Киева в соответствии с тем графиком, который был утвержден Киевской городской государственной администрацией.

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Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Первый заместитель главы КГГА Александр Мазурчак на днях озвучит приказ о начале отопительного сезона 15 октября», - сообщили в КГГА.

При этом отмечается, что вполне возможно, что в школах, детских садиках и медицинских учреждениях Киева отопительный сезон начнется немного раньше. Однако, как говорится, для этого нужно, чтобы руководство этих учреждений обратилось в КГГА со специальным письмом.

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