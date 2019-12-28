Новость Обмен пленными должен состояться 29 декабря, - Зеленский Добавлено: 2019-12-28 15:04:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра, 29 декабря 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает «Укринформ».

«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», - отметил он.

По его словам, этот вопрос является самой сложной задачей в этом году.

Ранее представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года.

Напомним, во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года.

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20 сентября должен состояться обмен пленными между "ДНР" и у...



Как сообщила руководитель, так называемого, комитета "ДНР" по делам беженцев и военнопленных Дарья Морозова, очередной обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и украинскими силовиками намечен на 20 сентября.

"Обмен намечен на субботу, около полудня. Формула обмена сейчас уточняется, поскольку еще готовятся списки пленных. Это будет 40-50 человек с каждой стороны", - рассказала она. Напомним, ранее глава "комитета по военнопленным и беженцам" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова сообщала, что обмен пленными должен состояться 19 сентября.

Следует отметить, что обмен пленными между украинскими силовиками и, так назыв..... Как сообщила руководитель, так называемого, комитета "ДНР" по делам беженцев и военнопленных Дарья Морозова, очередной обменмежду самопровозглашенной Донецкой народной республикой и украинскими силовиками намечен на 20 сентября.намечен на субботу, около полудня. Формула обмена сейчас уточняется, поскольку еще готовятся списки пленных. Это будет 40-50 человек с каждой стороны", - рассказала она. Напомним, ранее глава "комитета по военнопленным и беженцам" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова сообщала, что обмен19 сентября.Следует отметить, что обменмежду украинскими силовиками и, так назыв..... Читать новость...

СНБО: Сегодня может состояться очередной обмен пленными...



Заместитель представителя СНБО Владимир Полевой сообщил в воскресенье в ходе брифинга, что сегодня, 14 сентября должен состояться очередной обмен задержанных и пленных в зоне АТО.

"Сегодня также состоится очередной обмен. О результатах этого обмена мы сообщим очень подробно", - отметил Полевой.

Владимир Полевой отметил, что работа по обмену задержанными и пленными ведется постоянно, и с этой целью специально был создан межведомственный и координационный центр, который работает при отделе Службы Безопасности.

Между тем, по сообщениям российских средств массовой информации, намеченный на сегодня обмен пленными между ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных ..... Заместитель представителя СНБО Владимир Полевой сообщил в воскресенье в ходе брифинга, что сегодня, 14 сентябряочередной обмен задержанных и пленных в зоне АТО."Сегодня также состоится очередной обмен. О результатах этого обмена мы сообщим очень подробно", - отметил Полевой.Владимир Полевой отметил, что работа по обмену задержанными иведется постоянно, и с этой целью специально был создан межведомственный и координационный центр, который работает при отделе Службы Безопасности.Между тем, по сообщениям российских средств массовой информации, намеченный на сегодня обменмежду ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных ..... Читать новость...

Кучма рассказал о том, когда может состояться следующий обме...

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кучма надеется, что следующий этап обмена заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, состоится до марта.

Об этом Кучма сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телеканала «Прямой» на церемонии прощания с первым космонавтом в истории независимой Украины Леонидом Каденюком.

По его словам, вопрос освобождения заложников зависит от России.

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«Мне кажется, что накануне выборов (президента РФ, которые состоятся 18 марта - УНИАН) такой акт гуманитарный, он по..... Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кучма надеется, что следующий этап обмена заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, состоится до марта.Об этом Кучма сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телеканала «Прямой» на церемонии прощания с первым космонавтом в истории независимой Украины Леонидом Каденюком.По его словам, вопрос освобождения заложников зависит от России.ЧИТАЙТЕ: Киев и ОРДЛО обменялись списками пленных«Мне кажется, что накануне выборов (президента РФ, которые состоятся 18 марта - УНИАН) такой акт гуманитарный, он по..... Читать новость...

Обмен пленными состоится 27 декабря ...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, обмен пленными пройдет 27 декабря. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Кирилл по итогам встречи сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы.

«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ”ДНР” и ”ЛНР” и Украиной», - сказал он.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё..... Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, обменпройдет 27. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Кирилл по итогам встречи сообщил, что все условия по обменусогласованы.«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обменамежду ”ДНР” и ”ЛНР” и Украиной», - сказал он.«Я надеюсь, что обмен, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё..... Читать новость...

Украина и РФ готовят новый обмен пленными в конце декабря ...

Во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года. Об этом заявил украинский президента Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

«Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым», ..... Во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обменпо формуле «всех на всех» до 312019 года. Об этом заявил украинский президента Владимир, передает его пресс-служба.«Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 312019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым», ..... Читать новость...

28 декабря должен состояться хардфорк Segwit2X...

Команда проекта Segwit2X заявила, что 28 декабря 2017 года ожидается очередной хардфорк. Он будет осуществлен на блоке 501451.

Напомним, что проект Segwit2X был приостановлен в ноябре этого года из-за раскола в криптосообществе.

«Комиссии и скорость транзакций внутри сети Bitcoin достигли невероятных значений. Последний месяц средняя комиссия сети составляет 15-20 долларов США, а скорость подтверждения может доходить до нескольких дней. Bitcoin уже просто невозможно использовать в качестве платежного средства», – заявили разработчики.

Общая эмиссия Bitcoin Segwit2X составит 21 миллион монет. Размер блока будет увеличен до 4 мб. Также создатели вв..... Команда проекта Segwit2X заявила, что 282017 года ожидается очередной хардфорк. Он будет осуществлен на блоке 501451.Напомним, что проект Segwit2X был приостановлен в ноябре этого года из-за раскола в криптосообществе.«Комиссии и скорость транзакций внутри сети Bitcoin достигли невероятных значений. Последний месяц средняя комиссия сети составляет 15-20 долларов США, а скорость подтверждения может доходить до нескольких дней. Bitcoin уже просто невозможно использовать в качестве платежного средства», – заявили разработчики.Общая эмиссия Bitcoin Segwit2X составит 21 миллион монет. Размер блока будет увеличен до 4 мб. Также создатели вв..... Читать новость...

Террористы "ДНР" заявляют, что обмен пленными в формате "все...

Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой ("ДНР") и Украиной в формате "всех на всех" может начаться с 25 декабря и пройти в несколько этапов. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил "секретарь Совбеза" самопровозглашенной республики Александр Ходаковский, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Обмен планируется (в формате) "всех на всех" где-то с 25 числа, насколько я осведомлен", - сказал А.Ходаковский.

По его словам, процесс, скорее всего, пройдет "в несколько этапов".

Источник: УНН..... между самопровозглашенной Донецкой народной республикой ("ДНР") и Украиной в формате "всех на всех" может начаться с 25и пройти в несколько этапов. Об этом в понедельник, 15, сообщил "секретарь Совбеза" самопровозглашенной республики Александр Ходаковский, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".планируется (в формате) "всех на всех" где-то с 25 числа, насколько я осведомлен", - сказал А.Ходаковский.По его словам, процесс, скорее всего, пройдет "в несколько этапов".Источник: УНН..... Читать новость...

США приветствуют обмен пленными...

Посольство США в Украине прокомментировало обмен пленными, который прошел вчера, 27 декабря.

«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Следующий обмен пленными может пройти в формате «74 на 29», – Песков

Напомним, что вчера между Украиной и боевиками с оккупированного Донбасса прошел обмен пленными. На подконтрольную Киеву территорию вернулись 73 человека. Украина же передела 233 человека.

Отметим, что изначально говорилось о 74 заложниках, но одна женщина отказалась возвращать..... Посольство США в Украине прокомментировало обмен, который прошел вчера, 27«Приветствуем дома освобожденных 27заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Следующий обменможет пройти в формате «74 на 29», – ПесковНапомним, что вчера между Украиной и боевиками с оккупированного Донбасса прошел обмен. На подконтрольную Киеву территорию вернулись 73 человека. Украина же передела 233 человека.Отметим, что изначально говорилось о 74 заложниках, но одна женщина отказалась возвращать..... Читать новость...