Новость Пенсионный фонд ввел Электронную трудовую книжку Добавлено: 2019-12-28 15:33:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Пенсионный фонд Украины создал новый сервис Электронная трудовая книжка. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности», - говорится в сообщении.

В Электронной трудовой книжке информация отображается о всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

В ПФУ отмечают, что это удобный сервис для граждан, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах.

Кроме того, в случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

ЧИТАЙТЕ: Кабмин поддержал идею введения электронных трудовых книжек

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Отчет в Пенсионный фонд 2012. Что нового?...



Украинское законодательство имеет одну, четко определенную тенденцию, которая наблюдается на протяжении всей истории независимой Украины – законодательство часто меняется, и проследить все в нем изменения, зачастую, является довольно-таки сложным процессом.

Недавно мы рассказывали, что такое Персонификация 2012, теперь поговорим о том, как сдать отчет 2012 в Пенсионный фонд. Ведь период отчетности для предпринимателей наступит уже совсем скоро.

Проанализировав изменения в украинском законодательстве и ознакомившись с мнениями специалистов, предлагаем Вашему вниманию рекомендации по вопросу: как сдать отчет 2012 в Пенсионный фонд? Также предлагаем образцы бланков о..... Украинское законодательство имеет одну, четко определенную тенденцию, которая наблюдается на протяжении всей истории независимой Украины – законодательство часто меняется, и проследить все в нем изменения, зачастую, является довольно-таки сложным процессом.Недавно мы рассказывали, что такое Персонификация 2012, теперь поговорим о том, как сдать отчет 2012 в. Ведь период отчетности для предпринимателей наступит уже совсем скоро.Проанализировав изменения в украинском законодательстве и ознакомившись с мнениями специалистов, предлагаем Вашему вниманию рекомендации по вопросу: как сдать отчет 2012 в? Также предлагаем образцы бланков о..... Читать новость...

Пенсионный фонд Украины – банкрот, – Павел Розенко ...

Пенсионному фонду не хватает около 80 млрд грн для выплат пенсий в тех размерах, которые существуют сегодня, заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

"Если говорить прямо, он (Пенсионный фонд – ред.) - банкрот, и без помощи государства эта финансовая институция просто бы не существовала", - приводит высказывание П.Розенко пресс-служба Минсоцполитики.

П.Розенко отметил, что благодаря совместной позиции президента Украины и правительственной переговорной группы удалось отойти от ключевого требования МВФ относительно сбалансирования бюджета Пенсионного фонда за счет повышения пенсионного возраста до 65 лет.

"Придется ли сно..... Пенсионномуу не хватает около 80 млрд грн для выплат пенсий в тех размерах, которые существуют сегодня, заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко."Если говорить прямо, он (– ред.) - банкрот, и без помощи государства эта финансовая институция просто бы не существовала", - приводит высказывание П.Розенко пресс-служба Минсоцполитики.П.Розенко отметил, что благодаря совместной позиции президента Украины и правительственной переговорной группы удалось отойти от ключевого требования МВФ относительно сбалансирования бюджета Пенсионногоа за счет повышения пенсионного возраста до 65 лет."Придется ли сно..... Читать новость...

Поступления в Пенсионный фонд Украины увеличатся на 4,4% в 2...



Поступления из государственного бюджета Украины в Пенсионный фонд в 2014 году увеличатся на 4,4% по сравнению с соответствующими показателями 2013 года. Получается, что в 2014 года отчисления в Пенсионный фонд из госбюджета составят 87 миллиардов гривен. Об этом стало известно из проекта государственного бюджета Украины на 2014 год. Такая информация обнародована в информационном бюллетене Кабинета Министров Украины.

«Предполагается, что в Пенсионный фонд Украины из государственного бюджета в 2014 году будет перечислено 87 миллиардов гривен. Согласно бюджету Пенсионного фонда на 2013 год, трансферты из госбюджета Украины должны составить 83,3 миллиарда гривен. В том числе, здесь учте..... Поступления из государственного бюджета Украины вв 2014 году увеличатся на 4,4% по сравнению с соответствующими показателями 2013 года. Получается, что в 2014 года отчисления виз госбюджета составят 87 миллиардов гривен. Об этом стало известно из проекта государственного бюджета Украины на 2014 год. Такая информация обнародована в информационном бюллетене Кабинета Министров Украины.«Предполагается, что вУкраины из государственного бюджета в 2014 году будет перечислено 87 миллиардов гривен. Согласно бюджету Пенсионногоа на 2013 год, трансферты из госбюджета Украины должны составить 83,3 миллиарда гривен. В том числе, здесь учте..... Читать новость...

Япония начала реформировать крупнейший в мире пенсионный фон...

Япония начала реформировать свой Государственный пенсионный инвестиционный фонд, который является самым крупным пенсионным финансовым институтом в мире. Об этом в воскресенье, 22 апреля 2014 года сообщают СМИ. Планируют, что в результате данной реформы фонд будет делать более рискованные вложения, проводить более агрессивную инвестиционную политику и меньше полагаться на государственные облигации, которые приносят очень низкий доход.

Инициатором этой реформы выступил глава правительства Японии Синдзо Абе. Премьер-министр назначил новый состав наблюдательного комитета пенсионного фонда, сократив количество его членов с 10 до 8. При этом 3 человека из данного состава ранее уже консультировали..... Япония начала реформировать свой Государственный пенсионный инвестиционный, который является самым крупным пенсионным финансовым институтом в мире. Об этом в воскресенье, 22 апреля 2014 года сообщают СМИ. Планируют, что в результате данной реформыбудет делать более рискованные вложения, проводить более агрессивную инвестиционную политику и меньше полагаться на государственные облигации, которые приносят очень низкий доход.Инициатором этой реформы выступил глава правительства Японии Синдзо Абе. Премьер-министр назначил новый состав наблюдательного комитета пенсионногоа, сократив количество его членов с 10 до 8. При этом 3 человека из данного состава ранее уже консультировали..... Читать новость...

Кабмин внес предложение о сокращении отчислений в пенсионный...

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2015 год и сократить объем бюджетных отчислений в Пенсионный фонд в 2015 году на 3,9 млрд грн, до 76,95 млрд грн.

Читайте: Кабмин подал в ВР проект изменений в госбюджет-2015

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту 2147, опубликованному на сайте Верховной Рады.

Документом предполагается сократить дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок на 23,2 млн грн. до 61,845 млрд грн., финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда на 3,890 до 15,105 млрд грн.

Читайте: Кабмин урезал зарплаты чиновников на 2015 год

Как сообщал УНИАН, согласно зак..... Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2015 год и сократить объем бюджетных отчислений вв 2015 году на 3,9 млрд грн, до 76,95 млрд грн.Читайте: Кабмин подал в ВР проект изменений в госбюджет-2015Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту 2147, опубликованному на сайте Верховной Рады.Документом предполагается сократить дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок на 23,2 млн грн. до 61,845 млрд грн., финансирование покрытия дефицита Пенсионногоа на 3,890 до 15,105 млрд грн.Читайте: Кабмин урезал зарплаты чиновников на 2015 годКак сообщал УНИАН, согласно зак..... Читать новость...

Пенсионный фонд Украины разработал веб-портал электронных ус...

Сегодня, 1 октября, Пенсионный фонд Украины запустил новый проект - веб-портал электронных услуг. Отныне, зайдя на сайт portal.pfu.gov.ua жители Украины смогут получить полезную и нужную для себя информацию.

Так, граждане и застрахованные лица, зайдя на сайт, узнают о порядке регистрации граждан в базе данных веб-портала; о правах, обязанностях и ответственности получателей пенсионных и других выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Украины; о порядке получения и использования пенсионного удостоверения; об условиях, порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

Для застрахованных лиц полезной окажется информация о правах, обязанностях и их ответственности; о порядке получения и..... Сегодня, 1 октября,Украины запустил новый проект - веб-портал электронных услуг. Отныне, зайдя на сайт portal.pfu.gov.ua жители Украины смогут получить полезную и нужную для себя информацию.Так, граждане и застрахованные лица, зайдя на сайт, узнают о порядке регистрации граждан в базе данных веб-портала; о правах, обязанностях и ответственности получателей пенсионных и других выплат, осуществляемых Пенсионнымом Украины; о порядке получения и использования пенсионного удостоверения; об условиях, порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсий.Для застрахованных лиц полезной окажется информация о правах, обязанностях и их ответственности; о порядке получения и..... Читать новость...

Украинский бизнес не будет подавать отчетность об уплате ЕСВ...

С передачей функций администрирования единого социального взноса от Пенсионного фонда в Министерство доходов и сборов украинским бизнесменам станет жить легче, - считают эксперты. Они уверенны, что в скором времени количество проверок бизнеса существенно уменьшиться, поскольку теперь предпринимателям не придется подавать отчетность об уплате налогов и единого социального взноса в отдельные органы контроля. Более того, это позволит вывести неофициальные зарплаты из тени и работодателям станет сложнее уклоняться от уплаты единого социального взноса.

В то же время предприниматели должны помнить, что вести реестр и персонификацию страхователей, начислять выплаты по-прежнему будет Пенсионный фон..... С передачей функций администрирования единого социального взноса от Пенсионногоа в Министерство доходов и сборов украинским бизнесменам станет жить легче, - считают эксперты. Они уверенны, что в скором времени количество проверок бизнеса существенно уменьшиться, поскольку теперь предпринимателям не придется подавать отчетность об уплате налогов и единого социального взноса в отдельные органы контроля. Более того, это позволит вывести неофициальные зарплаты из тени и работодателям станет сложнее уклоняться от уплаты единого социального взноса.В то же время предприниматели должны помнить, что вести реестр и персонификацию страхователей, начислять выплаты по-прежнему будетфон..... Читать новость...

Пенсионный фонд Украины сегодня завершит выплату майских пе...



Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Валентина Никитенко сообщила на брифинге для журналистов, что в пятницу, 23 мая фонд завершит финансирование выплаты майских пенсий.

По состоянию на 22.05.2014 г. майские пенсионные выплаты профинансированы в сумме 19,7 миллиарда гривен, что составляет 96,4 процента месячной потребности в средствах. При этом, госчиновник утверждает, что все почтовые отделения, осуществляющие выплату пенсий и денежной помощи, полностью обеспечены финансовыми ресурсами на весь выплатной период, а финансирование банковских учреждений, уполномоченных на осуществление выплат, будет завершено досрочно - 23 мая.

По словам Валентины Никитенко, финансирование ..... Заместитель председателя правления Пенсионногоа Валентина Никитенко сообщила на брифинге для журналистов, что в пятницу, 23 маязавершит финансирование выплаты майских пенсий.По состоянию на 22.05.2014 г. майские пенсионные выплаты профинансированы в сумме 19,7 миллиарда гривен, что составляет 96,4 процента месячной потребности в средствах. При этом, госчиновник утверждает, что все почтовые отделения, осуществляющие выплату пенсий и денежной помощи, полностью обеспечены финансовыми ресурсами на весь выплатной период, а финансирование банковских учреждений, уполномоченных на осуществление выплат, будет завершено досрочно - 23 мая.По словам Валентины Никитенко, финансирование ..... Читать новость...