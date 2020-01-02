Новость Как выбрать цветы в подарок? Добавлено: 2020-01-02 19:29:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Букет цветов - это наиболее распространенный подарок, который можно преподнести по абсолютно любому случаю. Цветы можно подарить любимой девушке, маме, учителю, коллеге по работе или начальнику. Если вы хотите не просто подарить цветы, а продемонстрировать свои чувства или что-то сказать подарком получателю, вам нужно научиться правильно выбирать букет.

Как выбрать цветы в подарок?

В первую очередь нужно учесть то, кому вы дарите цветы. Например, юным девушкам больше подходят нежные цветы, которые подчеркивают их романтичность и тонкую натуру. Прекрасно в этом случае подойдут незабудки, розовые розы с нераспустившимися бутонами, нежные лилии. Более взрослым женщинам можно преподнести розы различных оттенков, пионы, орхидеи. Зрелым женщинам стоит дарить солидные букеты. Это может быть большой букет красных или бордовых роз.

Купить красивые букеты оптом вы сможете здесь https://cvetochnay-baza.ru/. Об этом магазине пишут много положительных отзывов. Вот один из них:

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Для мужского букета следует выбирать крупные цветы. Прекрасно подойдут розы или хризантемы. Также мужчинам принято дарить экзотические букеты из каллы, стрелиции, эремуса и других цветов. Если для женского букета можно использовать различные аксессуары, то мужской букет должен быть лаконичным и умеренно строгим.

Также следует ориентироваться на цвет цветов. Красный цвет считается доминирующим, он выражает страсть и любовь. Так что букеты в красных оттенках следует дарить людям, в которых вы влюблены, которыми вы восхищаетесь. Не стоит преподносить огромный букет красных роз своей начальнице. Такой подарок может быть неправильно истолкован. Цветы жёлтого цвета раньше истолковывались как предательство. На сегодня они олицетворяют счастье, тепло.

Оранжевые цветы несут в себе тепло. Их можно преподносить женщинам зрелого возраста, матерям в знак уважения. Небольшой букетик из оранжевых цветов подойдет и для молодых особо. Он будет символизировать их жизненную энергию и молодость. Цветы в фиолетовых оттенках можно дарить женщинам, умудренный опытом, а также врачам и учителям. Такие букеты милые.

Голубые цветы символизируют невинность и верность чувств. Если вы хотите попросить руки и сердца у девушки, преподнесите ей голубые незабудки. Голубой цвет может вызвать ассоциацию с пассивным началом, то есть человек, который преподносит такой букет, показывает, что не он выбирает, а его выбирают.

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