Новость В Минэкономики Украины назвали причины роста цен на нефть Добавлено: 2020-01-03 12:07:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, почему выросли цены на нефть.

«Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%», - написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что рост цен на нефть негативно влияет на украинскую экономику.

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В Пенсионном фонде Украины назвали причины задержки выплаты ...

Кассовые разрывы поступлений единого социального взноса стали причиной смещения графика выплат пенсий в июле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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В НБУ объяснили причины роста ВВП в 2017 году...

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Этого удалось достичь благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.

“Фактические темпы роста реального ВВП в 2017 году были выше ожиданий Национального банка, опубликованные в Инфляционном отчете за январь 2018 года (2,1%). Экономика Украины восстанавливается быстрее учитывая более существенную активизацию внутреннего потребительского спроса и высокую инвестиционную активность”, - говорится в сообщении.

Потребительский спрос

Рост конечных потребител..... В прошлом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Этого удалось достичь благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.“Фактические темпыреального ВВП в 2017 году были выше ожиданий Национального банка, опубликованные в Инфляционном отчете за январь 2018 года (2,1%). Экономикавосстанавливается быстрее учитывая более существенную активизацию внутреннего потребительского спроса и высокую инвестиционную активность”, - говорится в сообщении.Потребительский спросРост конечных потребител..... Читать новость...

Иран ожидает роста цен на нефть...



Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане прокомментировал нынешнюю нестабильную ситуацию на мировом нефтяном рынке. В своем интервью Бижан Намдар Зангане сказал, что уже в ближайшие месяцы цены на нефть должны вырасти. По его словам, стоимость одного барреля нефти может увеличиться до 60-90 долларов США. Слова иранского министра передает информационное агентство Reuters.

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«Ожидается, что уже в ближайшие месяцы цены на нефть на мировом рынке достигнут 60-90 долларов США за баррель», - заявил Бижан Намдар Зангане.

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Стоит отметить, что..... Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане прокомментировал нынешнюю нестабильную ситуацию на мировом нефтяном рынке. В своем интервью Бижан Намдар Зангане сказал, что уже в ближайшие месяцыы надолжны вырасти. По его словам, стоимость одного барреля нефти может увеличиться до 60-90 долларов США. Слова иранского министра передает информационное агентство Reuters.Читайте: Цена наWTI упала до 52,69 доллара за баррель«Ожидается, что уже в ближайшие месяцыы нана мировом рынке достигнут 60-90 долларов США за баррель», - заявил Бижан Намдар Зангане.Читайте: На мировом рынке и дальше фиксируют значительное падение котировок наСтоит отметить, что..... Читать новость...

Путин объяснил причины падения цен на нефть...



Президент России Владимир Путин заявил, что снижение цен на нефть носит конъюнктурный характер и, по его словам, это не отражается на бюджете России. В то же время, российский лидер выразил уверенность, что корректировки цен на черное золото еще впереди.

«Я думаю что это событие конъюнктурного характера и связано с увеличением добычи и понижением спроса. Вот два фундаментальных фактора», - сказал Путин, отметив при этом, что «есть еще третий фактор - это монетарный, колебания курса доллара».

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«На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет, имея в виду ..... Президент России Владимир Путин заявил, что снижениенаносит конъюнктурный характер и, по его словам, это не отражается на бюджете России. В то же время, российский лидер выразил уверенность, что корректировкина черное золото еще впереди.«Я думаю что это событие конъюнктурного характера и связано с увеличением добычи и понижением спроса. Вот два фундаментальных фактора», - сказал Путин, отметив при этом, что «есть еще третий фактор - это монетарный, колебания курса доллара».Читайте: РФ готова к катастрофическому падениюна, – Путин«На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижениенане влияет, имея в виду ..... Читать новость...

Нефть подешевела на фоне слухов о замедлении роста экономики...

Цена на нефть упала на 6% из-за беспокойства о замедлении роста экономики. Об этом сообщает Reuters.

«Фьючерсы на WTI закрылись на отметке $42,53 за баррель, на 6,7% ниже предыдущего закрытия. Фьючерсы на Brent снизились на 6,2% до $50,47 за баррель. Торговый день был сокращенным в преддверии рождественских праздников. Цены продолжили снижение после закрытия официальной сессии», – говорится в сообщении.

Ранее Сенат США не утвердил временный бюджет и ушел на перерыв. Инвесторы вынужденно переключились на «активы-убежища»: золото и госдолг, продавая нефть и акции...... Цена наупала на 6% из-за беспокойства о замедленииэкономики. Об этом сообщает Reuters.«Фьючерсы на WTI закрылись на отметке $42,53 за баррель, на 6,7% ниже предыдущего закрытия. Фьючерсы на Brent снизились на 6,2% до $50,47 за баррель. Торговый день был сокращенным в преддверии рождественских праздников. Цены продолжили снижение после закрытия официальной сессии», – говорится в сообщении.Ранее Сенат США не утвердил временный бюджет и ушел на перерыв. Инвесторы вынужденно переключились на «активы-убежища»: золото и госдолг, продаваяи акции...... Читать новость...

В НБУ назвали причины укрепления гривны ...

На укрепление курса гривны к доллару в этом году повлияли, среди прочих факторов, рост производительности производства, прежде всего, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также снижение мировых цен на энергетические товары, в частности нефть и газ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает «РБК-Украина».

«Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвес..... На укрепление курса гривны к доллару в этом году повлияли, среди прочих факторов, рост производительности производства, прежде всего, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также снижение мировыхна энергетические товары, в частностии газ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает «РБК-Украина».«Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочныеные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - этоные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвес..... Читать новость...

Спецслужбы США назвали причины смерти Тамерлана Царнаева...



Как сообщают американские СМИ со ссылкой на официальное свидетельство о смерти Царнаева, причинами смерти подозреваемого в терроризме стали огнестрельные ранения, а также тупая травма головы и корпуса. В то же время, не сообщается, какие тупые травмы мог получить Тамерлан Царнаев и связаны ли они с тем, что сообщалось ранее – якобы Джохар мог переехать на автомобиле своего раненного брата в тот момент, когда пытался скрыться от полицейских.

Также, ранее сообщалось, что Тамерлан Царнаев в ходе операции по его задержанию, которая проходила в ночь на 19 апреля, был ранен и скончался в больнице от ран.

Причины его смерти были установлены экспертами еще несколько дней назад, однако в..... Как сообщают американские СМИ со ссылкой на официальное свидетельство о смерти Царнаева, причинами смерти подозреваемого в терроризме стали огнестрельные ранения, а также тупая травма головы и корпуса. В то же время, не сообщается, какие тупые травмы мог получить Тамерлан Царнаев и связаны ли они с тем, что сообщалось ранее – якобы Джохар мог переехать на автомобиле своего раненного брата в тот момент, когда пытался скрыться от полицейских.Также, ранее сообщалось, что Тамерлан Царнаев в ходе операции по его задержанию, которая проходила в ночь на 19 апреля, был ранен и скончался в больнице от ран.Причины его смерти были установлены экспертами еще несколько дней назад, однако в..... Читать новость...