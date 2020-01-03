Отметим, что в неё попали сразу 5 представителей «Ливерпуля».

Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.

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