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L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года

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Добавлено:2020-01-03 12:31:08
Корреспондент:Алексей Свидров

 Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.

 Отметим, что в неё попали сразу 5 представителей «Ливерпуля».

 Символическая сборная по версии L’Equipe:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс Де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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