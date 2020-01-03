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L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года
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|Добавлено:
|2020-01-03 12:31:08
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.
Отметим, что в неё попали сразу 5 представителей «Ливерпуля».
Символическая сборная по версии L’Equipe:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс Де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
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Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте, Эден Азар (оба – «Челси»).
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Кроме него, неё вошли по двое представителей сборных Нидерландов (Жоржиньо Вейналдум и Мемфис Депай) и Англии (Рахим Стерлинг и Харри Кейн), а также по одному представителю делегировали такие сборные как Испания (Серхио Рамос), Турция (Мерих Демираль), Исландии (Рагнар Сигурдссон), Кипр (Иоаннис Кусулос), Португалия (Бернарду Силва) и Израиль (Эран Захави).
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Сборная недели:
Вратарь: Андрей Лунев («Зенит»)
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Символическая сборная УЕФА выглядит так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон
Защитники: Дани Алвес, Серхио Рамос, Джорджо Кьеллини, Марсело
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Тони Кроос, Лука Модрич, Эден Азар
Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду
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Защитники: Калиду Кулибали ("Наполи"), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Верджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба (все – "Барселона"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Диего Годин, Лукас Эрнандес, Хосе Мария Химе..... Читать новость...
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Лучшим игроком по версии ФИФА признан игрок сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Символическая сборная 2017 года
ФИФА выгляди так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);
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Интересно, что состав символической сборной УЕФА попало сразу четыре представителя мюнхенской «Баварии».
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Полностью список кандидатов на попадание в символическую сборную
2013 года
выглядит так:
вратари: Куртуа ("Атлетико", Испания), Нойер ("Бавария", Германия), Чех ("Челси", Англия), Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия)
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