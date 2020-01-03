Новость Венедиктова предлагает новую структуру ГБР Добавлено: 2020-01-03 13:00:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.

«Общество ожидает от бюро эффективных результатов в расследованиях преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, дела Майдана. По этому поводу хочу отметить, что в бюро в составе Управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. Его штатная численность составляет сегодня 25 следователей. В ближайшее время мной на рассмотрение Президента Украины будет представлена новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства», - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ГБР.

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По её словам, в ведомство уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана.

Также уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом работников Генеральной прокуратуры, которые расследовали или осуществляли процессуальное руководство делам Майдана.

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