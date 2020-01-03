Новость Антоненко отказался от следственного эксперимента Добавлено: 2020-01-03 13:30:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался от участия в следственном эксперименте из-за отсутствия своих адвокатов. Об этом написал адвокат Маси Найем в Facebook.

«Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента без своих адвокатов. Напомню, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента за час, а другой вообще не получил никаких сообщений по состоянию на 20:00», - говорится в сообщении.

По словам Найема, сообщение о следственном эксперименте было направлено не за трое суток, как это должно было быть согласно действующему законодательству.

«По нашей информации, следователи пытались привлечь адвоката из Центра бесплатной помощи. Это нарушение ст. 49 УПК, а также ст. 53 УПК. В ст. 49 указаны случаи, когда следователь и прокурор могут привлечь защитника из центра. Андрей не подпадает ни под одну из них - у него уже есть три адвоката», - подчеркнул он.

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Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди задержанных - Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном проведен...

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. Об этом сообщает «Громадське».

Адвокат Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастна к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.

Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.

Защитник отметил,..... Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении. Об этом сообщает «Громадське».Адвокат Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастна к убийству журналиста Павла Шеремета был АндрейДобош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видеоотправят на экспертизу.Защитник отметил,..... Читать новость...

Антоненко оставили под стражей...

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Укринформ».

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - сказал судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.

В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.

ЧИТАЙТЕ: Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета

Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. С..... Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея(Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Укринформ».«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - сказал судья.В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избраниимеры пресечения в виде поруки народных депутатов.В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.ЧИТАЙТЕ:отказывается давать показания по делу ШереметаРанее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. С..... Читать новость...

В ССО дали характеристику Антоненко...

Командование Сил специальных операций охарактеризовало подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко.

«Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО – с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно», - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что командование ССО ВСУ готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.

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Накануне сообщалось, что Национальная ..... Командование Сил специальных операций охарактеризовало подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета АндрейАндрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО – с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно», - говорится в сообщении в Facebook.Отмечается, что командование ССО ВСУ готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.ЧИТАЙТЕ: Зеленский прокомментировал задержание вероятных убийц ШереметаНакануне сообщалось, что Национальная ..... Читать новость...

Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета...

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми. Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фак..... Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей(Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми. Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фак..... Читать новость...

Лондон начал расследование эксперимента Facebook над пользов...



Информагентство BBC News сообщило, что Управление комиссара по информации Великобритании намерено выяснить, не нарушил ли Facebook законы о защите персональных данных во время проведения своего нашумевшего психологического исследования.

Со своей стороны, представитель Facebook Ричард Аллен уже заявил, что его компания "с радостью ответит на любые вопросы, которые есть у регуляторов".

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Взрыв дома в Луганске. Газ в доме был проведен в рамках техн...



Вчера в Луганске в одной из многоэтажек в центре города прогремел взрыв, в результате которого погибли 68-летний мужчина и 73-летняя женщина. Сообщалось, что взрыв прогремел в квартире на шестом этаже, а ударная волна повредила бетонные перегородки на пятом, шестом и седьмом этажах.

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В рамках эксперимента поезд Минск — Киев проследует без пров...

Пассажиры поезда № 86 «Минск - Киев» пройдут проверку документов для пограничного оформления на перроне в столице Беларуси.

Пассажиры поезда № 86 «Минск - Киев» пройдут проверку документов для пограничного оформления прямо на перроне вокзала в Минске. Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко, так начнется эксперимент пограничных служб двух стран.

По его словам, закончится эксперимент на вокзале в Киеве, где документы будут проверяться на выходе из вагона. Затем ведомства подведут итоги и примут решение о дальнейшем формате проверки документов.

«Новый формат проверки документов ..... Пассажиры поезда № 86 «Минск - Киев» пройдут проверку документов для пограничного оформления на перроне в столице Беларуси.Пассажиры поезда № 86 «Минск - Киев» пройдут проверку документов для пограничного оформления прямо на перроне вокзала в Минске. Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко, так начнется эксперимент пограничных служб двух стран.По его словам, закончится эксперимент на вокзале в Киеве, где документы будут проверяться на выходе из вагона. Затем ведомства подведут итоги и примут решение о дальнейшем формате проверки документов.«Новый формат проверки документов ..... Читать новость...

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По сообщениям российских СМИ, Государственная дума приняла законопроект, по которому в ближайшее время увеличится зарплата у сотрудников Следственного комитета РФ.

Документ предусматривает поэтапное повышение заработной платы работников СКР: с первого января 2013 года - до ста процентов должностного оклада, с первого апреля 2013 года - до 125 процентов, с первого октября 2013 года - до 175 процентов должностного оклада.

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