Новость ФГИУ рассказал о поступлениях от приватизации Добавлено: 2020-01-03 14:23:52 Корреспондент: Алексей Свидров

В 2019 году сумма поступлений в государственный бюджет от приватизации составила 536,5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Подчеркивается, что план приватизации был выполнен лишь на 3%.

При этом, госбюджет на 2019 год предусматривал, что Украина должна была заработать на приватизации 17,1 миллиарда гривен.

В целом ФГИУ обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд гривен. Основную сумму поступлений госбюджет получил от аренды - 1,5 млрд грн, приватизации - 536,6 млн грн и от дивидендов - 609,65 млн грн.

«На деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн, а это значит, что мы отдали в государственную казну в 5,59 раз больше чем получили», - говорится в сообщении.

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&n..... Во время Первомайского марша в Киеве, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко прокомментировал законопроект оНАК «Нафтогаз» заявив, что его партия выступает за то, чтобы газотранспортная система Украины оставалась в государственной собственности. При этом он также отметил, что КПУ поддерживает идею создания межгосударственного холдинга по управлению украинской ГТС.По его словам, сейчас идет речь о том, каким образом создать этот холдинг и как в перспективе использовать газотранспортную систему. Петр Симоненко заверил, что фракция КПУ будет работать над тем, чтобы на законодательном уровне не было запрета на создание такого холдинга.&n..... Читать новость...