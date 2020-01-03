Новость Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом Добавлено: 2020-01-03 15:01:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и Андреем Герусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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Ранее Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар («Европейская солидарность») и Михаила Волынца («Батькивщина»).

Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и Андрей Герус подрались аэропорту «Борисполь».

По факту драки открыто уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

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