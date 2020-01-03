Новость В Украине упростили порядок открытия и закрытия банковских счетов Добавлено: 2020-01-03 15:29:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 3 января 2020 года.

В частности, Национальный банк установил порядок:

открытия банками специального счета для осуществления процедуры санации управляющим санацией должника – юридического лица; открытия банками специального/отдельного счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника – ФОПа.

Применение такого порядка позволит:

обеспечить равные права и возможности для защиты законных интересов кредиторов в процессе банкротства;

урегулировать отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации;

очистить балансы банков и сохранить их клиентов среди активных участников потребительского кредитования и т.п.

В случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

при наличии на таком счете средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд.

Также банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя, что не потребует использования услуг нотариуса.

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