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Госбюро расследований проведет аудит своей деятельности

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Добавлено:2020-01-03 16:01:21
Корреспондент:Алексей Свидров

  Государственное бюро расследований Украины инициирует проведение полной проверки своей деятельности. Об этом заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

 «После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведение аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР», - цитирует её слова пресс-служба ведомства.

 В частности, Счетная палата проверит соблюдение бюджетного законодательства в Государственном бюро расследований.

 Государственная аудиторская служба проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

 Нацагентство по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства, и соблюдения ГБР общих требований Закона «О государственной службе».

 Также ГБР рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.

Напомним, Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.

 
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