Новость Госбюро расследований проведет аудит своей деятельности Добавлено: 2020-01-03 16:01:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственное бюро расследований Украины инициирует проведение полной проверки своей деятельности. Об этом заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

«После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведение аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР», - цитирует её слова пресс-служба ведомства.

В частности, Счетная палата проверит соблюдение бюджетного законодательства в Государственном бюро расследований.

Государственная аудиторская служба проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

Нацагентство по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства, и соблюдения ГБР общих требований Закона «О государственной службе».

Также ГБР рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.

Напомним, Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Кабмин одобрил создание в Украине Госбюро расследований...

Кабинет министров выступает за создание в Украине Госбюро расследований. Соответствующее постановление было одобрено на внеочередном заседании правительства в понедельник, 29 февраля. Также члены Кабмина утвердили кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Госбюро расследований. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 1 марта.

Читайте: Верховная Рада создала Государственное бюро расследований

«Это тот орган, который принимает на себя основную часть всех следственных функций, которые до сих пор находятся в Генеральной прокуратуре Украины», - прокомментировал создание Госбюро расследований премьер Арсений Яценюк.

Как стало известно, с..... Кабинет министров выступает за создание в Украине. Соответствующее постановление было одобрено на внеочередном заседании правительства в понедельник, 29 февраля. Также члены Кабмина утвердили кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 1 марта.Читайте: Верховная Рада создала Государственное бюро«Это тот орган, который принимает на себя основную часть всех следственных функций, которые до сих пор находятся в Генеральной прокуратуре Украины», - прокомментировал созданиепремьер Арсений Яценюк.Как стало известно, с..... Читать новость...

Конкурсная комиссия избрала директора Госбюро расследований...

Конкурсная комиссия в четверг, 16 ноября, избрала директора Государственного бюро расследований. Им стал Роман Труба, который в финале соревновался с 18 претендентами на эту ж должность.

ЧИТАЙТЕ: Кабмин одобрил создание в Украине Госбюро расследований

За Романа Трубу отдали свои голоса все 9 членов конкурсной комиссии. Теперь решение для утверждения директора Госбюро расследований передадут премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Роман Труба - руководитель департамента ООО «Юридическая компания «Сектор права»». На руководящих должностях в прокуратуре работал более 6 лет.

Государственное бюро расследований - центральный орган исполнительной власти, который б..... Конкурсная комиссия в четверг, 16 ноября, избрала директора Государственного бюро. Им стал Роман Труба, который в финале соревновался с 18 претендентами на эту ж должность.ЧИТАЙТЕ: Кабмин одобрил создание в УкраинеЗа Романа Трубу отдали свои голоса все 9 членов конкурсной комиссии. Теперь решение для утверждения директорапередадут премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.Роман Труба - руководитель департамента ООО «Юридическая компания «Сектор права»». На руководящих должностях в прокуратуре работал более 6 лет.Государственное бюро- центральный орган исполнительной власти, который б..... Читать новость...

Госбюро расследований несет риски для НАБУ, – Соболев...

Международный антикоррупционный консультативный совет (МАКС) подчеркивает необходимость создания в Украине антикоррупционного суда и видит возможные риски со стороны Государственного бюро расследований для Национального антикоррупционного бюро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Он отметил, что сегодня в комитете в закрытом режиме члены МАКС представляют экспертное заключение по анализу антикоррупционных усилий Украины в сфере расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения дел коррупции высших должностных лиц.

«..... Международный антикоррупционный консультативный совет (МАКС) подчеркивает необходимость создания в Украине антикоррупционного суда и видит возможные риски со стороны Государственного бюродля Национального антикоррупционного бюро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.Он отметил, что сегодня в комитете в закрытом режиме члены МАКС представляют экспертное заключение по анализу антикоррупционных усилий Украины в сфере расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения дел коррупции высших должностных лиц.«..... Читать новость...

Луценко прокомментировал назначение Трубы на должность главы...

Избрание руководителя и заместителей Государственного бюро расследований – огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системе. Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Заступая на должность генпрокурора, я говорил о необходимости разделения функций прокуратуры и следствия в различных учреждениях. Потому возможность дать руководящее указание и следователю, и прокурору не раз приводила к политическим репрессиям и рэкету бизнеса», – написал он.

ЧИТАЙТЕ: Конкурсная комиссия избрала директора Госбюро расследований

Теперь, по словам Луценко, за чиновниками и депутатами остался еще один очень в..... Избрание руководителя и заместителей Государственного бюро– огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системе. Об этом написал настранице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.«Заступая на должность генпрокурора, я говорил о необходимости разделения функций прокуратуры и следствия в различных учреждениях. Потому возможность дать руководящее указание и следователю, и прокурору не раз приводила к политическим репрессиям и рэкету бизнеса», – написал он.ЧИТАЙТЕ: Конкурсная комиссия избрала директораТеперь, по словам Луценко, за чиновниками и депутатами остался еще один очень в..... Читать новость...

Кличко поручил провести аудит деятельности «Киевэнерго»...



Мэр города Киева Виталий Кличко поручил главе департамента экономики и инвестиций КГГА Николаю Поворознику провести тендер, чтобы избрать независимого международного аудитора для проверки деятельности ПАО «Киевэнерго». Таким образом, киевские власти намерены проверять деятельность компании в вопросе ценообразования тарифов на снабжение горячей воды и теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«После введения новых тарифов на водоснабжение, централизованное теплоснабжение и водоотвод мы получаем большое количество жалоб. Жители Киева считают, что стоимость услуг на горячую воду и тепло существенно завышена и экономически не обоснована», - заявил Виталий Кли..... Мэр города Киева Виталий Кличко поручил главе департамента экономики и инвестиций КГГА Николаю Поворознику провести тендер, чтобы избрать независимого международногоора для проверкиПАО «Киевэнерго». Таким образом, киевские власти намерены проверять деятельность компании в вопросе ценообразования тарифов на снабжение горячей воды и теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.«После введения новых тарифов на водоснабжение, централизованное теплоснабжение и водоотвод мы получаем большое количество жалоб. Жители Киева считают, что стоимость услуг на горячую воду и тепло существенно завышена и экономически не обоснована», - заявил Виталий Кли..... Читать новость...

Названа компания, которая проведет аудит «Укроборонпрома»...

Аудитом государственного концерна «Укроборонпром» будет заниматься компания «Baker Tilly Ukraine». Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Компания стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности на электронной платформе ProZorro.

«Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании. А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов», - сказал генеральный директор ..... Аудитом государственного концерна «Укроборонпром» будет заниматься компания «Baker Tilly Ukraine». Об этом сообщает пресс-служба ГК.Компания стала победителем аукциона на проведениеа консолидированной отчетности на электронной платформе ProZorro.«Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании. А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов», - сказал генеральный директор ..... Читать новость...

Олег Мусий: «Минздрав проведет аудит недостроенного корпуса ...



Министр здравоохранения Украины Олег Мусий сообщил на брифинге для журналистов, что после передачи нового корпуса детской больницы "Охматдет" в сферу деятельности Минздрава, министерство намерено провести аудит того, что уже построено с привлечением соответствующих уполномоченный структур.

"Моим письмом мы обратились к национальному агентству "Евро-2012" о передаче министерству здравоохранения всех медицинских объектов, которые курировало это национальное агентство. Это касается и корпуса недостроенного, который должен использоваться для пересадки костного мозга детям, а также "Укрмедбуд" - той организации, которая строила. После передачи мы будем..... Министр здравоохранения Украины Олег Мусий сообщил на брифинге для журналистов, что после передачи нового корпуса детской больницы "Охматдет" в сферуМинздрава, министерство намерено провеститого, что уже построено с привлечением соответствующих уполномоченный структур."Моим письмом мы обратились к национальному агентству "Евро-2012" о передаче министерству здравоохранения всех медицинских объектов, которые курировало это национальное агентство. Это касается и корпуса недостроенного, который должен использоваться для пересадки костного мозга детям, а также "Укрмедбуд" - той организации, которая строила. После передачи мы будем..... Читать новость...

Лутковская рассказала о приоритетах своей деятельности на 20...

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала два основных направления своей деятельности на 2013 год - защита персональных данных и защита от дискриминации. В первом вопросе для нее важно добиться сбора и распространения персональных данных только по согласию лица.

«Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в связи с отказом от обработки персональных данных человек не получил диплом, хотя учился 5 лет. Такие ситуации нужно предотвращать», - подчеркнула при этом Валерия Лутковская.

А в сфере дискриминации омбудсмен будет, в первую очередь, бороться с гендерным и возрастным неравенством, а также сексизмом. Основными же своими достижениями Валер..... Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала два основных направленияна 2013 год - защита персональных данных и защита от дискриминации. В первом вопросе для нее важно добиться сбора и распространения персональных данных только по согласию лица.«Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в связи с отказом от обработки персональных данных человек не получил диплом, хотя учился 5 лет. Такие ситуации нужно предотвращать», - подчеркнула при этом Валерия Лутковская.А в сфере дискриминации омбудсмен будет, в первую очередь, бороться с гендерным и возрастным неравенством, а также сексизмом. Основными же своими достижениями Валер..... Читать новость...