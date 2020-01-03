|
|Новость
|
Госбюро расследований проведет аудит своей деятельности
|
|Добавлено:
|2020-01-03 16:01:21
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Государственное бюро расследований Украины инициирует проведение полной проверки своей деятельности. Об этом заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
«После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведение аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР», - цитирует её слова пресс-служба ведомства.
В частности, Счетная палата проверит соблюдение бюджетного законодательства в Государственном бюро расследований.
Государственная аудиторская служба проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.
Нацагентство по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства, и соблюдения ГБР общих требований Закона «О государственной службе».
Также ГБР рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.
Напомним, Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.
Смотрите также:
Кабмин одобрил создание в Украине Госбюро расследований...
Кабинет министров выступает за создание в Украине Госбюро расследований
. Соответствующее постановление было одобрено на внеочередном заседании правительства в понедельник, 29 февраля. Также члены Кабмина утвердили кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Госбюро расследований
. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 1 марта.
Читайте: Верховная Рада создала Государственное бюро расследований
«Это тот орган, который принимает на себя основную часть всех следственных функций, которые до сих пор находятся в Генеральной прокуратуре Украины», - прокомментировал создание Госбюро расследований
премьер Арсений Яценюк.
Как стало известно, с..... Читать новость...
Конкурсная комиссия избрала директора Госбюро расследований...
Конкурсная комиссия в четверг, 16 ноября, избрала директора Государственного бюро расследований
. Им стал Роман Труба, который в финале соревновался с 18 претендентами на эту ж должность.
ЧИТАЙТЕ: Кабмин одобрил создание в Украине Госбюро расследований
За Романа Трубу отдали свои голоса все 9 членов конкурсной комиссии. Теперь решение для утверждения директора Госбюро расследований
передадут премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
Роман Труба - руководитель департамента ООО «Юридическая компания «Сектор права»». На руководящих должностях в прокуратуре работал более 6 лет.
Государственное бюро расследований
- центральный орган исполнительной власти, который б..... Читать новость...
Госбюро расследований несет риски для НАБУ, – Соболев...
Международный антикоррупционный консультативный совет (МАКС) подчеркивает необходимость создания в Украине антикоррупционного суда и видит возможные риски со стороны Государственного бюро расследований
для Национального антикоррупционного бюро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.
Он отметил, что сегодня в комитете в закрытом режиме члены МАКС представляют экспертное заключение по анализу антикоррупционных усилий Украины в сфере расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения дел коррупции высших должностных лиц.
«..... Читать новость...
Луценко прокомментировал назначение Трубы на должность главы...
Избрание руководителя и заместителей Государственного бюро расследований
– огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системе. Об этом написал на своей
странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Заступая на должность генпрокурора, я говорил о необходимости разделения функций прокуратуры и следствия в различных учреждениях. Потому возможность дать руководящее указание и следователю, и прокурору не раз приводила к политическим репрессиям и рэкету бизнеса», – написал он.
ЧИТАЙТЕ: Конкурсная комиссия избрала директора Госбюро расследований
Теперь, по словам Луценко, за чиновниками и депутатами остался еще один очень в..... Читать новость...
Кличко поручил провести аудит деятельности «Киевэнерго»...
Мэр города Киева Виталий Кличко поручил главе департамента экономики и инвестиций КГГА Николаю Поворознику провести тендер, чтобы избрать независимого международного аудит
ора для проверки деятельности
ПАО «Киевэнерго». Таким образом, киевские власти намерены проверять деятельность компании в вопросе ценообразования тарифов на снабжение горячей воды и теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«После введения новых тарифов на водоснабжение, централизованное теплоснабжение и водоотвод мы получаем большое количество жалоб. Жители Киева считают, что стоимость услуг на горячую воду и тепло существенно завышена и экономически не обоснована», - заявил Виталий Кли..... Читать новость...
Названа компания, которая проведет аудит «Укроборонпрома»...
Аудитом государственного концерна «Укроборонпром» будет заниматься компания «Baker Tilly Ukraine». Об этом сообщает пресс-служба ГК.
Компания стала победителем аукциона на проведение аудит
а консолидированной отчетности на электронной платформе ProZorro.
«Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании. А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов», - сказал генеральный директор ..... Читать новость...
Олег Мусий: «Минздрав проведет аудит недостроенного корпуса ...
Министр здравоохранения Украины Олег Мусий сообщил на брифинге для журналистов, что после передачи нового корпуса детской больницы "Охматдет" в сферу деятельности
Минздрава, министерство намерено провести аудит
того, что уже построено с привлечением соответствующих уполномоченный структур.
"Моим письмом мы обратились к национальному агентству "Евро-2012" о передаче министерству здравоохранения всех медицинских объектов, которые курировало это национальное агентство. Это касается и корпуса недостроенного, который должен использоваться для пересадки костного мозга детям, а также "Укрмедбуд" - той организации, которая строила. После передачи мы будем..... Читать новость...
Лутковская рассказала о приоритетах своей деятельности на 20...
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала два основных направления своей деятельности
на 2013 год - защита персональных данных и защита от дискриминации. В первом вопросе для нее важно добиться сбора и распространения персональных данных только по согласию лица.
«Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в связи с отказом от обработки персональных данных человек не получил диплом, хотя учился 5 лет. Такие ситуации нужно предотвращать», - подчеркнула при этом Валерия Лутковская.
А в сфере дискриминации омбудсмен будет, в первую очередь, бороться с гендерным и возрастным неравенством, а также сексизмом. Основными же своими достижениями Валер..... Читать новость...
"Добролет" изучает варианты возобновления своей деятельности...
Российский лоукостер "Добролет", ранее прекративший полеты из-за санкций ЕС, начал изучать варианты возобновления деятельности
. По данным СМИ, совет директоров авиакомпании накануне обсудил возможность перерегистрации компании на новое юрлицо.
Также был рассмотрен вариант перехода с самолетов Boeing на российские SSJ-100, однако, окончательного решения не было принято.
Как стало известно, на переходе на российскую авиатехнику настаивает и профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин, но эксперты предупреждают, что в случае "Добролета" использование отечественных самолетов может ухудшить экономику проекта низкобюджетного перевозчика.
Читайте: Авиакомпания "Добролет&qu..... Читать новость...