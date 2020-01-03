Новость Телеканал для оккупированного Донбасса запустят в феврале Добавлено: 2020-01-03 16:31:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба.

Министерства культуры, молодежи и спорта. На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства.

Директор телеканала будет назначен в январе на конкурсе. Сейчас эти обязанности исполняет заместитель директора канала Юлия Островская.

Главой информационного вещания станет Елена Трибушная, ранее занимавшая должность главного редактора «24 канала», в прошлом - заместитель главреда издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В ЕС осудили решение РФ о паспортах для жителей оккупированн...

В Европейском союзе осудили указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.

Отмечается, что данное решение является посягательством на суверенитет Украины, а также ещё больше дестабилизирует ситуацию на востоке Украины и обострит конфликт.

«Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, противоречащих Минским соглашениям, и не будет препятствовать полной реинтеграции территорий, неконтролируемых правительством, в Украину. Все стороны должны полностью выполнять св..... В Европейском союзе осудили указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданстважителей. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.Отмечается, что данное решение является посягательством на суверенитет Украины, а также ещё больше дестабилизирует ситуацию на востоке Украины и обострит конфликт.«Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, противоречащих Минским соглашениям, и не будет препятствовать полной реинтеграции территорий, неконтролируемых правительством, в Украину. Все стороны должны полностью выполнять св..... Читать новость...

Надежда Савченко общалась с жителями оккупированного Донбасс...

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что посещала оккупированные территории Донбасса для общения с местными жителями. Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я ездила, просто об этом не знают самоназванные представители ни «ЛНР», ни «ДНР», я заходила на территорию, за линию разграничения, и общалась с людьми, и слышала их проблемы. Просто, что я не ездила туда выше Донецка и Луганска», - отметила Савченко, отвечая на вопрос, готова ли она поехать на оккупированную территорию Донбасса для встречи с главарями боевиков.

«Я готова работать, я уже тысячу раз заявляла об этом без всякого пиара - я гото..... Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что посещала оккупированные территорииобщения с местными жителями. Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.«Я ездила, просто об этом не знают самоназванные представители ни «ЛНР», ни «ДНР», я заходила на территорию, за линию разграничения, и общалась с людьми, и слышала их проблемы. Просто, что я не ездила туда выше Донецка и Луганска», - отметила Савченко, отвечая на вопрос, готова ли она поехать на оккупированную территориювстречи с главарями боевиков.«Я готова работать, я уже тысячу раз заявляла об этом без всякого пиара - я гото..... Читать новость...

60 тонн украинской гуманитарки привезли в села оккупированно...



Как сообщили в Администрации президента Украины, первая партия украинского гуманитарного груза для мирных жителей уже попала на подконтрольную боевикам территорию. В частности, о распределении гуманитарной помощи сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Читайте: Украинская гуманитарная помощь отправилась в оккупированные террористами города и села Донецкой области

По ее словам, в субботу, 27 декабря состоялась доставка грузов в Красный Луч и Алчевск. Еще 60 тонн продуктов и средств гигиены украинские спасатели развезли по селам, подвергавшиеся обстрелам.

По словам представителя президента, в фурах в основном находятся продуктовые наборы ..... Как сообщили в Администрации президента Украины, первая партия украинского гуманитарного грузамирных жителей уже попала на подконтрольную боевикам территорию. В частности, о распределении гуманитарной помощи сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.Читайте: Украинская гуманитарная помощь отправилась в оккупированные террористами города и села Донецкой областиПо ее словам, в субботу, 27 декабря состоялась доставка грузов в Красный Луч и Алчевск. Еще 60 тонн продуктов и средств гигиены украинские спасатели развезли по селам, подвергавшиеся обстрелам.По словам представителя президента, в фурах в основном находятся продуктовые наборы ..... Читать новость...

С территории оккупированного Донбасса взломали сайт Информце...



Сайт Информцентра Совета национальной безопасности и обороны Украины, который сообщал о последних событиях в зоне АТО, взломали из-за хакерской атаки с оккупированной части Донбасса. Как рассказали УНН в силовых структурах, отвечающих за кибербезопасность, пока удалось выяснить, что хакерская атака на сайт Информцентра СНБО была осуществлена в направлении, ведущем в сторону территории РФ.

"Удалось проследить путь хакерской атаки в направлении РФ. По крайней мере известно, что атаку на сайт Информцентра СНБО, после которой произошла поломка, осуществили с оккупированной территории Донбасса. Далее путь ведет в РФ, однако он не один, и эту информацию следует проверить", - рассказал..... Сайт Информцентра Совета национальной безопасности и обороны Украины, который сообщал о последних событиях в зоне АТО, взломали из-за хакерской атаки с оккупированной части. Как рассказали УНН в силовых структурах, отвечающих за кибербезопасность, пока удалось выяснить, что хакерская атака на сайт Информцентра СНБО была осуществлена в направлении, ведущем в сторону территории РФ."Удалось проследить путь хакерской атаки в направлении РФ. По крайней мере известно, что атаку на сайт Информцентра СНБО, после которой произошла поломка, осуществили с оккупированной территории. Далее путь ведет в РФ, однако он не один, и эту информацию следует проверить", - рассказал..... Читать новость...

ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначен...

Организация объединенных наций направила на оккупированную часть Донбасса 20 грузовиков с товарами медицинского назначения.

Сообщение об этом опубликовали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно неконтролируемую территорию последовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили товары медицинского назначения общим весом более 241 тонны", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что гуманитарный груз жители Донецкой области получат от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев жителям Донецкой области.

ЧИТАЙТ..... Организация объединенных наций направила на оккупированную часть20 грузовиков с товарами медицинского назначения.Сообщение об этом опубликовали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины."Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно неконтролируемую территорию последовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили товары медицинского назначения общим весом более 241 тонны", – говорится в сообщении.Пограничники отмечают, что гуманитарный груз жители Донецкой области получат от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев жителям Донецкой области.ЧИТАЙТ..... Читать новость...

Часть украинской гумпомощи раздали жителям оккупированного Д...

Первую часть украинского гуманитарного груза сегодня удалось доставить жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Читайте: Яценюк поручил отправить новый гуманитарный груз на Донбасс

П. Порошенко заявил, что власть и в дальнейшем будет делать все для защиты граждан, оказавшихся в беде. "Гуманитарная миссия под украинскими флагами уже распространяет помощь нашим гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса. В первую очередь помощь получают дети, ветераны, инвалиды, больные, одинокие и пожилые люди, которые страдают больше всего. Мы никого не оставим в беде", - заявил он...... Первую часть украинского гуманитарного груза сегодня удалось доставить жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.Читайте: Яценюк поручил отправить новый гуманитарный груз на ДонбассП. Порошенко заявил, что власть и в дальнейшем будет делать всезащиты граждан, оказавшихся в беде. "Гуманитарная миссия под украинскими флагами уже распространяет помощь нашим гражданам на временно оккупированных территориях. В первую очередь помощь получают дети, ветераны, инвалиды, больные, одинокие и пожилые люди, которые страдают больше всего. Мы никого не оставим в беде", - заявил он...... Читать новость...

Представители Украины в СЦКК покинули территорию оккупирован...

Украинские представители, которые входят в состав Совместного центра контроля за перемирием (СЦКК), вместе с российской стороной оставили временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщил УНН заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

"Да, действительно вышли из временно оккупированной территории совместно с офицерами Российской Федерации", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ: В МИД Украины прокомментировали решение РФ отозвать своих представителей из СЦКК

При этом, по словам Ю.Венсковича, украинская сторона остается в СЦКК и продолжает в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности работы наблюдателей совместной мони..... Украинские представители, которые входят в состав Совместного центра контроля за перемирием (СЦКК), вместе с российской стороной оставили временно оккупированные территории. Об этом сообщил УНН заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович."Да, действительно вышли из временно оккупированной территории совместно с офицерами Российской Федерации", - сказал он.ЧИТАЙТЕ: В МИД Украины прокомментировали решение РФ отозвать своих представителей из СЦККПри этом, по словам Ю.Венсковича, украинская сторона остается в СЦКК и продолжает в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности работы наблюдателей совместной мони..... Читать новость...

Украина начисляет пенсии жителям оккупированного Донбасса, -...

Украинская власть продолжает начислять пенсии и соцвыплаты жителям оккупированных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время церемонии отправки гуманитарного груза на Донбасс сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Читайте: На подконтрольных террористам территориях Донбасса участились митинги местных жителей

“Украинская власть продолжает начислять все социальные выплаты, все пенсии всем гражданам, которым мы должны это начислять”, - подчеркнула Геращенко. В то же время она отметила, что нерешенным остается вопрос дос..... Украинская власть продолжает начислять пенсии и соцвыплаты жителям оккупированных территорийКак передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время церемонии отправки гуманитарного груза на Донбасс сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.Читайте: На подконтрольных террористам территорияхучастились митинги местных жителей“Украинская власть продолжает начислять все социальные выплаты, все пенсии всем гражданам, которым мы должны это начислять”, - подчеркнула Геращенко. В то же время она отметила, что нерешенным остается вопрос дос..... Читать новость...