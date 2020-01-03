Новость Адвокаты Дугарь пожаловались в ГБР на следователей Добавлено: 2020-01-03 17:14:20 Корреспондент: Алексей Свидров

Адвокаты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей. Об этом сообщает «Укринформ».

«Фактически единственным доказательством является экспертиза. Когда мы провели анализ этой экспертизы, мы увидели, что следователь дал на исследование экспертам 6 видеофайлов и просил их сравнить с одним видеофайлом. Эксперты дали ответ о пяти видеофайлах», - сказал Ориховский.

Подчеркивается, что именно тот файл, который эксперты в заключении не предоставляют, свидетельствует о том, что лица на сравниваемых видео не совпадают.

«Мы считаем, что эксперты нарушили один из ключевых принципов проведения экспертизы - это полнота», - добавил адвокат.

В заявлении в Центральный аппарат ГБР защитники указали, что есть несколько признаков состава преступления, а именно: заведомо ложное заключение экспертизы, а также привлечение невиновного лица к уголовной ответственности «путем искусственного создания доказательств и другой фальсификации».

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Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди задержанных - Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Адвокаты Савченко пожаловались на лишение права переписки...



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Друзья и адвокаты Александра Музычко хотят оспорить выводы с...



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Со слов Пандрата, в Приднестровье и Абхазии ему приходилось видеть раны на трупах, которые остались после того, как человек стрелял в себя сам.

«Я единственный из УНА-УНСО, кому разрешили осмотреть тело Александра в мор..... Друзья Александра Музычко, а также его адвокаты сегодня, 22 апреля, заявили о том, что доказательства по делу о его гибели сфальсифицированы. Об этом они сказали в ходе заседания временной следственной комиссии украинского парламента, передает УНИАН.По словам товарища погибшего Сергея Пандрата, пистолет, из которого был застрелен Александр Музычко, ему не принадлежал. А то оружие, из которого действительно убили Музычко, бойцы «Сокола» забрали с собой.Со слов Пандрата, в Приднестровье и Абхазии ему приходилось видеть раны на трупах, которые остались после того, как человек стрелял в себя сам.«Я единственный из УНА-УНСО, кому разрешили осмотреть тело Александра в мор..... Читать новость...

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Стоит отметить, что подобную вольность Медведев позволил себе не в прямом эфире, а после него. Подлинность записи, на которой глава Кабинета министров России заявил: «Норм..... Если питерским представителям «Единой России» позволено называть коллег «баранами», то почему бы и лидеру «единороссов», премьер-министру РФ не применить подобный зоологический эпитет в отношении представителей власти? Правда, Дмитрий Анатольевич не пошел проторенной дорожкой и назвал, которые заявились с обыском к режиссеру Павлу Костомарову в семь утра, не «баранами», а всего лишь «козлами», что, в общем-то, сути дела не меняет.Стоит отметить, что подобную вольность Медведев позволил себе не в прямом эфире, а после него. Подлинность записи, на которой глава Кабинета министров России заявил: «Норм..... Читать новость...

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Кроме того, Васильева написала жалобу омбудсмену Владимиру Лукину, в которой сообщила, что следователи угрожают ей пытками. "Мы подали три жалобы на бездействие следователей в Хамовнический суд Москвы", — сообщил адвокат Хасан Бороков и пояснил, что две жалобы касаются ознакомления с экспертизами по уголовному делу, а третья — создания следственной группы.

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