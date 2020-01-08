Новость Джошуа может отдать Усику пояс чемпиона WBO, - СМИ Добавлено: 2020-01-08 11:31:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Британский боксер Энтони Джошуа может отдать пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику. Об этом сообщает World Boxing News.

«Кажется, что Джошуа решил отдать титул WBO следующему человеку в очереди. А кто этот человек? Его партнер по команде Александр Усик. Почему Джошуа выбрал Усика?

Просто потому, что таким образом Matchroom сохранит один из чемпионских поясов у себя. Вместо того, чтобы просить WBO перенести обязательную защиту на вторую половину года, что в теории отложило бы бой с Уайлдером или Фьюри на 2021 год, Джошуа и его промоутер увидели логику в том, чтобы предоставить шанс Усику», - говорится в сообщении.

Отметим, что Джошуа имеет двух обязательных претендентов - Александра Усика от WBO и Кубрата Пулева по линии IBF, с которыми обязан провести защиты своих титулов.

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