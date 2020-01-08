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Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма, - МИД Украины

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Добавлено:2020-01-08 12:01:52
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

 «Мой коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина», - написал он в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

 Сегодня президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

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