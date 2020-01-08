Новость Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма, - МИД Украины Добавлено: 2020-01-08 12:01:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Мой коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина», - написал он в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

Сегодня президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

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Грузия в Женеве поднимет вопрос о договоре России и Абхазии...



Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил во вторник, 25 ноября, что власти Грузии намерены на Женевских переговорах, очередной раунд которых состоится 9-10 декабря, поднять вопрос о факте подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией.

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В Узбекистане парламент поднимет вопрос об исполняющем обяза...



В Узбекистане законодательная (нижняя) палата и Сенат (верхняя палата) парламента соберутся на внеочередное совместное заседание 8 сентября, передает УНН со ссылкой РИА "Новости".

Уточняется, что одной из тем для обсуждения на заседании станет вопрос об исполняющем обязанности президента Узбекистана после смерти Ислама Каримова. Официально о смерти Каримова сообщили 2 сентября. Президента Узбекистана похоронили 3 сентября в Самарканде. В городе прошла траурная церемония.

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Украина поднимет вопрос «Северного потока-2» на апрельской с...

На следующей неделе на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация проведет отдельное мероприятие против строительства газопровода «Северный поток-2». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко», член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в комментарии журналистам.

«Украинская делегация будет поднимать эту тему на сессии ПАСЕ, которая состоится на следующей неделе. Мы проводим отдельное мероприятие там, посвященное «Северному потоку», - сказал депутат.

При этом он добавил, что на мероприятие приглашены парламентарии из разных стран.

&la..... На следующей неделе на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация проведет отдельное мероприятие против строительства газопровода «Северный поток-2». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко», член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в комментарии журналистам.«Украинская делегация будет поднимать эту тему на сессии ПАСЕ, которая состоится на следующей неделе. Мы проводим отдельное мероприятие там, посвященное «Северному потоку», - сказал депутат.При этом он добавил, что на мероприятие приглашены парламентарии из разных стран.&la..... Читать новость...

Порошенко: "Нужно создать международный механизм деоккупации...

Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с госсекретарем США Джоном Керри в Киеве рассказал о том, как в будущем украинские власти намерены вернуть Крымский полуостров.

"Мы продолжаем настаивать на создании международного механизма деоккупации полуострова. Вопрос в этом контексте - это солидарность и общая ответственность", - подчеркнул он.

Также Порошенко признал, что эффективное урегулирование ситуации на Донбассе в данный момент не может быть достигнуто, если не будет достигнут мир в регионе.

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В Мюнхене П.Порошенко и Дж.Керри обсудили возможные пути по ...



Президент Украины Петр Порошенко во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с государственным секретарем США Джоном Керри политико-дипломатические пути по деоккупации Крыма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Собеседники обсудили политико-дипломатические пути по деоккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Указано, что в этом контексте Президент Украины призвал к активной защите прав крымских татар.

Кроме того, Президент сообщил Дж.Керри о подходах украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе.

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"Петр Порошенко и Джон К..... ПрезидентПетр Порошенко во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с государственным секретарем США Джоном Керри политико-дипломатические пути по, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства."Собеседники обсудили политико-дипломатические пути по", - говорится в сообщении.Указано, что в этом контексте Президентпризвал к активной защите прав крымских татар.Кроме того, Президент сообщил Дж.Керри о подходах украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе.Читайте: Европейский парламент обещает отреагировать на нарушение прав человека в Крыму"Петр Порошенко и Джон К..... Читать новость...

М.Джемилев предложил Турции присоединиться к международной г...



Уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу присоединиться к международной группе с целью возвращения оккупированного Крыма в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе встречи было обсуждено предложение о создании специального международного формата сотрудничества, который позволит плотно работать над вопросами деоккупации Крыма. С нашей стороны предлагается создать международную группу, в которую войдут страны-участники Будапештского меморандума 1994 года и Турция, как одна из влиятельных черноморских стран", - сообщил М.Джемилев.

Он добавил, чт..... Уполномоченный Президентапоам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пригласил главуТурции Мевлюта Чавушоглу присоединиться к международной группе с целью возвращения оккупированногов состав. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН."В ходе встречи было обсуждено предложение о создании специального международного формата сотрудничества, который позволит плотно работать надами. С нашей стороны предлагается создать международную группу, в которую войдут страны-участники Будапештского меморандума 1994 года и, как одна из влиятельных черноморских стран", - сообщил М.Джемилев.Он добавил, чт..... Читать новость...