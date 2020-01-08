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Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма, - МИД Украины
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|Добавлено:
|2020-01-08 12:01:52
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Мой коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина», - написал он в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.
Сегодня президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.
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На следующей неделе на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация проведет отдельное мероприятие против строительства газопровода «Северный поток-2». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко», член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в комментарии журналистам.
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При этом он добавил, что на мероприятие приглашены парламентарии из разных стран.
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Порошенко: "Нужно создать международный механизм деоккупации...
Президент Украины
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полуострова. Вопрос в этом контексте - это солидарность и общая ответственность", - подчеркнул он.
Также Порошенко признал, что эффективное урегулирование ситуации на Донбассе в данный момент не может быть достигнуто, если не будет достигнут мир в регионе.
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В Мюнхене П.Порошенко и Дж.Керри обсудили возможные пути по ...
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Петр Порошенко во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с государственным секретарем США Джоном Керри политико-дипломатические пути по деоккупации Крыма
, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Собеседники обсудили политико-дипломатические пути по деоккупации Крыма
", - говорится в сообщении.
Указано, что в этом контексте Президент Украины
призвал к активной защите прав крымских татар.
Кроме того, Президент сообщил Дж.Керри о подходах украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе.
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"Петр Порошенко и Джон К..... Читать новость...
М.Джемилев предложил Турции присоединиться к международной г...
Уполномоченный Президента Украины
по вопрос
ам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пригласил главу МИД
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в состав Украины
. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В ходе встречи было обсуждено предложение о создании специального международного формата сотрудничества, который позволит плотно работать над вопрос
ами деоккупации Крыма
. С нашей стороны предлагается создать международную группу, в которую войдут страны-участники Будапештского меморандума 1994 года и Турция
, как одна из влиятельных черноморских стран", - сообщил М.Джемилев.
Он добавил, чт..... Читать новость...
Санкции против России поспособствуют деоккупации Крыма, - Му...
Народный депутат Украины
от фракции «БПП», уполномоченный президента по вопрос
ам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев убежден в том, что санкции против России в конечном итоге могут привести к деоккупации Крыма
.
«У меня нет никаких сомнений, что если санкции будут продолжаться даже на этом уровне, то, вскоре, мы увидим дальнейший распад РФ», - сказал он.
По его словам, попытка освобождения Крыма
военным путем может привести к большому количеству жертв, поэтому следует рассматривать лишь невоенные методы.
«Поэтому мы возлагаем большие надежды на экономические санкции. Вся российская экономика держится на природных ресурсах, цены ..... Читать новость...