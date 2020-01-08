Новость Разбившийся в Иране самолет был исправен, - МАУ Добавлено: 2020-01-08 12:33:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Разбившийся в Иране самолет регулярного PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был исправен. Об этом заявили представители компании МАУ, передает «Украинская правда».

«Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем. Воздушное судно было исправно... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию наших экипажей», - отметил президент компании Евгений Дыхне.

«Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», - подчеркнул вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

По его словам, из членов экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.

Командир Владимир Японенко имел 11 600 часов налета, почти весь на самолете Boeing 737, инструктор Алексей Наумкин – 12 тысяч часов налета, второй пилот Сергей Хоменко – 7600 часов налета.

«Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», - добавил технический директор МАУ Александр Шафиев.

ЧИТАЙТЕ: В Украине проведут проверку всего гражданского авиафлота

Напомним, в Иране потерпел крушение самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Superjet, разбившийся в Индонезии, был исправен...



Как сообщает из Джакарты корреспондент РИА Новости, лайнер Superjet SSJ-100, разбившийся в Индонезии, до столкновения с землей был исправен и все системы и агрегаты на его борту работали.

Такой вывод был сделан после того, как специалисты провели расшифровку записей речевого регистратора, обнаруженного на месте крушения. После того, как "черный ящик" с самолета был найден, выяснилось, что сохранилась двухчасовая запись переговоров экипажа и эксперты заявили, что если не появится непредвиденных технических проблем, они постараются оперативно провести расшифровку и вся процедура не должна занять много времени.

Предварительный анализ записи говорит о том, что до ..... Как сообщает из Джакарты корреспондент РИА Новости, лайнер Superjet SSJ-100, разбившийся в Индонезии, до столкновения с землейи все системы и агрегаты на его борту работали.Такой выводсделан после того, как специалисты провели расшифровку записей речевого регистратора, обнаруженного на месте крушения. После того, как "черный ящик" снайден, выяснилось, что сохранилась двухчасовая запись переговоров экипажа и эксперты заявили, что если не появится непредвиденных технических проблем, они постараются оперативно провести расшифровку и вся процедура не должна занять много времени.Предварительный анализ записи говорит о том, что до ..... Читать новость...

МАК: "Самолет в Казани был исправен"...



В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сегодня, 19 ноября, опубликовали предварительные результаты расшифровки бортового самописца, который был найден на месте крушения самолета Boeing 737 в международном аэропорту Казани. По данным специалистов, самолет был полностью исправен. Отчет о проведенной расшифровке доступен на официальном сайте комитета.

В отчете МАК сообщается, что в момент захода на посадку экипаж самолета Boeing 737 не смог выполнить стандартный заход, который установлен в нормативной документации. Исходя из полученных данных, стало известно, что экипаж оценил положение самолета как непосадочное, после чего начал уходить на второй круг.

«Мы можем точно сказ..... В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сегодня, 19 ноября, опубликовали предварительные результаты расшифровки бортового самописца, которыйнайден на месте крушенияа Boeing 737 в международном аэропорту Казани. По данным специалистов,полностью. Отчет о проведенной расшифровке доступен на официальном сайте комитета.В отчете МАК сообщается, что в момент захода на посадку экипажа Boeing 737 не смог выполнить стандартный заход, который установлен в нормативной документации. Исходя из полученных данных, стало известно, что экипаж оценил положениеа как непосадочное, после чего начал уходить на второй круг.«Мы можем точно сказ..... Читать новость...

Самолет Ан-24, разбившийся в Донецке, прошел сертификацию о ...



Самолет Ан-24, который потерпел крушение в Донецке, осуществляя чартерный рейс из Одессы, прошел сертификацию о технической исправности, несмотря на уважительный возраст эксплуатации.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Государственную авиаслужбу в четверг, по статистике экспертов авиаслужбы, причиной большинства авиакатастроф становится не техника, а человеческие ошибки.

"Большинство событий, которые происходят во всем мире, это уже доказано международными организациями, происходят из-за человеческого фактора - это 75-78 % случаев. Это не только в Украине, это общая статистика", - прокомментировал директор департамента Летной годности Госавиаслужбы Александр Бельч..... Самолет Ан-24, который потерпел крушение в Донецке, осуществляя чартерный рейс из Одессы, прошел сертификацию о технической исправности, несмотря на уважительный возраст эксплуатации.Как сообщает ТСН со ссылкой на Государственную авиаслужбу в четверг, по статистике экспертов авиаслужбы, причиной большинства авиакатастроф становится не техника, а человеческие ошибки."Большинство событий, которые происходят во всем мире, это уже доказано международными организациями, происходят из-за человеческого фактора - это 75-78 % случаев. Это не только в Украине, это общая статистика", - прокомментировал директор департамента Летной годности Госавиаслужбы Александр Бельч..... Читать новость...

Самолет Качиньского, разбившийся под Смоленском, не имел пра...



Верховная контрольная палата (ВКП) Польши, опубликовала сегодня доклад, в котором изложила все выводы о происшествии с самолетом Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Напомним, что на том самолете находились 96 человек, в том числе и президент Качиньский.

Один из главных выводов, которые сделала ВКП – правительственный самолет не имел права приземляться в Смоленске, так как данный аэропорт не находился в реестре разрешенных аэропортов для посадки этого самолета.

Кроме того, как сообщил глава ВКП Яцек Езерский, вся система обеспечения безопасности полетов первых лиц государства, функционировала не на должном уровне, ..... Верховная контрольная палата (ВКП) Польши, опубликовала сегодня доклад, в котором изложила все выводы о происшествии сом Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.Напомним, что на томе находились 96 человек, в том числе и президент Качиньский.Один из главных выводов, которые сделала ВКП – правительственныйне имел права приземляться в Смоленске, так как данный аэропорт не находился в реестре разрешенных аэропортов для посадки этогоа.Кроме того, как сообщил глава ВКП Яцек Езерский, вся система обеспечения безопасности полетов первых лиц государства, функционировала не на должном уровне, ..... Читать новость...

Боинг 777. Разбившийся в Украине самолет не отклонялся от ма...



Пассажирский авиалайнер «Боинг 777» компании Malaysia Airlines, который потерпел катастрофу на востоке Украины, не отклонялся от заданного курса. Такую информацию во время сегодняшнего брифинга сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай. Слова Лиоу Тионг Лая передает «Интерфакс-Украина».

«Этот рейс не отклонялся от маршрута. Не было никакого шторма, никакого урагана. Это подтверждается сообщением пилотов, которые летели перед данным самолетом», - сказал Лиоу Тионг Лай.

Именно поэтому глава Минтранса Малайзии не исключает того, что пассажирский самолет был сбит. Как уточнил министр, за два дня до крушения лайнера было совершено более 70 рейсов п..... Пассажирский авиалайнер «Боинг 777» компании Malaysia Airlines, который потерпел катастрофу на востоке Украины, не отклонялся от заданного курса. Такую информацию во время сегодняшнего брифинга сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай. Слова Лиоу Тионг Лая передает «Интерфакс-Украина».«Этот рейс не отклонялся от маршрута. Нео никакого шторма, никакого урагана. Это подтверждается сообщением пилотов, которые летели перед даннымом», - сказал Лиоу Тионг Лай.Именно поэтому глава Минтранса Малайзии не исключает того, что пассажирскийсбит. Как уточнил министр, за два дня до крушения лайнерао совершено более 70 рейсов п..... Читать новость...

Разбившийся летом турецкий самолет, был сбит ПВО Сирии - тур...



В итоговом докладе расследования инцидента с турецким истребителем, который потерпел крушение в июле месяце этого года, говорится, что самолет был сбит ракетой противовоздушной обороны Сирии. К такому выводу пришли в турецкой военной прокуратуре.

Напомним, что самолет турецких военно-воздушных сил исчез с экранов радаров 22 июня, спустя полтора часа после того, как он вылетел с авиабазы «Эрхач», расположенной на юго-востоке Турции. До того как пропасть, самолет находился в воздушном пространстве Средиземного моря. С того момента ходило много предположений относительно того, в чьем воздушном пространстве находился самолет и по какой причине он разбился.

Как ..... В итоговом докладе расследования инцидента с турецким истребителем, который потерпел крушение в июле месяце этого года, говорится, чтосбит ракетой противовоздушной обороны Сирии. К такому выводу пришли в турецкой военной прокуратуре.Напомним, чтотурецких военно-воздушных сил исчез с экранов радаров 22 июня, спустя полтора часа после того, как он вылетел с авиабазы «Эрхач», расположенной на юго-востоке Турции. До того как пропасть,находился в воздушном пространстве Средиземного моря. С того момента ходило много предположений относительно того, в чьем воздушном пространстве находилсяи по какой причине он разбился.Как ..... Читать новость...

В Иране разбился самолет МАУ...

В Иране потерпел крушение самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», - отметили в посольстве Украины в Иране.

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.

«К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пасс..... потерпел крушениерегулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» ().«По предварительной информации,разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», - отметили в посольстве Украины вКрушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.«К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным компании, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пасс..... Читать новость...

В Иране разбился пассажирский самолет...

В Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines. В результате происшествия погибли все пассажиры. Об этом заявил представитель иранской авиакомпании Aseman Airline в эфире государственного телевидения, передает DW.

По его словам, самолет совершал рейс из столицы Тегерана в город Ясудж. На его борту находилось 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших - один ребенок.

Самолет исчез с экранов радаров примерно через 20 минут после вылета из Тегерана. Причина крушения на данный момент неизвестна. По предварительной версии, пассажирский самолет разбился из-за сложных погодных условий.

Одновременно туман препятствует спасательной операции в горной местности Паданы,..... разбился пассажирскийавиакомпании Aseman Airlines. В результате происшествия погибли все пассажиры. Об этом заявил представитель иранской авиакомпании Aseman Airline в эфире государственного телевидения, передает DW.По его словам,совершал рейс из столицы Тегерана в город Ясудж. На его борту находилось 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших - один ребенок.Самолет исчез с экранов радаров примерно через 20 минут после вылета из Тегерана. Причина крушения на данный момент неизвестна. По предварительной версии, пассажирскийразбился из-за сложных погодных условий.Одновременно туман препятствует спасательной операции в горной местности Паданы,..... Читать новость...