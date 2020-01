Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards). Об этом говорится на официальном сайте премии.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.

Лучший фильм

Лучший британский фильм

Лучший режиссер

Лучшая актриса

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший неанглоязычный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший кастинг (в этом году будет вручаться впервые)

