Новость Названы номинанты премии BAFTA-2020 Добавлено: 2020-01-08 13:25:20 Корреспондент: Алексей Свидров

Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards). Об этом говорится на официальном сайте премии.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.

Лучший фильм

"1917"

"Джокер"

"Ирландец"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший британский фильм

"1917"

"Два Папы"

"Для Самы"

"Извините, мы вас не застали"

"Наживка"

"Рокетмэн"

Лучший режиссер

Пон Джун-хо — "Паразиты"

Сэм Мендес — "1917"

Мартин Скорсезе — "Ирландец"

Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"

Тодд Филлипс — "Джокер"

Лучшая актриса

Джесси Бакли — "Дикая Роза"

Рене Зеллвегер — "Джуди"

Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"

Сирша Ронан — "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон — "Секс-бомба"

Лучший актер

Леонардо ДиКаприо — "Однажды в… Голливуде"

Адам Драйвер — "Брачная история"

Джонатан Прайс — "Два Папы"

Хоакин Феникс — "Джокер"

Тэрон Эджертон — "Рокетмэн"

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — "Брачная история"

Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо"

Флоренс Пью — "Маленькие женщины"

Марго Робби — "Однажды… в Голливуде"

Марго Робби — "Секс-бомба"

Лучший актер второго плана

Аль Пачино — "Ирландец"

Джо Пеши — "Ирландец"

Брэд Питт — "Однажды… в Голливуде"

Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс — "Два Папы"

Лучший оригинальный сценарий

"Брачная история"

"Ножи наголо"

"Образование"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий

"Два Папы"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Маленькие женщины"

Лучший неанглоязычный фильм

"Боль и слава"

"Для Самы"

"Паразиты"

"Портрет девушки в огне"

"Прощание"

Лучший анимационный фильм

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"История игрушек 4"

"Клаус"

"Холодное сердце 2"

Лучший кастинг (в этом году будет вручаться впервые)

"Брачная история"

"Два Папы"

"Джокер"

"История Дэвида Копперфилда"

"Однажды… в Голливуде"

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Названы номинанты премии «Золотой глобус-2020»...

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Лучший фильм — драма



«Ирландец»

«Брачная история»

«1917»

«Джокер»

«Маленькие женщины»



Лучший фильм — комедия или мюзикл



«Однажды в Голливуде»

«Кролик Джоджо»

«Достать ножи»

«Рокетмен»

«Меня зовут Долемайт»



Лучшая режиссура



Пон Джун Хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

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