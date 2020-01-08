Новость Иран пригрозил США Добавлено: 2020-01-08 14:10:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь «пощечина» для США. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает «Европейская правда».

«Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии», - отметил он.

Также Хаменеи выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.

«США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие США. Народы региона и правительства народов не примут его», - подчеркнул он.

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Напомним, виракском Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых Сулеймани. Ракеты были выпущены по автомобилю возле международного аэропорта. Распоряжение о нанесении удара по одному из самых влиятельных иранских генералов отдавал президент США Дональд Трамп.

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Иран пригрозил США...

Иран имеет ракеты, способные в случае необходимости уничтожить ряд американских объектов. Об этом заявил Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, передает Reuters.

Так, под угрозой находятся военные базы США в Афганистане, ОАЭ, Сирии и Катаре, а также американские авианосцы в Персидском заливе.

По его словам, в сложившейся ситуации иранская армия находится в состоянии готовности и немедленно нанесет ответный удар, если США на это спровоцируют.

«Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить, если они сделают шаг», – подчеркнул генерал.

ЧИТАЙТЕ: Иран отключили ..... имеет ракеты, способные в случае необходимости уничтожить ряд американских объектов. Об этом заявил Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, передает Reuters.Так, под угрозой находятся военные базыв Афганистане, ОАЭ, Сирии и Катаре, а также американские авианосцы в Персидском заливе.По его словам, в сложившейся ситуации иранская армия находится в состоянии готовности и немедленно нанесет ответный удар, еслина это спровоцируют.«Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить, если они сделают шаг», – подчеркнул генерал.ЧИТАЙТЕ:отключили ..... Читать новость...

Иран пригрозил компании Samsung...



Власти Ирана посчитали новую рекламу компании Samsung оскорбительной и в связи с этим пригрозили запретить часть продукции южнокорейской компании. Ролик был снят израильским кабельным оператором под названием Hot и в нем рекламируется планшет южнокорейской компании вместе с беспроводным интернетом, предоставляемым этой израильской компанией.

В ролике снимаются четверо актеров из популярного израильского шоу, переодетые в женщин, которые приезжают в Иран и встречают там, в одном из местных кафетериев, агента политической разведки Израиля. Агент развлекается тем, что смотрит на планшете сериал и затем показывает планшет переодетым актерам, один из которых, запустив одно из приложений..... Властиа посчитали новую рекламу компании Samsung оскорбительной и в связи с этими запретить часть продукции южнокорейской компании. Ролик был снят израильским кабельным оператором под названием Hot и в нем рекламируется планшет южнокорейской компании вместе с беспроводным интернетом, предоставляемым этой израильской компанией.В ролике снимаются четверо актеров из популярного израильского шоу, переодетые в женщин, которые приезжают ви встречают там, в одном из местных кафетериев, агента политической разведки Израиля. Агент развлекается тем, что смотрит на планшете сериал и затем показывает планшет переодетым актерам, один из которых, запустив одно из приложений..... Читать новость...

Иран вновь пригрозил перекрыть Ормузский пролив...



Иран возобновил угрозы перекрыть Ормузский пролив, если против него не будут отменены все санкции. Тем не менее, остается неясным, каким образом Тегеран собирается перекрыть жизненно важный канал транспортировки нефти с учетом значительного американского военного присутствия в нем.

Насколько известно, иранский парламент рассматривает законопроект, который предусматривает закрытие пролива. «Законопроект предусматривает закрытие Ормузского пролива вплоть до отмены всех санкций, введенных против Ирана», - сообщил иранский депутат Джавад Карими Коддуси.

«Законопроект будет рассмотрен парламентом в этом месяце», - сообщил другой депутат Сейед Мехди Му..... возобновил угрозы перекрыть Ормузский пролив, если против него не будут отменены все санкции. Тем не менее, остается неясным, каким образом Тегеран собирается перекрыть жизненно важный канал транспортировки нефти с учетом значительного американского военного присутствия в нем.Насколько известно, иранский парламент рассматривает законопроект, который предусматривает закрытие пролива. «Законопроект предусматривает закрытие Ормузского пролива вплоть до отмены всех санкций, введенных протива», - сообщил иранский депутат Джавад Карими Коддуси.«Законопроект будет рассмотрен парламентом в этом месяце», - сообщил другой депутат Сейед Мехди Му..... Читать новость...

Путин пригрозил США...

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, Москва готова нацелить ракеты на США в случае угрозы.

«Если же они (ракеты средней и меньшей дальности, - ред.) действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас», - отметил он.

Путин подчеркну..... Президент Российской Федерации Владимир ПутинСоединенным Штатам Америки. Об этом сообщают российские СМИ.В частности, Москва готова нацелить ракеты нав случае угрозы.«Если же они (ракеты средней и меньшей дальности, - ред.) действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, атакие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас», - отметил он.Путин подчеркну..... Читать новость...

Трамп пригрозил Ирану...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Иран никогда больше не угрожать его стране, иначе это будет иметь негативные последствия.

«Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте США!», - написал он в Twitter.

При этом ранее американский лидер отмечал, что не хочет прибегать к военным действиям.

«Война убивает людей и это самое важный аргумент против», - сказал Трамп.

На прошлой неделе сообщалось, что Иран принял решение приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (CВПД).

Поводом для такого шага ст..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвалникогда больше не угрожать его стране, иначе это будет иметь негативные последствия.«Еслихочет воевать, это будет официальным концома. Никогда больше не угрожайте!», - написал он в Twitter.При этом ранее американский лидер отмечал, что не хочет прибегать к военным действиям.«Война убивает людей и это самое важный аргумент против», - сказал Трамп.На прошлой неделе сообщалось, чтопринял решение приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (CВПД).Поводом для такого шага ст..... Читать новость...

Трамп пригрозил мигрантам...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестко пригрозил незаконным мигрантам, которые направляются со стороны Мексики.

«Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим в США эти колонны, в которые входят преступники и члены банд», – написал он в Twitter.

Трамп подчеркнул, что границу можно пересекать только легально.

«Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад», – добавил американский лидер.

Ранее стало известно, что Вашингтон направил для защиты границы военных.

ЧИТАЙТЕ: Трамп может отметить гражданство для ..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестконезаконным мигрантам, которые направляются со стороны Мексики.«Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим вэти колонны, в которые входят преступники и члены банд», – написал он в Twitter.Трамп подчеркнул, что границу можно пересекать только легально.«Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад», – добавил американский лидер.Ранее стало известно, что Вашингтон направил для защиты границы военных.ЧИТАЙТЕ: Трамп может отметить гражданство для ..... Читать новость...

Вашингтон пригрозил Евросоюзу...

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европейскому союзу или кому-то еще обойти санкции против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Европейский союз силен в риторике, но слаб в выполнении своих заявлений», – отметил он.

По его словам, США будут агрессивно и непоколебимо продолжать экономическое давление на Иран, а также следить за развитием событий.

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Болтон также добавил, что к 4 ноября продажи иранской нефти упадут до нуля.

Напомним, ранее Вашингтон принял решение ввести эмбарго на иранскую нефть...... Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европейскому союзу или кому-то еще обойти санкции протива. Об этом сообщает Reuters.«Европейский союз силен в риторике, но слаб в выполнении своих заявлений», – отметил он.По его словам,будут агрессивно и непоколебимо продолжать экономическое давление на, а также следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ: Трамп рассказал о своем отношении к РуханиБолтон также добавил, что к 4 ноября продажи иранской нефти упадут до нуля.Напомним, ранее Вашингтон принял решение ввести эмбарго на иранскую нефть...... Читать новость...

Лукашенко пригрозил уволить правительство...



Глава Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отправить в отставку правительство, если в этом году экономические показатели будут неудовлетворительными. «Повторение прошлого года будет означать немедленную отставку Кабинета министров!», – безапелляционно заявил президент Беларуси, добавив, что повторение прошлогодней ситуации «абсолютно недопустимо».

Начиная с 2011 года белорусский рубль обвалился на 65 %, а инфляция увеличилась более чем на 100 %. Темпы экономического развития в стране замедлились до 1,5 %. Только в январе текущего года рост цен в стране составил 3 %. Пытаясь вытащить страну из глубокого кризиса, власти наметили в текущем году поднять рост ВВ..... Глава Беларуси Александр Лукашенкоотправить в отставку правительство, если в этом году экономические показатели будут неудовлетворительными. «Повторение прошлого года будет означать немедленную отставку Кабинета министров!», – безапелляционно заявил президент Беларуси, добавив, что повторение прошлогодней ситуации «абсолютно недопустимо».Начиная с 2011 года белорусский рубль обвалился на 65 %, а инфляция увеличилась более чем на 100 %. Темпы экономического развития в стране замедлились до 1,5 %. Только в январе текущего года рост цен в стране составил 3 %. Пытаясь вытащить страну из глубокого кризиса, власти наметили в текущем году поднять рост ВВ..... Читать новость...

Роберт Паттинсон пригрозил расправой блогеру...



В последнее время звезда «Сумерек», актер Роберт Паттинсон, ведет себя не так мило, как привыкли его фанаты – он все чаще проявляет агрессию. Так, на днях актер довольно грубо высказался в адрес одного блогера, придумавшего ему прозвище «Эр-Патц», и даже пригрозил ему физической расправой.

Как заявил актер, ему не нравится прозвище, придуманное «жирным блогером», и он с радостью бы врезал ему при возможности.

Следует заметить, что немногим ранее актер набросился на охранника, которого принял за папарацци. Примечательно, что приступ агрессии у актера случился как раз после того, как несколько раз прозвучало его прозвище.

Д..... В последнее время звезда «Сумерек», актер Роберт Паттинсон, ведет себя не так мило, как привыкли его фанаты – он все чаще проявляет агрессию. Так, на днях актер довольно грубо высказался в адрес одного блогера, придумавшего ему прозвище «Эр-Патц», и дажеему физической расправой.Как заявил актер, ему не нравится прозвище, придуманное «жирным блогером», и он с радостью бы врезал ему при возможности.Следует заметить, что немногим ранее актер набросился на охранника, которого принял за папарацци. Примечательно, что приступ агрессии у актера случился как раз после того, как несколько раз прозвучало его прозвище.Д..... Читать новость...