Новость В «Киевтеплоэнерго» подтвердили снижение тарифов на отопление Добавлено: 2020-01-08 14:24:32 Корреспондент: Алексей Свидров

«Киевтеплоэнерго» пересчитает тарифы на теплоснабжение за декабрь на 22-23%. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас проводится корректировка, согласно которой киевляне получат сниженные платежки уже в январе.

Основанием для перерасчета является постановление Кабмина № 1082, которое предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа. Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

«Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце», - говорится в сообщении.

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Ранее Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

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«Работа должна быть построена в двух направлениях: установление справедливой цены на газ и возвращение населению газа собственной добычи, ведь именно из цены на газ формируются тарифы на тепло, горячую воду», - сказала она.

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«Мы провели всю необходимую подготовительную работу, чтобы активизировать его деятельность», - сказал Виталий Кличко.

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«Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не везде отопление заработало. Думаю, работы на внутридомовых сетях закончим к 13:00», – отметил Шахненко.

Напомним, что в субботу, 24 февраля 2018 года, произошла авария на магистральной теплосети, в результате чего в Харькове остались без отопления более 650 жилых домов и объектов..... Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко заявил, что во все харьковские дома возобновлена подача тепла. Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.«Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не вездезаработало. Думаю, работы на внутридомовых сетях закончим к 13:00», – отметил Шахненко.Напомним, что в субботу, 24 февраля 2018 года, произошла авария на магистральной теплосети, в результате чего в Харькове остались без отопления более 650 жилых домов и объектов..... Читать новость...

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С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон. Специалисты из «Киевэнерго» уже приступили к подключению жилых домов к централизованному отоплению. В пресс-службе «Киевэнерго» сообщили о том, что они осуществляют запуск теплоносителей во всей районах Киева в соответствии с тем графиком, который был утвержден Киевской городской государственной администрацией.

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В высших учебных заведениях Донецка, Ужгорода, Черновцов, Луцка и Тернополя продлены зимние каникулы. Причина весьма тривиальна – экономия средств на отопление.

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Тяжелее всего пришлось учащимся Ужгородского национ..... В высших учебных заведениях Донецка, Ужгорода, Черновцов, Луцка и Тернополя продлены зимние каникулы. Причина весьма тривиальна – экономия средств наКак заявило руководство Восточноевропейского университета им. Леси Украинки и Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, это решение было принято ещё осенью. «Такие продолжительные каникулы связаны с тем, что мы хотим максимально сэкономить энергоносители», – рассказал ректор черновицкого вуза Сергей Мельничук. Для того, чтобы учебный план был выполнен в полном объеме, в течение всего первого семестра студенты учились почти каждую субботу.Тяжелее всего пришлось учащимся Ужгородского национ..... Читать новость...

В Киевском зоопарке до сих пор не включили отопление...



Один из сотрудников Киевского зоопарка сообщил о том, что в зоопарке до сих пор не включили отопление и из-за этого многие животные замерзают.

«Животные страдают от холода. К примеру, обезьяны в настоящее время содержатся при температуре 12 градусов, а это весьма низкая для них температура. По непонятным причинам вольеры до сих пор не отапливаются», - сообщил сотрудник зоопарка.

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«Сейчас она не работает. А ведь она должна работать даже летом, если температура опускается ниже того уровня, который допускается для ..... Один из сотрудников Киевского зоопарка сообщил о том, что в зоопарке до сих пор не включилии из-за этого многие животные замерзают.«Животные страдают от холода. К примеру, обезьяны в настоящее время содержатся при температуре 12 градусов, а это весьма низкая для них температура. По непонятным причинам вольеры до сих пор не отапливаются», - сообщил сотрудник зоопарка.Впрочем, по словам сотрудника зоопарка, городские власти в этом не виноваты, поскольку в зоопарке есть собственная автономная котельная.«Сейчас она не работает. А ведь она должна работать даже летом, если температура опускается ниже того уровня, который допускается для ..... Читать новость...