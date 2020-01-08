Новость Украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана Добавлено: 2020-01-08 15:22:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная авиационная служба Украины запретили украинским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Мы сочувствуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», - цитирует его слова пресс-служба ведомства.

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Напомним, в Иране потерпел крушение самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

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При этом следует заметить, что все соглашения с правительствами упомянутых стран были подписаны еще несколько лет назад и с тех пор ожидали ратификации. Так, к примеру, соглашение об авиасообщении с Кипром было подписано сторонами еще в 2012 году, а с Грецией – в 2011 году.

В то же время, соглашение о международных..... Верховная Рада Украины сегодня, 16 июня, ратифицировала соглашения с правительствами Польши, Греции, Кипра и Венгрии осообщении. Так, за соглашение с Польшей о воздушных перевозках проголосовало 272 народных депутата, с Грецией – 279 народных депутатов, с Венгрией – 243 народных депутата, а с Кипром – 269 народных депутатов.При этом следует заметить, что все соглашения с правительствами упомянутых стран были подписаны еще несколько лет назад и с тех пор ожидали ратификации. Так, к примеру, соглашение об авиасообщении с Кипром было подписано сторонами еще в 2012 году, а с Грецией – в 2011 году.В то же время, соглашение о международных..... Читать новость...

Климкин: "Россия создает серьезную угрозу для полетов в межд...

Россия с территории оккупированного Крымского полуострова постоянно вмешивается в международные аварийные частоты украинских служб воздушного движения, чем создает серьезную опасность для международных перелетов над Черным морем. Об этом в своем выступлении в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"После незаконной оккупации Крыма в апреля 2014 года Российская Федерация начала вмешиваться в международные аварийные частоты службы воздушного движения, которые обслуживаются Украиной. Такие действия создают серьезную угрозу для полетов в международном воздушном пространстве над открытым морем и противоречат Чикагской конвенции и ее Прило..... Россия с территории оккупированного Крымского полуострова постоянно вмешивается в международные аварийные частоты украинских служб воздушного движения, чем создает серьезную опасность для международных перелетов над Черным морем. Об этом в своем выступлении в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН."После незаконной оккупации Крыма в апреля 2014 года Российская Федерация начала вмешиваться в международные аварийные частоты службы воздушного движения, которые обслуживаются Украиной. Такие действия создают серьезную угрозу для полетов в международномнад открытым морем и противоречат Чикагской конвенции и ее Прило..... Читать новость...

Госавиаслужба Украины ввела запрет на полеты в Харьков и Дне...



Как стало известно, украинский регулятор запретил нескольким российским компаниям, в частности, "Аэрофлоту", "Трансаэро", UTAir и "ЮТэйр-Украина" полеты в Харьков и Днепропетровск. Об этом говорится в телеграмме от Госавиаслужбы Украины, поступившей в адрес указанных компаний.

Согласно тексту документа, полеты указанным авиакомпаниям в Харьков запрещены с 29 ноября, а в Днепропетровск - с 1 декабря. Кроме российских перевозчиков, попавших под запрет на полеты в Днепропетровск, также упоминается и украинская авиакомпания "Днеправиа".

Читайте: Мининфраструктуры выдало семи украинским авиакомпаниям разрешения на эксплуатацию воздушных линий

В пресс-..... Как стало известно, украинский регулятор запретил нескольким российским компаниям, в частности, "Аэрофлоту", "Трансаэро", UTAir и "ЮТэйр-Украина"в Харьков и Днепропетровск. Об этом говорится в телеграмме от Госавиаслужбы Украины, поступившей в адрес указанных компаний.Согласно тексту документа,указаннымв Харьков запрещены с 29 ноября, а в Днепропетровск - с 1 декабря. Кроме российских перевозчиков, попавших под запрет нав Днепропетровск, также упоминается и украинская авиакомпания "Днеправиа".Читайте: Мининфраструктуры выдало семи украинскимразрешения на эксплуатацию воздушных линийВ пресс-..... Читать новость...

Мининфраструктуры выдало семи украинским авиакомпаниям разре...



В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что украинский регулятор предоставил семи украинским авиационным перевозчикам право на эксплуатацию в регулярном сообщении 23 внутренних и 29 международных воздушных линий.

Так, изучив поданные заявления, комиссия предоставила права авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в регулярном международном сообщении выполнять воздушные перевозки по маршруту Киев-Нахичевань и Киев-Ленкорань (Азербайджан), а также из Харькова и Львова в Батуми (Грузия).

Авиакомпании "Днеправиа" выдано разрешение осуществлять регулярные рейсы по 20 линиями из региональных аэропортов Харькова, Ивано-Франковска и Днепропетровска. Програм..... В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что украинский регулятор предоставил семи украинским авиационным перевозчикам право на эксплуатацию в регулярном сообщении 23 внутренних и 29 международных воздушных линий.Так, изучив поданные заявления, комиссия предоставила права авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в регулярном международном сообщении выполнять воздушные перевозки по маршруту Киев-Нахичевань и Киев-Ленкорань (Азербайджан), а также из Харькова и Львова в Батуми (Грузия).Авиакомпании "Днеправиа" выдано разрешение осуществлять регулярные рейсы по 20 линиями из региональных аэропортов Харькова, Ивано-Франковска и Днепропетровска. Програм..... Читать новость...

В Донецке запретили полеты...



Государственная авиационная служба Украины издала извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации, согласно которому в Донецке были запрещены полеты до 18:00 сегодняшнего дня, 26 мая. Соответствующее объявление распространил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.

При этом он допускает, что ограничение на полеты может быть продлено.

Насколько известно, это связано с ситуацией в городе, в частности боем, который происходит сейчас в районе Донецкого аэропорта, где украинские вертолетчики пытаются уничтожить вооруженных боевиков. Из-за столкновений, в аэропорту были отменены все авиарейсы, а сотрудники диспетчерской авиавышки ..... Государственная авиационная служба Украины издала извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации, согласно которому в Донецке были запрещеныдо 18:00 сегодняшнего дня, 26 мая. Соответствующее объявление распространил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.При этом он допускает, что ограничение наможет быть продлено.Насколько известно, это связано с ситуацией в городе, в частности боем, который происходит сейчас в районе Донецкого аэропорта, где украинские вертолетчики пытаются уничтожить вооруженных боевиков. Из-за столкновений, в аэропорту были отменены все авиарейсы, а сотрудники диспетчерской авиавышки ..... Читать новость...

Власти Украины запретили полеты в ряд аэропортов...



Государственная авиационная служба Украины (ГАС) с полуночи субботы, 12 декабря запретила все полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья. Об этом стало известно из заявления главы ведомства Дениса Антонюка.

По его словам, этот запрет вводится из соображений безопасности.

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Антонюк отметил, что срок окончания периода запрета пока не определен, а поэтому полеты не будут осуществляться до отмены решения украинского регулятора.

Ранее сообщалось, что по распоряжению ГАС с первого декабря и до особого указания запрещено выполнение рейсов авиакомпаний "Аэр..... Государственная авиационная служба Украины (ГАС) с полуночи субботы, 12 декабря запретила всев аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья. Об этом стало известно из заявления главы ведомства Дениса Антонюка.По его словам, этот запрет вводится из соображений безопасности.Читайте: Госавиаслужба Украины ввела запрет нав Харьков и Днепропетровск нескольким российскимАнтонюк отметил, что срок окончания периода запрета пока не определен, а поэтомуне будут осуществляться до отмены решения украинского регулятора.Ранее сообщалось, что по распоряжению ГАС с первого декабря и до особого указания запрещено выполнение рейсов авиакомпаний "Аэр..... Читать новость...

Власти Азербайджана запретили полеты над Нагорным Карабахом...



Власти Азербайджана объявили воздушное пространство над Нагорным Карабахом закрытым для полетов.

"Азербайджан объявил воздушное пространство над оккупированными территориями закрытым для полетов и в установленном порядке оповестил об этом всех членов Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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В этом же сообщении отмечается, что незаконное проникновение в воздушное пространство Азербайджана военных вертолетов, принадлежащих Армении, является "продолжением оккупации и агрессии в отношении Азербайджана, а также политики посягател..... Власти Азербайджана объявили воздушное пространство над Нагорным Карабахом закрытым для полетов."Азербайджан объявил воздушное пространство над оккупированными территориями закрытым для полетов и в установленном порядке оповестил об этом всех членов Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.Читайте: В Азербайджане депутатамиспользовать мобильные телефоны в сессионном залеВ этом же сообщении отмечается, что незаконное проникновение в воздушное пространство Азербайджана военных вертолетов, принадлежащих Армении, является "продолжением оккупации и агрессии в отношении Азербайджана, а также политики посягател..... Читать новость...

США запретили своим самолетам совершать полеты над Симферопо...

Федеральное агентство воздушного транспорта США с 29 декабря расширяет запрет полетов для американской авиации на всей территории полетной ответственности Симферополя и Днепропетровска в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте реестра правительства, передает УНН.

"Это действие расширяет территорию, в которой запрещены полеты лиц, определенных Специальными правилами федерального регулирования (SFAR) № 113, включая всю зону полетной ответственности Симферополя и Днепропетровска", - уточняется в документе.

Также отмечается, что такой шаг связан с необходимостью "предотвращения потенциальной оп..... Федеральное агентство воздушного транспорта США с 29 декабря расширяет запрет полетов для американской авиации на всей территории полетной ответственности Симферополя и Днепропетровска в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте реестра правительства, передает УНН."Это действие расширяет территорию, в которой запрещенылиц, определенных Специальными правилами федерального регулирования (SFAR) № 113, включая всю зону полетной ответственности Симферополя и Днепропетровска", - уточняется в документе.Также отмечается, что такой шаг связан с необходимостью "предотвращения потенциальной оп..... Читать новость...