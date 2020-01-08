Новость «Турецкий поток» подпадет под «Газовую директиву» ЕС Добавлено: 2020-01-08 16:08:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейская комиссия будет применять к европейской ветке «Турецкого потока» общие энергетические правила Евросоюза, в частности, положения «Газовой директивы» ЕС. Об этом заявил официальный представитель ЕК по вопросам климатических изменений и энергетики Тим Макфи, передает «Укринформ».

«Очень короткий ответ. Еврокомиссия отслеживает ситуацию внимательно, и мы будем применять соответствующие правила ЕС в сфере энергетики ко всем трубопроводам на территории ЕС без какой-либо дискриминации», - отметил он.

Напомним, сегодня состоялась церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В ней приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин.

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В апреле 2019 года Совет стран-членов Европейского союза окончательно утвердил изменения в Газовую директиву.

Они предполагают, что газопроводы из стран, не входящих в Евросоюза, должны будут соблюдать правила ЕС: доступ третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

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"Думаю, что мы его в конечном итоге реализуем, во всяком случае, первую часть, касающуюся расширения транспортных возможностей и увеличения поставок на внутренний турецкий рынок, но с возможностью транспортировки и для европейских партнеров... если Еврокомиссия будет это поддерживать", - рассказал Путин.

Напомним, что 9 августа состоялась встреча Владимира Путина и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Это была первая встреча политиков после инцидента с российским истребителем, когда ухудшились отношения России и Турции..... Президент России Владимир Путин в своем недавнем интервью заявил, что его страна не передумала реализовывать проект газопровода "Турецкий поток"."Думаю, что мы его в конечном итоге реализуем, во всяком случае, первую часть, касающуюся расширения транспортных возможностей и увеличения поставок на внутренний турецкий рынок, но с возможностью транспортировки и для европейских партнеров... если Еврокомиссия будет этодерживать", - рассказал Путин.Напомним, что 9 августа состоялась встреча Владимира Путина и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Это была первая встреча политиков после инцидента с российским истребителем, когда ухудшились отношения России и Турции..... Читать новость...

Газопровод «Турецкий поток» хотят продлить до Австрии...



Как сообщается, газопровод «Турецкий поток», который изначально был запланирован в обход Украины через Черное море в Турцию, могут продлить через Балканы. В частности, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между Венгрией, Сербией, Грецией и Македонией. Данные страны обсуждают проект нового газопровода под названием Tesla, который должен будет протянуться от Турции до Австрии, став продолжением «Турецкого потока».

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«Газпром» объявил о переносе запуска газопровода «Турецкий п...



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Следует заметить, что запуск газопровода «Турецкий поток» также осложняется и тем, что Россия и Турция никак не могут подписать межправсоглашение по строительству. Изначально планировалось, что до..... Российский «Газпром» объявил о том, что запуск газопровода «Турецкий поток», который намерены проложить в обход Украины, откладывается. В частности, соответствующее заявление сделал заместитель председателя правления компании Александр Медведев.Как напомнил Александр Медведев, изначально запуск газопровода был запланирован на конец 2016 года, но поскольку укладка не началась, как планировалось, запуск будет перенесен на более поздний срок.Следует заметить, что запуск газопровода «Турецкий поток» также осложняется и тем, что Россия и Турция никак не могутписать межправсоглашение по строительству. Изначально планировалось, что до..... Читать новость...

"Газпром" и Турция провели переговоры по реализации проекта ...



Сегодня в Стамбуле состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берат Албайрак по проекту "Турецкий поток", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

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"Коммерческие переговоры по условиям поставок российского газа в Турцию будут продолжены. Стороны также обсудили основные вопросы регионального сотрудничества в области энергетики", - говорится в с..... Сегодня в Стамбуле состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берат Албайрак по проекту "Турецкий поток", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".Как сообщили в пресс-службе, на встрече достигнута договоренность о завершении в кратчайшие сроки процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала реализации проекта "Турецкий поток"."Коммерческие переговоры по условиям поставок российского газа в Турцию будут продолжены. Стороны также обсудили основные вопросы регионального сотрудничества в области энергетики", - говорится в с..... Читать новость...

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Под закон о люстрации подпадет 20% офицерского состава СБУ, ...

В Службе безопасности Украины даже после уже осуществленных кадровых чисток под действие закона о люстрации подпадет 20 процентов офицерского состава. Как сообщают украинские СМИ, об этом в воскресенье, 5 октября 2014 года, заявил глава ведомства Валентин Наливайченко.

«Руководство было полностью изменено, с руководством я не думаю, что у нас есть какие-то вопросы - у нас есть и молодые сотрудники, в том числе и заместители председателя СБУ, майдановцы», - отметил глава спецслужбы.

«Относительно офицеров второго звена, то, я полагаю, под люстрацию подпадает до 20 процентов людей, по возрасту, которые работали... еще в КГБ», - предположил глава спецслужбы.

Чит..... В Службе безопасности Украины даже после уже осуществленных кадровых чистокдействие закона о люстрации20 процентов офицерского состава. Как сообщают украинские СМИ, об этом в воскресенье, 5 октября 2014 года, заявил глава ведомства Валентин Наливайченко.«Руководство было полностью изменено, с руководством я не думаю, что у нас есть какие-то вопросы - у нас есть и молодые сотрудники, в том числе и заместители председателя СБУ, майдановцы», - отметил глава спецслужбы.«Относительно офицеров второго звена, то, я полагаю,люстрациюпадает до 20 процентов людей, по возрасту, которые работали... еще в КГБ», - предположил глава спецслужбы.Чит..... Читать новость...