Новость Столтенберг обратился к Ирану Добавлено: 2020-01-08 16:31:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке.

«Я осуждаю иранские ракетные удары по американским силам и силам коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультироваться и сохранять приверженность нашей учебной миссии в Ираке», - написал он в Twitter.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь «пощечина» для США.

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Евросоюз обратился к Ирану...

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Ранее стало известно, что Иран накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением. По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, этот шаг не является нарушением, так как Тегеран осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года. В нем также участвовали Российская Федерация,..... Страны Европейского союза призвали Иран отменить решение по наращиванию запасов обогащенного урана. Об этом сообщает AFP.«Мы призываем Иран свернуть этот шаг и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку», - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что Иран накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением. По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, этот шаг не является нарушением, так как Тегеран осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.Договор СВПД побыл заключен летом 2015 года. В нем также участвовали Российская Федерация,..... Читать новость...

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг обратился к сторонам ...

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"Мы видим наиболее серьезный за долгое время всплеск насилия. … Мы призываем к немедленному возвращению режима прекращения огня и отводу всего тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями", - приводят слова Столтенберга в пресс-службе НАТО.

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"Мы призываем Россию использовать свое существенное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию. Все стороны должны в полно..... Генеральный секретарь НАТО Йенск сторонам Минских соглашений с требованием выполнять свои обязательства и немедленно прекратить огонь на Донбассе."Мы видим наиболее серьезный за долгое время всплеск насилия. … Мы призываем к немедленному возвращению режима прекращения огня и отводу всего тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями", - приводят словаа в пресс-службе НАТО.Он также подчеркнул, что наблюдателям ОБСЕ должен быть обеспечен доступ к участку российско-украинской границы."Мы призываем Россию использовать свое существенное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию. Все стороны должны в полно..... Читать новость...

США угрожает Ирану разгромом...



Леон Панетта, который является главой Пентагона, назвал ту черту, перейдя которую, Ирану грозят ужасные последствия.

Он заявил, что США не допустят перекрытия Ормузского пролива. Панетта заявил, что этого делать нельзя, так как они способны на это ответить.

Мартин Демпси, который занимает должность председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, в свою очередь сообщил, что если Иран заблокирует пролив, то американцы готовы разгромить их. Также генерал добавил, что иранская ядерная программа, которая стала главной проблемой для западных стран, будет уничтожена.

Панетта подчеркнул, что действовать нужно осторожно. Он предостерег Израиль,..... Леон Панетта, который является главой Пентагона, назвал ту черту, перейдя которую,грозят ужасные последствия.Он заявил, что США не допустят перекрытия Ормузского пролива. Панетта заявил, что этого делать нельзя, так как они способны на это ответить.Мартин Демпси, который занимает должность председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, в свою очередь сообщил, что если Иран заблокирует пролив, то американцы готовы разгромить их. Также генерал добавил, что иранская ядерная программа, которая стала главной проблемой для западных стран, будет уничтожена.Панетта подчеркнул, что действовать нужно осторожно. Он предостерег Израиль,..... Читать новость...

США вновь пригрозили Ирану...

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал Иран остановить весь процесс обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Администрация Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории», - отметил он.

Помпео добавил, что пока Тегеран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать.

В Иране в свою очередь предостерегли США от нападения.

«..... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал Иран остановить весь процесс обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.«Администрация Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории», - отметил он.Помпео добавил, что пока Тегеран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать.В Иране в свою очередь предостерегли США от нападения.«..... Читать новость...

В США не исключают возможность удара по Ирану...



Леон Панетта, занимающий должность министра обороны США, сообщил, что Соединенные Штаты не могут исключать возможность удара по Ирану, так как, ни Вашингтон, ни Иерусалим, не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием. Поэтому не стоит исключать возможность проведения американцами военной операции.

В тоже время, в Генштабе США заявили, что в случае необходимости нанести удар по иранским ядерным объектам, американские военные силы спокойно с этим справятся, однако такой поворот событий может стать началом нового международного конфликта, который, в свою очередь, может стать трагедией для всего человечества.

Сообщается, что администрация американского президента рассм..... Леон Панетта, занимающий должность министра обороны США, сообщил, что Соединенные Штаты не могут исключать возможность удара по, так как, ни Вашингтон, ни Иерусалим, не могут позволитьобладать ядерным оружием. Поэтому не стоит исключать возможность проведения американцами военной операции.В тоже время, в Генштабе США заявили, что в случае необходимости нанести удар по иранским ядерным объектам, американские военные силы спокойно с этим справятся, однако такой поворот событий может стать началом нового международного конфликта, который, в свою очередь, может стать трагедией для всего человечества.Сообщается, что администрация американского президента рассм..... Читать новость...

Жители США поддерживают удар по Ирану...



Согласно результатам опроса, который был проведен агентством Reuters совместно с социологической службой Ipos, жители США изменили свое мнение в отношении возможной войны с Ираном, разговоры о которой не прекращаются уже несколько месяцев.

Если верить опросу, то более половины американцев поддерживают идею нанесения удара по Исламской республике. Но в тоже время, большая часть из этих американцев предпочитают, чтобы удар был нанесен Израилем.

Что касается точных чисел, то против удара по Ирану высказались 39% опрошенных. Еще 56% готовы поддержать военную операцию в том случае, если будут получены доказательства того, что Иран занимается разработками ядерного оружия.

&n..... Согласно результатам опроса, который был проведен агентством Reuters совместно с социологической службой Ipos, жители США изменили свое мнение в отношении возможной войны с Ираном, разговоры о которой не прекращаются уже несколько месяцев.Если верить опросу, то более половины американцев поддерживают идею нанесения удара по Исламской республике. Но в тоже время, большая часть из этих американцев предпочитают, чтобы удар был нанесен Израилем.Что касается точных чисел, то против удара повысказались 39% опрошенных. Еще 56% готовы поддержать военную операцию в том случае, если будут получены доказательства того, что Иран занимается разработками ядерного оружия.&n..... Читать новость...

США угрожает Ирану израильскими бомбами...



США в очередной раз решили пригрозить Тегерану. На этот раз власти Соединенных Штатов поставили ультиматум, согласно которому требуют Тегеран свернуть свою ядерную программу до начала весны. В ином случае они перестанут сдерживать Израиль от удара, которым сам Израиль уже неоднократно угрожал Ирану.

Стоит отметить, что этой весной все американские солдаты покинут территорию Ирака и Израилю уже не понадобится разрешение Штатов, для того чтобы преодолеть воздушное пространство над ним, для нанесения удара по Ирану.

Последнее время в СМИ все чаще упоминаются угрозы Израиля в сторону Ирана. Стоит отметить, что за последние 10 лет, пока Иран занимался разработкой атомной бом..... США в очередной раз решили пригрозить Тегерану. На этот раз власти Соединенных Штатов поставили ультиматум, согласно которому требуют Тегеран свернуть свою ядерную программу до начала весны. В ином случае они перестанут сдерживать Израиль от удара, которым сам Израиль уже неоднократно угрожалСтоит отметить, что этой весной все американские солдаты покинут территорию Ирака и Израилю уже не понадобится разрешение Штатов, для того чтобы преодолеть воздушное пространство над ним, для нанесения удара поПоследнее время в СМИ все чаще упоминаются угрозы Израиля в сторону Ирана. Стоит отметить, что за последние 10 лет, пока Иран занимался разработкой атомной бом..... Читать новость...

Россия передала Ирану АЭС «Бушер»...

Российская Федерация передала в эксплуатацию Ирану атомную электростанцию «Бушер». Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на неназванного представителя «Росатома».

Российские специалисты передали своим коллегами из Ирана контроль над первым энергетическим блоком АЭС, выведенным на 100 % проектной мощности в 1000 мегаватт в августе 2012 года.

Как ранее отмечал Али Акбар Салехи — глава организации по атомной энергии Ирана и министр иностранных дел — россияне будут продолжать свою работу на первом энергетическом блоке на протяжении гарантийного срока эксплуатации, который составит 2 года.

Иранский чиновник также выразил надежду, что работы по строительству в..... Российская Федерация передала в эксплуатациюатомную электростанцию «Бушер». Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на неназванного представителя «Росатома».Российские специалисты передали своим коллегами из Ирана контроль над первым энергетическим блоком АЭС, выведенным на 100 % проектной мощности в 1000 мегаватт в августе 2012 года.Как ранее отмечал Али Акбар Салехи — глава организации по атомной энергии Ирана и министр иностранных дел — россияне будут продолжать свою работу на первом энергетическом блоке на протяжении гарантийного срока эксплуатации, который составит 2 года.Иранский чиновник также выразил надежду, что работы по строительству в..... Читать новость...