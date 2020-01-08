Новость «Динамо» отправило Сидклея в аренду Добавлено: 2020-01-08 17:20:03 Корреспондент: Алексей Свидров

26-летний бразильский защитник киевского «Динамо» Сидклей перешел на правах аренды в «Коринтианс». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что бразилец перешел в «Динамо» в июле 2018 года. С тех пор, за полтора сезона, Сидклей не смог стать основным игроком «Динамо», проведя во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы) и забив 1 мяч. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного поединка в составе «Динамо».

Отметим, что Сидклей уже выступал за «Коринтианс». Именно перед переходом в «Динамо», в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии «А» и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча.

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"Динамо" отправило перспективного футболиста в чемпионат Кие...

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Теодорчик отдан в аренду "Андерлехту"...

25-летний нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик этот сезон проведет в составе бельгийского "Андерлехта" на правах аренды.

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Лунин вновь отправился в аренду...

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Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020 годов.

Уже сегодня Лунин проведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Прошлый сезон украинец провел в составе «Леганеса».

Напомним, Лунин перебрался в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари», заключив шестилетний контракт.

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Кинотеатр "Жовтень" передали в аренду ООО "Киноман"...

Депутаты проголосовали за передачу кинотеатра "Жовтень" в аренду ООО "Киноман", куда входит трудовой коллектив кинотеатра. Об этом шла речь на заседании Киевсовета, передает корреспондент УНН.

По словам директора кинотеатра Людмилы Горделадзе, 11 лет Киевсовет не решал вопрос аренды кинотеатра. "Я счастлива, что депутаты проголосовали за это решение. Они узаконили те отношения, которые существуют по решению суда еще с 2005 года. Мы держим имущество кинотеатра на балансе и вовремя платим аренду", - сказала Л.Горделадзе.

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В то же время, она против то..... Депутаты проголосовали за передачу кинотеатра "Жовтень" вООО "Киноман", куда входит трудовой коллектив кинотеатра. Об этом шла речь на заседании Киевсовета, передает корреспондент УНН.По словам директора кинотеатра Людмилы Горделадзе, 11 лет Киевсовет не решал вопрос аренды кинотеатра. "Я счастлива, что депутаты проголосовали за это решение. Они узаконили те отношения, которые существуют по решению суда еще с 2005 года. Мы держим имущество кинотеатра на балансе и вовремя платим", - сказала Л.Горделадзе.Читайте: Кинотеатр "Жовтень" планируют передать вООО "Киноман"В то же время, она против то..... Читать новость...

За 120 тыс. гривен можно взять в аренду НСК Олимпийский...



Главную арену Киева, Украины и будущего Евро-2012 можно взять в аренду. Однако это удовольствие не из дешевых. За день аренды из собственного кармана придется выложить 120 тысяч гривен.

В аренду можно взять как беговые дорожки, так и футбольное поле. Об этой новости сообщила пресс-служба НСК «Олимпийсий».

Там поведали, что арена будет в полном распоряжении на целый день – 8-9 часов. Однако, к сожалению, до весны поиграть в футбол не является возможным. Причина этого то, что поле накрыто от холодов. Правда, когда потеплеет, в аренду можно будет взять и поле. Также клиент может захотеть устроить там выставку. В этом случае для того, чтобы не повредить т..... Главную арену Киева, Украины и будущего Евро-2012 можно взять в. Однако это удовольствие не из дешевых. За день аренды из собственного кармана придется выложить 120 тысяч гривен.можно взять как беговые дорожки, так и футбольное поле. Об этой новости сообщила пресс-служба НСК «Олимпийсий».Там поведали, что арена будет в полном распоряжении на целый день – 8-9 часов. Однако, к сожалению, до весны поиграть в футбол не является возможным. Причина этого то, что поле накрыто от холодов. Правда, когда потеплеет, вможно будет взять и поле. Также клиент может захотеть устроить там выставку. В этом случае для того, чтобы не повредить т..... Читать новость...