Новость Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию с Ираном Добавлено: 2020-01-09 12:29:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Президент попросил Генерального Секретаря НАТО больше приобщиться к ситуации на Ближнем Востоке. Они согласились, что НАТО может вносить больший вклад в региональную стабильность и в борьбу против международного терроризма. Они также согласились оставаться в тесном контакте по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НАТО играет ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе через тренировочную миссию в Ираке и в Афганистане, и является активным членом глобальной коалиции по борьбе против Исламского государства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы к серьезным переговорам с Ираном и не выставляют для этого никаких предварительных условий.

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Порошенко и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе ...

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность странам НАТО за поддержку, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО усиливает систему коллективной безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, встреча П.Порошенко и Й.Столтенберга прошла в субботу в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Глава государства поблагодарил за поддержку со стороны Североатлантического альянса в сложившейся ситуации, и отметил: "Мы рассчитываем на единство и солидарность стран НАТО", - говорится в сообщении.

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Порошенко и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе...

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе и ход реализации помощи Украине от НАТО, передает УНН со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.

"Глава государства сообщил об эскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях и рост количества российских провокаций в оккупированных Донбассе и Крыму. Петр Порошенко также призвал сберегать вопрос российской агрессии против Украины на повестке дня Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении.

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Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине...

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине. Также среди доминирующих тем глав государств – ситуация в Сирии, Ираке и Иране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон говорили о возможности усилить взаимодействие двух стран для решения кризисов в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана. Также поднимался вопрос политического урегулирования в Ливии и борьбы с терроризмом в Африке.

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Дуда и Трамп обсудили ситуацию в Украине...

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

Во время встречи главы государств обсудили Украину. Об этом сообщил польский президент.

"Президент Трамп подчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши. И мы благодарим за это", – сказал Дуда.

По словам Дуді, во время встречи с Трампом они затронули экономические вопросы.

"Мы подняли вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу", – добавил Дуда.

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Путин и Трамп по телефону обсудили ситуацию в Украине...



Во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, лидеры двух государств обсуждали такие темы, как ситуацию в Сирии, Украине, Иране, Северной Корее и Афганистане, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Телефонная беседа длилась около часа, сообщили изданию источники из Белого Дома.

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«Кроме угрозы миру ядерным опустошением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, включая убийства на чужих территориях», - сказал Дональд Трамп.

«При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Президент России обратил внимание на отсутствие..... Во время телефонного разговора президентов США и России Дональдаа и Владимира Путина, лидеры двух государств обсуждали такие темы, какв Сирии, Украине, Иране, Северной Корее и Афганистане, передает УНН со ссылкой на Reuters.Телефонная беседа длилась около часа, сообщили изданию источники из Белого Дома.ЧИТАЙТЕ: США включат КНДР в список спонсоров терроризма, -«Кроме угрозы миру ядерным опустошением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, включая убийства на чужих территориях», - сказал Дональд«При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Президент России обратил внимание на отсутствие..... Читать новость...

Трамп уволил Тиллерсона из-за соглашения с Ираном...

Рекс Тиллерсон был уволен с поста государственного секретаря Соединенных Штатов Америки из-за разногласий по соглашению с Ираном по атому. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по-разному», – заявил он.

Также Трамп выразил уверенность, что с новым госсекретарем Майком Помпео «все пойдет очень хорошо».

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Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с Ираном, если поступит соответствующее предложение. Об этом сообщает Associated Press.

«Я думаю, Иран хочет говорить с нами. А если они хотят говорить, то и мы хотим говорить. Никто не хочет увидеть, как случатся страшные вещи, особенно я», - отметил он.

Трамп добавил, что пока что никто не обращался относительно начала диалога.

Ранее американский лидер призвал Иран никогда больше не угрожать его стране, иначе это будет иметь негативные последствия.

Напомним, что Иран принял решение приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных С..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдзаявил, что готов провести переговоры с, если поступит соответствующее предложение. Об этом сообщает Associated Press.«Я думаю, Иран хочет говорить с нами. А если они хотят говорить, то и мы хотим говорить. Никто не хочет увидеть, как случатся страшные вещи, особенно я», - отметил он.добавил, что пока что никто не обращался относительно начала диалога.Ранее американский лидер призвал Иран никогда больше не угрожать его стране, иначе это будет иметь негативные последствия.Напомним, что Иран принял решение приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных С..... Читать новость...

Трамп пригрозил странам, которые будут вести бизнес с Ираном...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал страны, которые хотят вести бизнес с Ираном. Об этом он написал в Twitter.

«Любой, кто будет вести бизнес с Ираном, не будет иметь дел с США. Я требую мира во всем мире, не меньше!», – говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что новые санкции против Ирана самые жесткие из всех, что когда-либо вводились.

Напомним, что ограничительные меры касаются валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Тегерану также запрещено выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте с использованием зарубежных счетов.

ЧИТАЙТЕ: Трамп ответил на угр..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдраскритиковал страны, которые хотят вести бизнес с. Об этом он написал в Twitter.«Любой, кто будет вести бизнес с, не будет иметь дел с США. Я требую мира во всем мире, не меньше!», – говорится в сообщении.подчеркнул, что новые санкции против Ирана самые жесткие из всех, что когда-либо вводились.Напомним, что ограничительные меры касаются валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Тегерану также запрещено выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте с использованием зарубежных счетов.ЧИТАЙТЕ:ответил на угр..... Читать новость...