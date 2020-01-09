Новость Избавляем ковер с длинным ворсом от насекомых и паразитов Добавлено: 2020-01-09 12:38:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Ковер с длинным ворсом – это то изделие, в котором потенциально могут завестись различные насекомые и паразиты. Основная причина в том, что модель чистится недостаточно качественно, а под самим ворсом часто создается повышенная влажность.

Сами насекомые опасны тем, что могут вызывать различные заболевания, аллергию. Также они могут повредить и сам ковер – на нем возникнут отверстия, испортится ворс, появятся неприятные запахи.

Рассмотрим основные виды паразитов, и попробуем разобраться, как с ними бороться, чтобы не допустить повторного возникновения.

Пылевой клещ

Чаще всего появляется именно в длинноворсных коврах. Их не так просто очищать от пыли, особенно много ее появляется ближе к основанию. Это насекомое не представляет большой опасности для человека, но их экскременты могут вызывать сильную аллергию. Особенно это опасно для детей, которые больше всего ей подвержены.

Чтобы избавиться от пылевого клеща, нужно проводить правильную обработку. В домашних условиях клещей можно вывести с использованием специального отпаривателя. Насекомые быстро погибают под воздействием сильно нагретого влажного воздуха.

Хорошим решением станут и специальные составы, часто используемые в химчистках.

Блохи

Могут появляться в том случае, если в вашем доме есть домашние животные. Опасность блохи в том, что она не только больно кусается, но и потенциально способна переносить множество видов заболеваний.

Чтобы справиться с блохами в ковре, нужно часто и долго его пылесосить. Для моделей с длинным ворсом, нужно применять специальные средства. Они могут быть представлены как в репелленте, так и в виде состава, который нужно втирать в поверхность.

Если вы хотите использовать народные методы, хорошим вариантом станет обработка ковра крепким отваром полыни.

Клопы

Крайне неприятные насекомые, которые не только разносят инфекции, но и создают неприятный запах. Они больно кусаются, опасны для детей, домашних животных.

Чтобы справиться с клопами, нужно регулярно пылесосить поверхность. Отвар полыни также помогает от насекомых, главное, сделать его достаточно крепким и использовать свежую траву в процессе.

Другие потенциальные опасности

Также вы сможете столкнуться с плесенью. Она появляется, когда ковер долго находится во влажном помещении, есть недостаток проветривания.

В результате, вы также можете столкнуться с ситуацией, когда на изделии появляются болезнетворные организмы. Бороться с ними нужно специальными составами, отпариванием, правильным просушиванием и натуральными отварами.

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