Новость Церемония «Оскар-2020» пройдет без ведущего Добавлено: 2020-01-09 13:20:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году пройдет без ведущего. Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии.

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Отметим, что в ней будет несколько изменений: категория «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) сменит название на «Международный художественный фильм» (International Feature Film). Также было принято решение расширить шорт-лист номинации до десяти фильмов. Кроме этого, в категории «Грим и прически» количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.

Напомним, что церемония «Оскар-2019» прошла 24 февраля 2019 года. Вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от этой роли.

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Объявлено имя ведущего церемонии вручения премии "Оскар"...



В четверг стало известно, что американский актер Нил Патрик Харрис, который исполнил роль Барни Стинсона в телесериале "Как я встретил вашу маму", станет ведущим 87-й церемонии вручения наград американской Академии киноискусств.

Напомним, мероприятие будет проходить в Лос-Анджелесе 22 февраля будущего года. Номинанты будут объявлены на месяц раньше -15 января.

41-летний актер был ведущим церемоний вручения премий Emmy и Tony в 2009 и 2013 годах, однако, такую престижную церемонию будет вести впервые.

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Звезда ситкома уже разместил в своем Twitter видеоролик, в котором он сначала принимает приглашение по телефону,..... В четверг стало известно, что американский актер Нил Патрик Харрис, который исполнил роль Барни Стинсона в телесериале "Как я встретил вашу маму", станет ведущим 87-й церемонии вручения наград американской Академии киноискусств.Напомним, мероприятие будет проходить в Лос-Анджелесе 22 февраля будущего года. Номинанты будут объявлены на месяц раньше -15 января.41-летний актер был ведущим церемоний вручения премий Emmy и Tony в 2009 и 2013 годах, однако, такую престижную церемонию будет вести впервые.Читайте: В Лос-Анджелесе объявили номинантов на "Оскар"Звезда ситкома уже разместил в своем Twitter видеоролик, в котором он сначала принимает приглашение по телефону,..... Читать новость...

Церемония вручения кинопремий Оскар-2010...

7 марта 2010 года в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения кинопремий Оскар. Публика привыкла, что каждый год февраль ассоциируется с этим событием, но в этом году церемония была перенесена с февраля на март из-за Зимних Олимпийских игр. В этом году было внесено ряд новшеств в организацию мероприятия мирового масштаба. Главным изменением можно назвать число номинантов на премию в самой престижной категории "лучший фильм года". В этом году их было в два раза больше, чем обычно – десять. Американская академия киноискусства заявила, что 2009год ознаменовался большим количеством достойных фильмов, поэтому они не смогли выделить 5 лучших. Церемония вручения Оскаров извес..... 7 марта 2010 года в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения кинопремий Оскар. Публика привыкла, что каждый год февраль ассоциируется с этим событием, но в этом году церемония была перенесена с февраля на март из-за Зимних Олимпийских игр. В этом году было внесено ряд новшеств в организацию мероприятия мирового масштаба. Главным изменением можно назвать число номинантов на премию в самой престижной категории "лучший фильм года". В этом году их было в два раза больше, чем обычно – десять. Американская академия киноискусства заявила, что 2009год ознаменовался большим количеством достойных фильмов, поэтому они не смогли выделить 5 лучших.вручения Оскаров извес..... Читать новость...

Следующая церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 март...



Несмотря на то, что прошло не так много времени с момента проведения церемонии вручения кинопремии «Оскар-2013», Американская академия киноискусства уже поспешила объявить дату проведения двух следующих церемоний.

В пресс-службе киноакадемии сообщили, что в 2014 году знаменитую золотую статуэтку будут вручать 2 марта. При этом отмечается, что церемония будет проходить в комплексе Hollywood and Highland, где расположен известный кинотеатр Dolby. Как обычно, транслировать шоу будет телеканал BBC.

Также организаторы шоу сообщили, что 87-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 22 февраля 2015 года.

Напомним, что кинопремию «Оскар&r..... Несмотря на то, что прошло не так много времени с момента проведения церемонии вручения кинопремии «Оскар-2013», Американская академия киноискусства уже поспешила объявить дату проведения двух следующих церемоний.В пресс-службе киноакадемии сообщили, что в 2014 году знаменитую золотую статуэтку будут вручать 2 марта. При этом отмечается, что церемония будет проходить в комплексе Hollywood and Highland, где расположен известный кинотеатр Dolby. Как обычно, транслировать шоу будет телеканал BBC.Также организаторы шоу сообщили, что 87-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 22 февраля 2015 года.Напомним, что кинопремию «Оскар&r..... Читать новость...

По числу упоминаний в Facebook нынешняя церемония "Оскар-201...



Церемония вручения главной кинопремии мира "Оскар", проходившая накануне, по активности обсуждения пользователями Facebook побила рекорды аналогичной церемонии 2012 года, говорится в сообщении соцсети. Так, например, пользователи Facebook в США упоминали премию «Оскар» в три раза чаще, чем в прошлом году, а претенденты на звание "Лучший фильм" упоминались в 20 раз больше прошлогоднего. Всего в соцсети было зафиксировано 66,5 миллионов записей, комментариев и отметок "Мне нравится", которые хоть как-то были связаны с премией "Оскар" этого года.

Чаще всего, около 21 % от общего числа, упоминался вестерн Квентина Тарантино "Джанго..... вручения главной кинопремии мира "Оскар", проходившая накануне, по активности обсуждения пользователями Facebook побила рекорды аналогичной церемонии 2012 года, говорится в сообщении соцсети. Так, например, пользователи Facebook в США упоминали премию «Оскар» в три раза чаще, чем в прошлом году, а претенденты на звание "Лучший фильм" упоминались в 20 раз больше прошлогоднего. Всего в соцсети было зафиксировано 66,5 миллионов записей, комментариев и отметок "Мне нравится", которые хоть как-то были связаны с премией "Оскар" этого года.Чаще всего, около 21 % от общего числа, упоминался вестерн Квентина Тарантино "Джанго..... Читать новость...

Названа дата проведения церемонии «Оскар-2020»...

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Американская академия киноискусств.

Её покажут в прямом эфире в 225 странах мира.

Отмечается, что категория «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) сменит название на «Международный художественный фильм» (International Feature Film). Также было принято решение расширить шорт-лист номинации до десяти фильмов.

Кроме этого, в категории «Грим и прически» количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.

Напомним, что ..... 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар»9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Американская академия киноискусств.Её покажут в прямом эфире в 225 странах мира.Отмечается, что категория «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) сменит название на «Международный художественный фильм» (International Feature Film). Также было принято решение расширить шорт-лист номинации до десяти фильмов.Кроме этого, в категории «Грим и прически» количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.Напомним, что ..... Читать новость...

КХЛ. Церемония закрытия сезона пройдет 28 мая в Москве...



В среду, 28 мая, в конгресс-холле гостиницы «Украина» в российской столице состоится торжественная церемония, посвященная закрытию сезона в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня вечером будут вручены индивидуальные и командные награды сразу в 29 номинациях. Известно, что ведущими церемонии закрытия сезона в КХЛ будут Яна Чурикова и Вячеслав Манучаров.

Церемония закрытия сезона КХЛ начнется в 19:00 по московскому времени (в 18:00 по Киеву). В Украине трансляция церемонии запланирована на телеканале XSPORT, транслировавшем по ходу сезона матчи регулярного чемпионата с участием донецкого «Донбасса» - единственного представителя Украины в КХЛ.

Напомним, что в сезон..... В среду, 28 мая, в конгресс-холле гостиницы «Украина» в российской столице состоится торжественная церемония, посвященная закрытию сезона в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня вечером будут вручены индивидуальные и командные награды сразу в 29 номинациях. Известно, что ведущими церемонии закрытия сезона в КХЛ будут Яна Чурикова и Вячеслав Манучаров.закрытия сезона КХЛ начнется в 19:00 по московскому времени (в 18:00 по Киеву). В Украине трансляция церемонии запланирована на телеканале XSPORT, транслировавшем по ходу сезона матчи регулярного чемпионата с участием донецкого «Донбасса» - единственного представителя Украины в КХЛ.Напомним, что в сезон..... Читать новость...

16 и 18 октября в Днепропетровске пройдет церемония прощания...



Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации, 16 и 18 октября в городе пройдет церемония прощания с неизвестными воинами Антитеррористической операции.

По информации пресс-службы, 16 октября панихида по 21 погибшему воину АТО будет проходить на площади возле Днепропетровского театра оперы и балета, начало мероприятия в 10:00.

"На этом же месте 18 октября в 12:00 состоится церемония прощания еще с 21 неизвестным солдатом. Похоронят тела военных на Краснопольском кладбище - в четверг в 12:00, в субботу - в 14:00", - говорится в сообщении.

Читайте: На Майдане состоится церемония прощания с М. Жизневским

От театра до места захоронения будет..... Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации, 16 и 18 октября в городецеремония прощания с неизвестными воинами Антитеррористической операции.По информации пресс-службы, 16 октября панихида по 21 погибшему воину АТО будет проходить на площади возле Днепропетровского театра оперы и балета, начало мероприятия в 10:00."На этом же месте 18 октября в 12:00 состоится церемония прощания еще с 21 неизвестным солдатом. Похоронят тела военных на Краснопольском кладбище - в четверг в 12:00, в субботу - в 14:00", - говорится в сообщении.Читайте: На Майдане состоится церемония прощания с М. ЖизневскимОт театра до места захоронения будет..... Читать новость...

В Казани пройдет церемония открытия Деревни Универсиады-2013...



В Казани в субботу пройдет торжественное открытие Деревни ХХVII Всемирных студенческих игр и первыми ее новоселами станут члены российской сборной, в которой насчитывается около одной тысячи спортсменов.

В церемонии будут принимать участие глава Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта РФ Виталий Мутко, президент Международной федерации студенческого спорта Клод-Луи Гальен, руководитель Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин.

Как сообщили в медиа-департаменте исполнительной дирекции "Казань-2013", Деревня Универсиады представляет собой комфортабельный студенческий городок для проживания в нем 14 тысяч человек, с двумя прямыми улицами из 5-14-этажных к..... В Казани в субботуторжественное открытие Деревни ХХVII Всемирных студенческих игр и первыми ее новоселами станут члены российской сборной, в которой насчитывается около одной тысячи спортсменов.В церемонии будут принимать участие глава Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта РФ Виталий Мутко, президент Международной федерации студенческого спорта Клод-Луи Гальен, руководитель Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин.Как сообщили в медиа-департаменте исполнительной дирекции "Казань-2013", Деревня Универсиады представляет собой комфортабельный студенческий городок для проживания в нем 14 тысяч человек, с двумя прямыми улицами из 5-14-этажных к..... Читать новость...