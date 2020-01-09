Новость В СНБО назвали версии крушения самолета МАУ в Иране Добавлено: 2020-01-09 14:00:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы. Об этом написал в Facebook глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета», - говорится в сообщении.

Среди них значатся:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты недалеко от места катастрофы уже появилась в сети Интернет;

столкновение с беспилотным летательным аппаратом либо другим летательным объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что в состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский «Боинг» рейса МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет.

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