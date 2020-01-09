Новость «Газпром» оплачивает зарезервированные объемы транзита, - Витренко Добавлено: 2020-01-09 14:30:36 Корреспондент: Алексей Свидров

С 1 января 2020 года российский «Газпром» оплачивает зарезервированные объемы транзита, даже если прокачивает меньше объемов. Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает «Укринформ».

«В начале этого месяца объемы транзита значительно упали. И "Газпром", и "Нафтогаз", и европейские потребители ожидали, что не будет транзита с 1 января и это стало приятным сюрпризом. Не были готовы полностью загружать систему. Но несмотря на то, что объемы были очень незначительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы», - отметил он.

По его словам, это является преимуществом подхода «качай или плати», который появился в новом контракте: независимо от того, качает ли «Газпром» газ, он все равно оплачивает зарезервированные мощности.

«"Газпром" был "супероператором" украинской ГТС. Но с подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою газотранспортную систему», - добавил он.

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Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России.

«По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», - отметил он.

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Белоруссия и Газпром строят планы по увеличению транзита...



"Газпром", в лице главы Алексея Миллера, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко анонсировал серьезные планы по увеличению транзита газа через Белоруссию.

Работа над этими планами начнется, по словам Миллера, в 2013 году, в реконструкцию мощностей вложат около двух миллиардов долларов и холдинг готов увеличить объемы транзита российского газа через эту страну на 30%.

В 2012 году транзит газа по белорусскому маршруту в Европу составит 44,5 миллиарда кубометров газа. Холдинг намерен приступить к реконструкции газопровода с тем, чтобы увеличить этот объем до 60 млрд кубометров.

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Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер провел встречу в Милане с вице-премьером, министром энергетики и природных ресурсов Грузии Кахабером Каладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

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«Газпром» назвал условия для продолжения транзита газа через...

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«Первый - урегулирование судебных споров между «Газпромом» и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление мо..... Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия, необходимые для продолженияроссийского газа через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Первый - урегулирование судебных споров между «Газпромом» и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление мо..... Читать новость...

«Газпром» не уверен в надежности «зимнего транзита» газа в Е...



Представители компании «Газпром» утверждают, что грядущей зимой украинские коллеги будут испытывать примерно 30-процентный дефицит запасов природного газа в подземных хранилищах. Такой дефицит, уверены в «Газпроме», может помешать нормальному транзиту российского газа в страны Евросоюза. Это может стать причиной «катастрофической ситуации».

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"Газпром" существенно сократит объем транзита российского га...

"Газпром" увеличит транзит газа через трубопровод OPAL, о чем сообщает российская пресса.

Известно, что данный трубопровод берет газ из "Северного потока" на территории Германии, что существенно сократит объем транзита российского газа через Украину.

"2 августа, после полугодового запрета "Газпром" снова получил доступ к 40% мощностей газопровода", - пишет издание.

В OPAL Gastransport уже сообщили, что загрузка трубопровода выросла более чем на четверть.

Источник сообщает, что часть газа для немецкой трубы "Газпром" перебросил именно с украинского направления.

ЧИТАЙТЕ: «Нафтогаз» обязали уплатить более ..... "Газпром" увеличит транзит газа через трубопровод OPAL, о чем сообщает российская пресса.Известно, что данный трубопровод берет газ из "Северного потока" на территории Германии, что существенно сократит объемроссийского газа через Украину."2 августа, после полугодового запрета "Газпром" снова получил доступ к 40% мощностей газопровода", - пишет издание.В OPAL Gastransport уже сообщили, что загрузка трубопровода выросла более чем на четверть.Источник сообщает, что часть газа для немецкой трубы "Газпром" перебросил именно с украинского направления.ЧИТАЙТЕ: «Нафтогаз» обязали уплатить более ..... Читать новость...

АМКУ признал «Газпром» монополистом на рынке транзита газа п...

Антимонопольный комитет Украины признал российскую компанию «Газпром» монополистом на рынке транзита газа по территории Украины в 2009-2015 годах. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета Юрий Терентьев.

«Комитет установил, что «Газпром» занимает монопольное положение на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. При этом в течение 2009-2015 годов «Газпром» постоянно нарушал условия контракта с «Нафтогазом» и игнорировал любые обращения об изменении условий сотрудничества на экономически обоснованные и взаимовыгодные», - сказал он.

В то же время, по словам Юрия Терентьева, это предварительные выводы. О..... Антимонопольный комитет Украины признал российскую компанию «Газпром» монополистом на рынкегаза по территории Украины в 2009-2015 годах. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета Юрий Терентьев.«Комитет установил, что «Газпром» занимает монопольное положение на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. При этом в течение 2009-2015 годов «Газпром» постоянно нарушал условия контракта с «Нафтогазом» и игнорировал любые обращения об изменении условий сотрудничества на экономически обоснованные и взаимовыгодные», - сказал он.В то же время, по словам Юрия Терентьева, это предварительные выводы. О..... Читать новость...