Новость Зеленский пообщался с премьером Швеции Добавлено: 2020-01-09 15:00:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский лидер выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

«Украина потрясена трагедией. Благодарю за вашу солидарность и сопереживание», - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

«Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное», - добавил президент.

Лёвен выразил соболезнования от имени народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

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Зеленский пообщался с Меркель ...

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«Главы государств обсудили результаты саммита G7 в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ относительно невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма», - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава государства поздравил Президента Европейского совета со вступлением в должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, в ходе которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

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Зеленский пообщался с Путиным...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате», - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса для урегулирования конфликта на Донбассе. О переговорах Зеленского и Путина сообщает и пресс-служба российского лидера.

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Зеленский пообщался с Джонсоном...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку"», - говорится в сообщении.

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