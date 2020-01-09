Новость Нацсовет проверит телеканал «Прямой» Добавлено: 2020-01-09 15:34:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой». Об этом сообщает «Укринформ».

По словам заместителя председателя Ольги Герасимюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, «посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань».

«Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Национальный совет по обращению заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже дальше сам заявитель обращался в суд», - сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Герасимюк подчеркнула, что речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии.

«Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах», - добавила она.

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