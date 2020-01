Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой». Об этом сообщает «Укринформ».

По словам заместителя председателя Ольги Герасимюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, «посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань».

«Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Национальный совет по обращению заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже дальше сам заявитель обращался в суд», - сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Герасимюк подчеркнула, что речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии.

«Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах», - добавила она.

Во второй прямой эфир шоу «Х-фактор 7» прошло одиннадцать талантливых вокалистов. В этот раз на сцене они пели о любви. На сцене звучали знаменитые хиты «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, «Около тебя» Елки, «American Women» Lenny Kravitz, «Sing, Sing, Sing» Benny Goodman, «Разные» Quest Pistols, «Удержи мое сердце» Ани Лорак, «Can't Buy Me Love» The Beatles, «Without You» Mariah Carey, «Diamonds» Rihanna, «Сейчас» Дмитрия Монатика, а Константин Битеев исполнил авторскую песню под названием «Восемь».ЧИТАЙТЕ: «Х-фактор 7». Кто п..... Читать новость...

Пятый прямой эфир шоу «Х-фактор 6» был посвящен рок-музыке. Семь участников, которые продолжают бороться за звание лучшего вокалиста страны, исполнили на сцене известные рок-хиты. Андрей Инкин спел песню "Humanity" группы Scorpions, Алина Паш перепела «Блюз» Земфиры, группа "Epolets" покорила зрителей чувственным исполнением композиции "Love Runs Out" из репертуара OneRepublic, Богдан Совик исполнил хит «Машины времени» «Брошенный Богом мир», главный «инопланетянин» Костя Бочаров спел "In The Shadows" The Rasmus, группа «Біла вежа» покорила публику романтичнвм исполнением песн..... Читать новость...