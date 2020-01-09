Новость «Газпром» отказался от платы за поставки газа на оккупированный Донбасс Добавлено: 2020-01-09 16:02:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российский «Газпром» отказался от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать», - отметил он.

По его словам, «Газпром» также отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

ЧИТАЙТЕ: «Газпром» оплачивает зарезервированные объемы транзита, - Витренко

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

"Газпром" заявляет, что начал поставки газа в оккупированный...

В российском ОАО «Газпром» заявили, что 19 февраля поставляют газ Украине в объеме 12 млн куб. м в сутки, в том числе через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово» на оккупированном Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской компании со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Читайте: «Нафтогаз» перекрыл газ в зоне АТО из-за повреждений газотранспортной инфраструктуры

«В соответствии с действующим между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контрактом купли-продажи газа, с 16:00 19 февраля 2015 года «Газпром» поставляет газ в Украину в ..... В российском ОАО «Газпром» заявили, что 19 февраля поставляют газ Украине в объеме 12 млн куб. м в сутки, в том числе через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово» на оккупированноме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской компании со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.Читайте: «Нафтогаз» перекрыл газ в зоне АТО из-за повреждений газотранспортной инфраструктуры«В соответствии с действующим между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контрактом купли-продажи, с 16:00 19 февраля 2015 года «Газпром» поставляет газ в Украину в ..... Читать новость...

«Газпром» требует от Украины 210 млн дол. за поставки газа н...



Российский «Газпром» требует, чтобы Украина выплатила ему 210 миллионов долларов за поставки газа на Донбасс. Об этом говорится в отчете российский компании за текущий год.

Следует напомнить, что поставки российского газа на Донбасс начались еще в феврале этого года, после того как украинский «Нафтогаз» перестал осуществлять поставки на оккупированные боевиками территории. Вместе с тем, в «Газпроме» утверждают, что поставки газа на Донбасс, которые осуществляет компания, соответствует их контракту с украинскими коллегами.

Примечательно, что уже не первый случай, когда российский газовый гигант требует выплаты средств за поставки газа ..... Российский «Газпром» требует, чтобы Украина выплатила ему 210 миллионов долларов зана. Об этом говорится в отчете российский компании за текущий год.Следует напомнить, чтороссийскогонаначались еще в феврале этого года, после того как украинский «Нафтогаз» перестал осуществлятьна оккупированные боевиками территории. Вместе с тем, в «Газпроме» утверждают, чтона, которые осуществляет компания, соответствует их контракту с украинскими коллегами.Примечательно, что уже не первый случай, когда российский газовый гигант требует высредств за..... Читать новость...

«Газпром» согласился вывести за рамки обсуждения поставки га...

Российский «Газпром» готов вынести за рамки обсуждения с НАК «Нафтогаз Украины» вопрос поставок газа на оккупированный террористами Донбасс. Об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, передает УНИАН.

Читайте: «Украина не должна платить за строительство новой линии газопровода в обход оккупированных территорий», - Луганская ОГА

«Мы готовы на данный момент вывести за рамки нашего обсуждения поставки газа на Донбасс. Мы готовы поставить заявленные «Нафтогазом» объемы на указанные им точки входа, но при текущем уровне поставок предоплаты хватит только до конца недел..... Российский «Газпром» готов вынести за рамки обсуждения с НАК «Нафтогаз Украины» вопрос поставокнатеррористами. Об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, передает УНИАН.Читайте: «Украина не должна платить за строительство новой линии газопровода в обход оккупированных территорий», - Луганская ОГА«Мы готовы на данный момент вывести за рамки нашего обсужденияна. Мы готовы поставить заявленные «Нафтогазом» объемы на указанные им точки входа, но при текущем уровне поставок предохватит только до конца недел..... Читать новость...

«Газпром» прекратит поставки газа в Украину?...



Ситуацию вокруг выставленного российским «Газпромом» счета украинскому «Нафтогазу» на семь миллиардов долларов продолжают комментировать специалисты. Напомним, что представляющий «Партию регионов» Михаил Чечетов назвал требование «Газпрома» «еще одной миной, заложенной Юлией Тимошенко под фундамент нашей экономики», а оппозиционер Сергей Соболев отмечает, что при определенных условиях украинское правительство «может смело идти в Стокгольмский суд».

А вот аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что при определенных обстоятельствах российский «Газпром» вообще может прекратить пос..... Ситуацию вокруг выставленного российским «Газпромом» счета украинскому «Нафтогазу» на семь миллиардов долларов продолжают комментировать специалисты. Напомним, что представляющий «Партию регионов» Михаил Чечетов назвал требование «Газпрома» «еще одной миной, заложенной Юлией Тимошенко под фундамент нашей экономики», а оппозиционер Сергей Соболев отмечает, что при определенных условиях украинское правительство «может смело идти в Стокгольмский суд».А вот аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что при определенных обстоятельствах российский «Газпром» вообще может прекратить пос..... Читать новость...

«Газпром» возобновил поставки газа по «Голубому потоку»...



Российский газовый монополист «Газпром» с опережением на одни сутки решил возобновить поставки природного газа по трубопроводу «Голубой поток». В частности, российская сторона возобновила поставки голубого топлива в Турцию после завершения планового комплекса ремонтных и профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе российского «Газпрома».

«Все запланированные работы по газопроводу выполнены в полном объеме. Природный газ транспортируется в обычном режиме», - заверили в компании.

Как пояснили в «Газпроме», подача природного газа на «профилактический период» осуществлялась благодаря увеличению объемов постав..... Российский газовый монополист «Газпром» с опережением на одни сутки решил возобновитьприродногопо трубопроводу «Голубой поток». В частности, российская сторона возобновилаголубого топлива в Турцию после завершения планового комплекса ремонтных и профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе российского «Газпрома».«Все запланированные работы по газопроводу выполнены в полном объеме. Природный газ транспортируется в обычном режиме», - заверили в компании.Как пояснили в «Газпроме», подача природногона «профилактический период» осуществлялась благодаря увеличению объемов постав..... Читать новость...

Газпром: «Поставки газа в Европу за год выросли почти на 17%...



Как сообщил представитель информации Газпрома, по сравнению с 2012 годом, поставки газа в Европу в декабре выросли на 17%, а за весь 2013 год – на 16,9%.

«Европа продолжает демонстрировать повышенный спрос на российский газ. Так, 1 декабря Газпром поставил в дальнее зарубежье 518 млн кубометров газа, 2 декабря – 532 млн кубометров, 3 декабря – 537 млн кубометров, 4 декабря – 538,3 млн кубометров. Это примерно на 17% больше, чем в среднем за эти же дни в декабре прошлого года», – сообщили в управлении госкорпорации.

По предварительным данным, начиная с января нынешнего года и по настоящее время, Газпром поставил в дальнее зарубежье 147,9 млрд кубо..... Как сообщил представитель информации Газпрома, по сравнению с 2012 годом,в Европу в декабре выросли на 17%, а за весь 2013 год – на 16,9%.«Европа продолжает демонстрировать повышенный спрос на российский газ. Так, 1 декабря Газпром поставил в дальнее зарубежье 518 млн кубометров, 2 декабря – 532 млн кубометров, 3 декабря – 537 млн кубометров, 4 декабря – 538,3 млн кубометров. Это примерно на 17% больше, чем в среднем за эти же дни в декабре прошлого года», – сообщили в управлении госкорпорации.По предварительным данным, начиная с января нынешнего года и по настоящее время, Газпром поставил в дальнее зарубежье 147,9 млрд кубо..... Читать новость...

«Газпром» ввел предоплату на поставки газа в Украину...

«Газпром» перевел Украину на предоплату поставок газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.

«Сегодня с 10:00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении. Решение принято по причине неплатежей «Нафтогаза Украины». Утверждается, что просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов - за апрель-май 2014 года.

Читайте: Газовые переговоры в Киев..... «Газпром» перевел Украину на предоплату поставокОб этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.«Сегодня с 10:00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок», - говорится в сообщении. Решение принято по причине неплатежей «НафтоУкраины». Утверждается, что просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов - за апрель-май 2014 года.Читайте: Газовые переговоры в Киев..... Читать новость...

«Газпром» сократил поставки газа в Румынию, – департамент эн...



Российский концерн «Газпром» решил сократить на 13% поставки голубого топлива в Румынию. О сокращении поставок российского топлива сообщили в Департаменте энергетики Румынии.

«Поставки российского газа в Румынию сократили на 13% по сравнению с запланированными объемами. Ежедневные объемы поставок газа в Румынию составляют сегодня не более 200 тысяч кубометров топлива», - сказано в пресс-коммюнике Департамента энергетики Румынии.

Также сообщается, что ежедневные объемы добычи собственного природного газа в Румынии составляют примерно 31 миллион кубометров. По имеющимся данным, такие объемы добычи на 9 миллионов кубометров превышают объемы потребления голубого топли..... Российский концерн «Газпром» решил сократить на 13%голубого топлива в Румынию. О сокращении поставок российского топлива сообщили в Департаменте энергетики Румынии.«Поставки российскогов Румынию сократили на 13% по сравнению с запланированными объемами. Ежедневные объемы поставокв Румынию составляют сегодня не более 200 тысяч кубометров топлива», - сказано в пресс-коммюнике Департамента энергетики Румынии.Также сообщается, что ежедневные объемы добычи собственного природногов Румынии составляют примерно 31 миллион кубометров. По имеющимся данным, такие объемы добычи на 9 миллионов кубометров превышают объемы потребления голубого топли..... Читать новость...