Новость Орбан хочет встретиться с Зеленским Добавлено: 2020-01-09 16:34:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Украина - большая страна, и ведет себя таким образом. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди», - отметил он.

Орбан добавил, что после выборов президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло.

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Лоран Фабиус хочет встретиться с Виталием Кличко для обсужде...

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По словам самого польского боксера, в поединке против Александра Поветкина он не является фаворитом, но, как подчеркнул Анджей Вавжик, «это бокс, а в поединке супертяжеловесов случиться может всякое». Александра Поветкина польский спортсмен назвал «совершенным боксером», но, как считает Анджей Вавжик, у ..... 25-летний польский супертяж Анджей Вавжик считается одним из самых перспективных молодых боксеров-профессионалов. Отметим, что и сам спортсмен имеет довольно-таки амбициозные планы. Например, Анджей Вавжикс россиянином Александром Поветкиным и, конечно же, победить его. А далее польский супертяж желает сойтись на ринге с одним из братьев Кличко.По словам самого польского боксера, в поединке против Александра Поветкина он не является фаворитом, но, как подчеркнул Анджей Вавжик, «это бокс, а в поединке супертяжеловесов случиться может всякое». Александра Поветкина польский спортсмен назвал «совершенным боксером», но, как считает Анджей Вавжик, у ..... Читать новость...

Орбан: "ЕС должен бороться с иммигрантами"...

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает нужным ограничить иммиграцию в страны Европейского Союза.

Об этом Виктор Орбан заявил в интервью французскому телеканалу, о чем сообщает «Европейская правда».

«Экономическая миграция – очень плохо для Европы. Не нужно рассматривать этот процесс как полезный, потому что он принесет только неприятности и опасность для жителей Европы. Таким образом, иммиграция должна быть остановлена и это окончательная венгерская позиция», - выразил свою позицию Виктор Орбан.

Читайте: Венгры снова протестовали против политики Орбана

По словам венгерского руководителя, его государство не может дать убежище людям, которые покидают сво..... Премьер-министр Венгрии Викторсчитает нужным ограничить иммиграцию в страны Европейского Союза.Об этом Викторзаявил в интервью французскому телеканалу, о чем сообщает «Европейская правда».«Экономическая миграция – очень плохо для Европы. Не нужно рассматривать этот процесс как полезный, потому что он принесет только неприятности и опасность для жителей Европы. Таким образом, иммиграция должна быть остановлена и это окончательная венгерская позиция», - выразил свою позицию ВикторЧитайте: Венгры снова протестовали против политикиПо словам венгерского руководителя, его государство не может дать убежище людям, которые покидают сво..... Читать новость...