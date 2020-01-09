Новость Великобритания присоединится к расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране Добавлено: 2020-01-09 17:23:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.

Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к установлению всех обстоятельств трагедии.

«В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», - подчеркнул украинский президент.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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