Новость Милованов заявил о снижении цен Добавлено: 2020-01-10 11:32:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в декабре 2019 года зафиксировано снижение цен.

«Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)», - написал он в Facebook.

В годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться – до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря – 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз – 6,7%).

Милованов отметил, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году наибольшим макроэкономическим риском для Украины будет внутренний. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Также цены на металл падают, это для нас плохо», - отметил он.

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Т..... Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей, что в 2020 году наибольшим макроэкономическим риском для Украины будет внутренний. Об этом сообщает «РБК-Украина».«Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Такжеы на металл падают, это для нас плохо», - отметил он.По его словам, в стране растут определенные направления промышленности, например, перерабатывающая и пищевая отрасли, «экономика растет». Он добавил, что пока в министерстве не ставили KPI на следующий год, но он лично планирует сделать команду «более счастливой и эффективной».Т..... Читать новость...

Милованов рассказал о новом трудовом кодексе...

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«Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем в Кабмин. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих», - написал он в Facebook.

Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:



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Украинцы увеличат потребление органической продукции на 50% ...



В этом году украинцы увеличат потребление органической продукции на 50% - Е. Милованов.

По итогам 2013 украинцы увеличат потребление органической продукции на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов, передает корреспондент УНН.

"Что касается развития рынка, предварительные оценки позволяют говорить по крайней мере о 50% роста рынка потребления органических продуктов", - отметил эксперт и добавил, что также не прогнозируется падение в этом году и площадей, и количества предприятий.

Е. Милованов рассказал, что когда еще в 2008 году рынок органических продуктов ..... В этом году украинцы увеличат потребление органической продукции на 50% - Е.По итогам 2013 украинцы увеличат потребление органической продукции на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений, передает корреспондент УНН."Что касается развития рынка, предварительные оки позволяют говорить по крайней мере о 50% роста рынка потребления органических продуктов", - отметил эксперт и добавил, что также не прогнозируется падение в этом году и площадей, и количества предприятий.Е.рассказал, что когда еще в 2008 году рынок органических продуктов ..... Читать новость...

Милованов опроверг информацию о смене руководства «Нафтогаза...

Кабинет министров Украины не намерен менять руководство НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы ICTV.

«Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, либо было перекручено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству», - сказал он.

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Милованов рассказал, сколько Украина потеряла из-за российск...

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«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», - говорится в сообщении.

Милованов подчеркнул, что:



на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7* тыс. объектов недвиж..... Украинская экономика потеряла от 50 до 150 миллиардов долларов из-за российской агрессии. Об этом написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По окам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оку в 100 млрд). А ока остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», - говорится в сообщении.подчеркнул, что:на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7* тыс. объектов недвиж..... Читать новость...