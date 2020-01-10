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Милованов заявил о снижении цен

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Добавлено:2020-01-10 11:32:38
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в декабре 2019 года зафиксировано снижение цен.

 «Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)», - написал он в Facebook.

 В годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться – до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря – 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз – 6,7%).

 Милованов отметил, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

 
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