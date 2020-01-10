Новость Boeing пригласили к расследованию катастрофы в Иране Добавлено: 2020-01-10 12:27:49 Корреспондент: Алексей Свидров

В Иране заявили, что ведут расследование катастрофы украинского самолета над Тегераном в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и пригласили к расследованию компанию Boeing. Об этом сообщает IRNA.

Тегеран также призвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо и правительства других стран прислать своих специалистов для участия в расследовании.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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Террористы снова прерывали работу экспертов по расследованию...

Сегодня, около 12:20 в полдень, международная группа экспертов была вынуждена почти на полтора часа прервать работу на месте падения самолета Boeing 777 из-за получения информации от представителей "ДНР" о возможности проведения активных боевых действий с украинской стороны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.

В пресс-службе отметили, что по результатам оперативной проверки было в очередной раз подтверждено, что никаких боевых действий Вооруженные силы Украины на территории, где работают эксперты, не ведут. Договоренности Украины по обеспечению прекращения огня в радиусе 20 км от места выполнения задач Международной группой экспертов и 10 км вдоль маршрута дв..... Сегодня, около 12:20 в полдень, международная группа экспертов была вынуждена почти на полтора часа прервать работу на месте падения самолета777 из-за получения информации от представителей "ДНР" о возможности проведения активных боевых действий с украинской стороны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.В пресс-службе отметили, что по результатам оперативной проверки было в очередной раз подтверждено, что никаких боевых действий Вооруженные силы Украины на территории, где работают эксперты, не ведут. Договоренности Украины по обеспечению прекращения огня в радиусе 20 км от места выполнения задач Международной группой экспертов и 10 км вдоль маршрута дв..... Читать новость...

Великобритания присоединится к расследованию авиакатастрофы ...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.

Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержа..... Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во времясамолета «Международных авиалиний Украины» в«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к. Джонсон поддержа..... Читать новость...

Европарламент поддержал создание международного трибунала по...



Европарламент выступил в поддержку создания международного трибунала по расследованию катастрофы малазийского "Боинга", который был сбит над Донбассом.

Кроме того, Европарламент призвал Россию сотрудничать с международным сообществом с целью проведения беспристрастного и всестороннего уголовного расследования, чтобы привлечь виновных в произошедшем к ответственности. В то же время Европарламент выразил сожаление в связи с принятым Россией решением блокировать резолюцию о создании международного суда для расследования данного инцидента в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что малазийский "Боинг" был сбит летом 2014 года. В тот момент на борту самолета..... Европарламент выступил в поддержку создания международного трибунала помалазийского "Боинга", который был сбит над Донбассом.Кроме того, Европарламент призвал Россию сотрудничать с международным сообществом с целью проведения беспристрастного и всестороннего уголовного расследования, чтобы привлечь виновных в произошедшем к ответственности. В то же время Европарламент выразил сожаление в связи с принятым Россией решением блокировать резолюцию о создании международного суда для расследования данного инцидента в Совете Безопасности ООН.Напомним, что малазийский "Боинг" был сбит летом 2014 года. В тот момент на борту самолета..... Читать новость...

Италия поддержала идею создания трибунала по расследованию ...

Италия поддержала инициативу о создании трибунала по расследованию катастрофы малазийского рейса MH17. Об этом УНН сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии.

"По результатам совместного демарша посольств Украины, Австралии, Бельгии и Нидерландов в МИД Италии с целью получения поддержки Италии по проекту резолюции СБ ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы MH17, итальянская сторона объявила о своем решении выступить соавтором соответствующего проекта резолюции с целью установления истины и наказания виновных в трагедии, которая унесла жизни около 300 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет безопасности ООН 29 июля проведет голосование за резолюци..... Италия поддержала инициативу о создании трибунала помалазийского рейса MH17. Об этом УНН сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии."По результатам совместного демарша посольств Украины, Австралии, Бельгии и Нидерландов в МИД Италии с целью получения поддержки Италии по проекту резолюции СБ ООН о создании трибунала поMH17, итальянская сторона объявила о своем решении выступить соавтором соответствующего проекта резолюции с целью установления истины и наказания виновных в трагедии, которая унесла жизни около 300 человек", - говорится в сообщении.Напомним, Совет безопасности ООН 29 июля проведет голосование за резолюци..... Читать новость...

На месте катастрофы Boeing-777 найдены останки тел...



На месте катастрофы Boeing-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел - ОБСЕ.

На месте авиакатастрофы малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел. Об этом сообщил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН.

"Нашли куски самолета и останки погибших там, где сегодня искали. Когда самолет распался, был сильный огонь, и поэтому остатки были обнаружены через столько времени", - сказал М. Боцюркив. Он отметил, что работы на месте катастрофы должны продолжиться завтра. В то же время они могут усложняться из-за возможных обстрелов или ухудшения погодных услови..... На месте-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел - ОБСЕ.На месте авиамалайзийского самолета-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел. Об этом сообщил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН."Нашли куски самолета и останки погибших там, где сегодня искали. Когда самолет распался, был сильный огонь, и поэтому остатки были обнаружены через столько времени", - сказал М. Боцюркив. Он отметил, что работы на местедолжны продолжиться завтра. В то же время они могут усложняться из-за возможных обстрелов или ухудшения погодных услови..... Читать новость...

В Нидерландах опознали 284 жертвы катастрофы Boeing-777...



В Нидерландах идентифицированы 284 тела пассажиров лайнера «Малайзийских авиалиний», который потерпел крушение в Донецкой области в июле текущего года. Об этом сообщили в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.

«В течение последней недели были идентифицированы останки еще шести человек. Пятеро из них являются подданными Нидерландов, один – иностранец», - заявили в ведомстве.

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Стоит отметить, что родственники погибших были проинформированы властями в первую очередь. По желанию родных и близких, информация была доведена до сведения руководителей мун..... В Нидерландах идентифицированы 284 тела пассажиров лайнера «Малайзийских авиалиний», который потерпел крушение в Донецкой области в июле текущего года. Об этом сообщили в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.«В течение последней недели были идентифицированы останки еще шести человек. Пятеро из них являются подданными Нидерландов, один – иностранец», - заявили в ведомстве.Читайте: Боевики не могли сбить Боинг-777 из захваченного украинского ЗРК "Бук", - МинобороныСтоит отметить, что родственники погибших были проинформированы властями в первую очередь. По желанию родных и близких, информация была доведена до сведения руководителей мун..... Читать новость...

Путин проигнорировал годовщину катастрофы Boeing MH17...

Президент России Владимир Путин не планирует посещать в пятницу посольство Нидерландов, куда несут цветы в годовщину катастрофы Boeing MH17. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Нет, такого посещения в графике президента нет", - сказал Песков журналистам вечером в пятницу.

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17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", был сбит пассажирский самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом "Амстердам - ​​Куала-Л..... Президент России Владимир Путин не планирует посещать в пятницу посольство Нидерландов, куда несут цветы в годовщинуMH17. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости"."Нет, такого посещения в графике президента нет", - сказал Песков журналистам вечером в пятницу.Читайте: В Украине 17 июля вспоминают жертв сбитого "Боинга" (ФОТО)17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", был сбит пассажирский самолет777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом "Амстердам - ​​Куала-Л..... Читать новость...

ВР продлила миссию защиты расследования катастрофы Boeing...

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №0038 «О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2016 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года». За проект закона проголосовал 261 нардеп.

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Как отмечается в документе, ратификация Соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании «Малазийские авиалинии», кото..... Верховная Рада Украины поддержала законопроект №0038 «О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2016 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года». За проект закона проголосовал 261 нардеп.Читайте: Обнародованы данные о ходе расследованиямалайзийского БоингаКак отмечается в документе, ратификация Соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны кпричин авиационнойрейса МН17 авиакомпании «Малазийские авиалинии», кото..... Читать новость...