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Boeing пригласили к расследованию катастрофы в Иране
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|Добавлено:
|2020-01-10 12:27:49
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Иране заявили, что ведут расследование катастрофы украинского самолета над Тегераном в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и пригласили к расследованию компанию Boeing. Об этом сообщает IRNA.
Тегеран также призвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо и правительства других стран прислать своих специалистов для участия в расследовании.
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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.
Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.
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Сегодня, около 12:20 в полдень, международная группа экспертов была вынуждена почти на полтора часа прервать работу на месте падения самолета Boeing
777 из-за получения информации от представителей "ДНР" о возможности проведения активных боевых действий с украинской стороны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.
В пресс-службе отметили, что по результатам оперативной проверки было в очередной раз подтверждено, что никаких боевых действий Вооруженные силы Украины на территории, где работают эксперты, не ведут. Договоренности Украины по обеспечению прекращения огня в радиусе 20 км от места выполнения задач Международной группой экспертов и 10 км вдоль маршрута дв..... Читать новость...
Великобритания присоединится к расследованию авиакатастрофы ...
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.
Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы
самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране
.
«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы
. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.
Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию
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Европарламент поддержал создание международного трибунала по...
Европарламент выступил в поддержку создания международного трибунала по расследованию катастрофы
малазийского "Боинга", который был сбит над Донбассом.
Кроме того, Европарламент призвал Россию сотрудничать с международным сообществом с целью проведения беспристрастного и всестороннего уголовного расследования, чтобы привлечь виновных в произошедшем к ответственности. В то же время Европарламент выразил сожаление в связи с принятым Россией решением блокировать резолюцию о создании международного суда для расследования данного инцидента в Совете Безопасности ООН.
Напомним, что малазийский "Боинг" был сбит летом 2014 года. В тот момент на борту самолета..... Читать новость...
Италия поддержала идею создания трибунала по расследованию ...
Италия поддержала инициативу о создании трибунала по расследованию катастрофы
малазийского рейса MH17. Об этом УНН сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии.
"По результатам совместного демарша посольств Украины, Австралии, Бельгии и Нидерландов в МИД Италии с целью получения поддержки Италии по проекту резолюции СБ ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы
MH17, итальянская сторона объявила о своем решении выступить соавтором соответствующего проекта резолюции с целью установления истины и наказания виновных в трагедии, которая унесла жизни около 300 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, Совет безопасности ООН 29 июля проведет голосование за резолюци..... Читать новость...
На месте катастрофы Boeing-777 найдены останки тел...
На месте катастрофы Boeing
-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел - ОБСЕ.
На месте авиакатастрофы
малайзийского самолета Boeing
-777 в Донецкой области сегодня нашли останки тел. Об этом сообщил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН.
"Нашли куски самолета и останки погибших там, где сегодня искали. Когда самолет распался, был сильный огонь, и поэтому остатки были обнаружены через столько времени", - сказал М. Боцюркив. Он отметил, что работы на месте катастрофы
должны продолжиться завтра. В то же время они могут усложняться из-за возможных обстрелов или ухудшения погодных услови..... Читать новость...
В Нидерландах опознали 284 жертвы катастрофы Boeing-777...
В Нидерландах идентифицированы 284 тела пассажиров лайнера «Малайзийских авиалиний», который потерпел крушение в Донецкой области в июле текущего года. Об этом сообщили в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.
«В течение последней недели были идентифицированы останки еще шести человек. Пятеро из них являются подданными Нидерландов, один – иностранец», - заявили в ведомстве.
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Стоит отметить, что родственники погибших были проинформированы властями в первую очередь. По желанию родных и близких, информация была доведена до сведения руководителей мун..... Читать новость...
Путин проигнорировал годовщину катастрофы Boeing MH17...
Президент России Владимир Путин не планирует посещать в пятницу посольство Нидерландов, куда несут цветы в годовщину катастрофы Boeing
MH17. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Нет, такого посещения в графике президента нет", - сказал Песков журналистам вечером в пятницу.
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17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", был сбит пассажирский самолет Boeing
777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом "Амстердам - Куала-Л..... Читать новость...
ВР продлила миссию защиты расследования катастрофы Boeing...
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №0038 «О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2016 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года». За проект закона проголосовал 261 нардеп.
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Как отмечается в документе, ратификация Соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию
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«Сопредседатель следственной группы по расследованию
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