Новость НБУ планирует снижение учетной ставки до 8% в 2020 году Добавлено: 2020-01-10 13:00:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. Об этом заявил глав Национального банка Украины Яков Смолий в интервью на YouTube-канале KRYM.

«В текущем году, если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составить 8%. До такого уровня мы ее раньше планировали снизить в 2021 году. Но сейчас видим предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики», - отметил он.

По его словам, в текущем году бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне.

Напомним, на данный момент учетная ставка в Украине составляет 13,5%.

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В НБУ прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки...

Национальный банк Украины видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«На будущее мы видим, что есть потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Но это должно согласовываться с достижением Национальным банком целей по инфляции», - сказал он.

При этом Сологуб напомнил, что в этом году регулятор планирует снизить инфляцию до 8% плюс-минус 2 п.п., в 2018 году – до 6% плюс-минус 2 п.п.

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Заглавы Нацбанка подчеркнул, что низкая и прогнозир..... Национальный банк Украины видит потенциал для дальнейшего снижения, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.«На будущее мы видим, что есть потенциал для дальнейшего снижения. Но это должно согласовываться с достижением Национальным банком целей по инфляции», - сказал он.При этом Сологуб напомнил, что в этомрегуляторснизить инфляцию до 8% плюс-минус 2 п.п., в 2018– до 6% плюс-минус 2 п.п.ЧИТАЙТЕ: Госдолг Украины вырос до 74 млрд долларовЗаглавы Нацбанка подчеркнул, что низкая и прогнозир..... Читать новость...

Гройсман пообещал снижение цены на газ в 2020 году...

Цены на природный газ значительно снизятся после увеличения Украиной добычи «голубого» топлива до уровня самообеспечения страны, чего удастся достичь к 2020 году. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Тогда, когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда», - сказал он, добавив, что Украина сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики..... Цены на природный газ значительно снизятся после увеличения Украиной добычи «голубого» топлива до уровня самообеспечения страны, чего удастся достичь к. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.«Тогда, когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. Вмы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда», - сказал он, добавив, что Украина сможет квыйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики..... Читать новость...

В НБУ прокомментировали повышение учетной ставки...

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин у себя в Facebook прокомментировал повышение учетной ставки до 17,5% годовых.

«Правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ», – говорится в сообщении.

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По его словам, есть несколько факторов:



Рост номинальных и реальных доходов населения (номинальная заработная плата в мае текущего года выросла на 28% по сравнению с..... Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин у себя в Facebook прокомментировал повышениедо 17,5% годовых.«Правлениепри принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ:решил повысить учетную ставку до 17,5%По его словам, есть несколько факторов:Рост номинальных и реальных доходов населения (номинальная заработная плата в мае текущего года выросла на 28% по сравнению с..... Читать новость...

В НБУ не исключают дальнейшее повышение учетной ставки...

Национальный банк Украины готов повысить учетную ставку в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков. Об этом говорится в протоколе заседания комитета монетарной политики (КМП) регулятора.

Напомним, что на прошлом заседании комитета монетарной политики НБУ принял решение повысить учетную ставку с 17% до 17,5%.

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При этом пять членов КМП предлагали повысить учетную ставку до 18%: «Повышение учетной ставки на 100 базисных пункта (б.п.) будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году. Кроме того, такое повыш..... Национальный банк Украины готов повысить учетную ставку в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков. Об этом говорится в протоколе заседания комитета монетарной политики (КМП) регулятора.Напомним, что на прошлом заседании комитета монетарной политикипринял решение повысить учетную ставку с 17% до 17,5%.ЧИТАЙТЕ: Впрокомментировали повышениеПри этом пять членов КМП предлагали повысить учетную ставку до 18%: «Повышениена 100 базисных пункта (б.п.) будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019. Кроме того, такое повыш..... Читать новость...

«Повышение учетной ставки единственный инструмент, способный...



Как отметил народный депутат Украины Виктор Балога, если рассматривать повышение учетной ставки НБУ до 30% как временный шаг, максимум до получения транша от МВФ, то это можно понять. По его словам, на данный момент это единственный инструмент, который позволит удержать национальную валюту.

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В то же время, как утверждает Виктор Балога, если эта практика будет продолжена и после получения транша, то это окончательно добьет экономику.

«Кредиты станут неподъемными для бизнеса. А значит, не то, что не будет инвестирования в собственный бизнес, а остановя..... Как отметил народный депутат Украины Виктор Балога, если рассматривать повышениедо 30% как временный шаг, максимум до получения транша от МВФ, то это можно понять. По его словам, на данный момент это единственный инструмент, который позволит удержать национальную валюту.Читайте:намерен ввести новые административные ограничения для стабилизации ситуации на финансовом рынкеВ то же время, как утверждает Виктор Балога, если эта практика будет продолжена и после получения транша, то это окончательно добьет экономику.«Кредиты станут неподъемными для бизнеса. А значит, не то, что не будет инвестирования в собственный бизнес, а остановя..... Читать новость...

Мишель Платини планирует провести Евро в 2020 году по всей Е...



Идея президента УЕФА Мишеля Платини по проведению чемпионата Европы по футболу на территории всего континента уже начинает приобретать некие очертания после того, как стали известны некоторые подробности «нововведения». По полученным данным, Евро-2020 будет проводиться в 13 городах разных европейских стран. Скорее всего, Мишель Платини сам сделает доклад по данному вопросу на заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое состоится 7 декабря, а уже в январе 2013 года это решение может быть ратифицировано.

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Снижение ставки ЕСВ выведет из тени доходы физлиц, - Продан...



Народный депутат Украины Оксана Продан считает, что единственным действенным механизмом, который выведет из тени доходы физических лиц, является безусловное снижение ставки единого социального взноса вместе с НДФЛ.

«То, что сегодня правительство приняло норму о том, что нелегальный работник для работодателя – это штраф 36 000 гривен, не поможет. Такие предприятия будут закрываться, прятаться. Это несопоставимость штрафов с теми доходами, которые есть у людей», – говорит нардеп.

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ЕБРР прогнозирует снижение ВВП Украины на 0,5 % в 2013 году...



Европейский банк реконструкции и развития уже во второй раз в 2013 году ухудшил прогноз развития экономики Украины и теперь ожидает ее снижения на 0,5 %.

Как сообщается в обнародованном 10 мая обновленном обзоре региональных экономических перспектив, в 2014 году Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует восстановление ВВП Украины на 2,5 %.

ЕБРР указывает также, что экономика Украины сильнее остальных в регионе подвержена влиянию замедления в Евросоюзе и Российской Федерации. По мнению специалистов ЕБРР, в таких условиях некоторая девальвация гривны могла бы некоторым образом облегчить ситуацию.

Представители ЕБРР также считают, что рисками для стабильного развития экономики..... Европейский банк реконструкции и развития уже во второй раз в 2013ухудшил прогноз развития экономики Украины и теперь ожидает ее снижения на 0,5 %.Как сообщается в обнародованном 10 мая обновленном обзоре региональных экономических перспектив, в 2014Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует восстановление ВВП Украины на 2,5 %.ЕБРР указывает также, что экономика Украины сильнее остальных в регионе подвержена влиянию замедления в Евросоюзе и Российской Федерации. По мнению специалистов ЕБРР, в таких условиях некоторая девальвация гривны могла бы некоторым образом облегчить ситуацию.Представители ЕБРР также считают, что рисками для стабильного развития экономики..... Читать новость...