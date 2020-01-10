Новость Выбор уличных светильников в Нижнем Новгороде Добавлено: 2020-01-10 13:32:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Разнообразные светильники, прожекторы и фонари – это все предназначается для качественного уличного освещения. Если вы решите приобрести такую продукцию, то большой выбор моделей уличных светильников находится на сайте виртуального магазина https://d-energynn.ru/katalog/ulichnoe-osveshenie/, где предлагается купить только качественный товар.

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В Нижнем Новгороде на мосту искали бомбу...



На Молитовском мосту в Нижнем Новгороде во вторник вечером искали взрывное устройство.

Движение транспорта по переправе через Оку было перекрыто после того, как в оперативные службы поступила информация о неизвестном мужчине, который что-то делает у опоры моста, и была объявлена тревога. Предполагалось, что неизвестный мог заминировать Молитовский мост.

К счастью, после тщательной проверки специалистами экстренных служб взрывное устройство не было обнаружено, после чего, было вновь возобновлено движение в нагорную часть волжского мегаполиса по Молитовскому мосту.

Как и во многих мегаполисах, «узкое место» транспортной системы ..... На Молитовском мосту вво вторник вечером искали взрывное устройство.Движение транспорта по переправе через Оку было перекрыто после того, как в оперативные службы поступила информация о неизвестном мужчине, который что-то делает у опоры моста, и была объявлена тревога. Предполагалось, что неизвестный мог заминировать Молитовский мост.К счастью, после тщательной проверки специалистами экстренных служб взрывное устройство не было обнаружено, после чего, было вновь возобновлено движение в нагорную часть волжского мегаполиса по Молитовскому мосту.Как и во многих мегаполисах, «узкое место» транспортной системы ..... Читать новость...

В Нижнем Новгороде открыли Канавинский мост...



В четверг, 4 ноября, жителям Нижнего Новгорода преподнесли долгожданный подарок. Ко Дню народного единства открыли для движения городского транспорта самый старый из пяти – Канавинский мост.

Как заметил Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области, мостовые переправы в Нижнем Новгороде, который расположен на слиянии крупных российских рек, являются артериями жизни. Жизнедеятельность города резко нарушается, когда с ними что-то происходит. Открывая церемонию открытия движения, глава региона пояснил, что перед властями стояло несколько вариантов решения проблемы, среди них – закрытие моста на три года. Но руководители признали это недопустимым.

Мост отремонтировали в сжатые ср..... В четверг, 4 ноября, жителям Нижнего Новгорода преподнесли долгожданный подарок. Ко Дню народного единства открыли для движения городского транспорта самый старый из пяти – Канавинский мост.Как заметил Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области, мостовые переправы в, который расположен на слиянии крупных российских рек, являются артериями жизни. Жизнедеятельность города резко нарушается, когда с ними что-то происходит. Открывая церемонию открытия движения, глава региона пояснил, что перед властями стояло несколько вариантов решения проблемы, среди них – закрытие моста на три года. Но руководители признали это недопустимым.Мост отремонтировали в сжатые ср..... Читать новость...

В Нижнем Новгороде был эвакуирован железнодорожный вокзал...

В здании Московского железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода вечером 14 января 2014 года провели эвакуацию из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на региональное управление по транспорту.

Причиной эвакуации в управлении транспорта назвали анонимный звонок по телефону. Звонивший сообщил, что железнодорожный вокзал может быть заминирован. Как сообщил журналист местного издания «Время Н», сотрудники правоохранительных органов начали прибывать к зданию вокзала примерно в 20:30 по киевскому времени. На месте происшествия работают взрывотехники, следователи и кинологи. Сведения о поисках автора анонимного телефонного звонка пока не поступали.

Мария Алех..... В здании Московского железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода вечером 14 января 2014 года провели эвакуацию из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на региональное управление по транспорту.Причиной эвакуации в управлении транспорта назвали анонимный звонок по телефону. Звонивший сообщил, что железнодорожный вокзал может быть заминирован. Как сообщил журналист местного издания «Время Н», сотрудники правоохранительных органов начали прибывать к зданию вокзала примерно в 20:30 по киевскому времени. На месте происшествия работают взрывотехники, следователи и кинологи. Сведения о поисках автора анонимного телефонного звонка пока не поступали.Мария Алех..... Читать новость...

6 самолетов, севших в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву...



Пресс-секретарь нижегородского аэропорта Ольга Ладейщикова сообщила о том, что шесть самолетов, которые ранее были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в Москве, вылетели в российскую столицу.

«На данный момент из нижегородского аэропорта вылетели шесть самолетов и направились в аэропорт «Домодедово», - сообщила Ладейщикова.

Следует напомнить, что из-за сильного тумана в Москве были закрыты столичные аэропорты. С самого утра нижегородской аэропорт начал принимать самолеты, которые изначально направлялись в Москву, в частности в аэропорт «Домодедово». Всего в Нижнем Новгороде приземлился 31 самолет.

Когда..... Пресс-секретарь нижегородского аэропорта Ольга Ладейщикова сообщила о том, что шесть самолетов, которые ранее были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в Москве, вылетели в российскую столицу.«На данный момент из нижегородского аэропорта вылетели шесть самолетов и направились в аэропорт «Домодедово», - сообщила Ладейщикова.Следует напомнить, что из-за сильного тумана в Москве были закрыты столичные аэропорты. С самого утра нижегородской аэропорт начал принимать самолеты, которые изначально направлялись в Москву, в частности в аэропорт «Домодедово». Всего вприземлился 31 самолет.Когда..... Читать новость...

В Нижнем Новгороде установят 4-метровые олимпийские часы...



В Нижнем Новгороде на площади Горького в ближайшее время будут установлены четырехметровые часы, отсчитывающие время до начала Олимпиады-2014 в Сочи.

Как сообщили в городской администрации, в настоящее время ускоренными темпами сейчас ведутся подготовительные инженерные работы: прокладывается кабель, заливается бетонная плита размером 5х5 м, монтируются опоры, благоустраивается площадка, которую впоследствии замостят брусчаткой.

Готовая конструкция высотой четыре метра и весом около двух тонн будет снабжена жидкокристаллическим дисплеем и украшена эмблемой Олимпийских игр. Финансирование данного проекта осуществляет официальный хронометрист олимпийских соревнований — компания О..... на площади Горького в ближайшее время будут установлены четырехметровые часы, отсчитывающие время до начала Олимпиады-2014 в Сочи.Как сообщили в городской администрации, в настоящее время ускоренными темпами сейчас ведутся подготовительные инженерные работы: прокладывается кабель, заливается бетонная плита размером 5х5 м, монтируются опоры, благоустраивается площадка, которую впоследствии замостят брусчаткой.Готовая конструкция высотой четыре метра и весом около двух тонн будет снабжена жидкокристаллическим дисплеем и украшена эмблемой Олимпийских игр. Финансирование данного проекта осуществляет официальный хронометрист олимпийских соревнований — компания О..... Читать новость...

В Нижнем Новгороде покрасили траву, а Путин не приехал...



Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Нижний Новгород не состоялся.

Ожидалось, что Владимир Путин посетит этот город в дни празднования 400-летия нижегородского ополчения. И, как пишут в СМИ, местные власти готовились к визиту главы государства, причем готовились довольно-таки серьезно.

Сообщается, что о визите Путина в Нижний Новгород было объявлено еще в прошлом году и планировалось, что президент приедет 4 ноября. В СМИ пишут о том, что к приезду главы государства трава в центральной части города была выкрашена «в кислотно-зеленый цвет».

Мало того, в Нижнем Новгороде якобы даже пред..... Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Нижний Новгород не состоялся.Ожидалось, что Владимир Путин посетит этот город в дни празднования 400-летия нижегородского ополчения. И, как пишут в СМИ, местные власти готовились к визиту главы государства, причем готовились довольно-таки серьезно.Сообщается, что о визите Путина в Нижний Новгород было объявлено еще в прошлом году и планировалось, что президент приедет 4 ноября. В СМИ пишут о том, что к приезду главы государства трава в центральной части города была выкрашена «в кислотно-зеленый цвет».Мало того, вякобы даже пред..... Читать новость...

На выставке в Нижнем Новгороде представили новинки для охоты...



В Нижнем Новгороде открылась Всероссийская выставка "Охота и рыболовство", которая показывает трехкратный рост по всем показателям.

Как сообщил генеральный директор Нижегородской ярмарки Валерий Барулин: «На выставке представлены двенадцать регионов России, 125 экспонентов в двух павильонах. Параллельно мы развиваем внутренний туризм в Нижегородской области, показываем возможности нашего региона в этом отношении. У нас такой богатый природными ресурсами край, что не проводить здесь такую выставку было бы неправильно. И от других подобных мероприятий она отличается тем, что носит социальный и прикладной характер - здесь проводятся мастер-классы и обсуждают насущные вопросы&..... открылась Всероссийская выставка "Охота и рыболовство", которая показывает трехкратный рост по всем показателям.Как сообщил генеральный директор Нижегородской ярмарки Валерий Барулин: «На выставке представлены двенадцать регионов России, 125 экспонентов в двух павильонах. Параллельно мы развиваем внутренний туризм в Нижегородской области, показываем возможности нашего региона в этом отношении. У нас такой богатый природными ресурсами край, что не проводить здесь такую выставку было бы неправильно. И от других подобных мероприятий она отличается тем, что носит социальный и прикладной характер - здесь проводятся мастер-классы и обсуждают насущные вопросы&..... Читать новость...

Самолеты, следовавшие в Москву, были вынуждены сесть в Нижне...



В аэропорту города Нижний Новгород были вынуждены совершить посадку более 30 самолетов, которые следовали в российскую столицу. Из-за сильного тумана, который накрыл Москву, самолеты были вынуждены совершить посадку в другом аэропорту.

«Московские аэропорты сейчас закрыты. С самого утра мы начали принимать самолеты, которые направлялись в Москву. Всего нижегородской аэропорт за сегодня принял 31 самолет», - сообщила пресс-секретарь нижегородского аэропорта Ольша Ладейщикова.

Как сообщается, большинство самолетов, которые приземлились в Нижнем Новгороде, следовали в московский аэропорт «Домодедово». Насколько известно, часть пассажиров, направ..... В аэропорту города Нижний Новгород были вынуждены совершить посадку более 30 самолетов, которые следовали в российскую столицу. Из-за сильного тумана, который накрыл Москву, самолеты были вынуждены совершить посадку в другом аэропорту.«Московские аэропорты сейчас закрыты. С самого утра мы начали принимать самолеты, которые направлялись в Москву. Всего нижегородской аэропорт за сегодня принял 31 самолет», - сообщила пресс-секретарь нижегородского аэропорта Ольша Ладейщикова.Как сообщается, большинство самолетов, которые приземлились в, следовали в московский аэропорт «Домодедово». Насколько известно, часть пассажиров, направ..... Читать новость...