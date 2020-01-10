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Сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром

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Добавлено:2020-01-10 14:02:10
Корреспондент:Алексей Свидров

  Сборная Украины определилась с третьим спарринг-партнером перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

 Им стала сборная Кипра. Матч состоится 26 мая 2020 года. Город, в котором пройдет встреча, будет назван позже.

 Напомним, что 27 марта 2020 года подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Франции, а 31 марта 2020 года – со сборной Польши.

 
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