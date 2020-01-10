Новость Сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром Добавлено: 2020-01-10 14:02:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Сборная Украины определилась с третьим спарринг-партнером перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Им стала сборная Кипра. Матч состоится 26 мая 2020 года. Город, в котором пройдет встреча, будет назван позже.

Напомним, что 27 марта 2020 года подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Франции, а 31 марта 2020 года – со сборной Польши.

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Сборная Украины по футболу проведет 6 февраля 2013 года това...



Национальная сборная Украины по футболу сыграет 6 февраля 2013 года товарищеский матч с командой Норвегии в испанском городе Севилья, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Как известно, 22 и 26 марта украинцам предстоят две очередные игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против Польши и Молдовы.

Сборная Украины набрала лишь 2 очка в первых трех матчах отбора на ЧМ-2014, который пройдет в Бразилии. На первом месте в группе Н идет Черногория, набрав 10 очков в 4 матчах, у Англии – 8 очков. На третьем месте - Польша, в активе которой 5 пунктов после трех игр. Молдова набрала 4 очка в четырех матчах, сборная Украины набрала лишь 2 очка в трех мат..... Национальная сборнаяпо футболу сыграет 6 февраля 2013 годас командой Норвегии в испанском городе Севилья, сообщается на официальном сайте ФИФА.Как известно, 22 и 26 марта украинцам предстоят две очередные игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против Польши и Молдовы.набрала лишь 2 очка в первых трехах отбора на ЧМ-2014, который пройдет в Бразилии. На первом месте в группе Н идет Черногория, набрав 10 очков в 4ах, у Англии – 8 очков. На третьем месте - Польша, в активе которой 5 пунктов после трех игр. Молдова набрала 4 очка в четырехах, сборнаянабрала лишь 2 очка в трех мат..... Читать новость...

Сборная Украины проведет товарищеские матчи с Уэльсом и Кипр...



Сборная Украины по футболу, которая уже этим летом будет выступать на Евро-2016 во Франции, проведет в марте 2016 года два товарищеских матча. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

24 марта подопечные Фоменко проведут спарринг со сборной Кипра, а 28 марта – со сборной Уэльса.

Оба поединка пройдут на стадионах Украины. Более подробная информация о месте проведения и билетах будет обнародована позже на сайте ФФУ.

Стоит отметить, что сборная Уэльса тоже будет выступать на Евро-2016.

Ранее «Новости мира» сообщали о том, что прошла жеребьевка Чемпионата Европы по футболу 2016 года...... по футболу, которая уже этим летом будет выступать на Евро-2016 во Франции,в марте 2016 года два товарищескиха. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола(ФФУ).24 марта подопечные Фоменко проведут спарринг со сборной Кипра, а 28 марта – со сборной Уэльса.Оба поединка пройдут на стадионах. Более подробная информация о месте проведения и билетах будет обнародована позже на сайте ФФУ.Стоит отметить, что сборная Уэльса тоже будет выступать на Евро-2016.Ранее «Новости мира» сообщали о том, что прошла жеребьевка Чемпионата Европы по футболу 2016 года...... Читать новость...

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Молдовой...



В Федерации футбола Украины подтвердили, что национальная сборная страны товарищеский матч с Парагваем в начале сентября точно не сыграет. Однако в украинском футбольном ведомстве заявили, что вместо этого товарищеского матча украинская сборная сыграет с футболистами из Молдовы. Матч состоится 3 сентября, а проходить он будет в Киеве на НСК «Олимпийском». Начало матча запланировано на 20:00.

Напомним, что только сегодня руководство Федерации футбола Парагвая заявило о том, что национальная сборная страны не приедет в Украину на товарищеский матч с местной сборной. Южноамериканская команда заявила, что она готова играть с Украиной только на нейтральном поле.

К слову, у национа..... В Федерации футболаподтвердили, что национальная сборная страныс Парагваем в начале сентября точно не сыграет. Однако в украинском футбольном ведомстве заявили, что вместо этого товарищескогоа украинская сборная сыграет с футболистами из Молдовы. Матч состоится 3 сентября, а проходить он будет в Киеве на НСК «Олимпийском». Началоа запланировано на 20:00.Напомним, что только сегодня руководство Федерации футбола Парагвая заявило о том, что национальная сборная страны не приедет в Украину нас местной сборной. Южноамериканская команда заявила, что она готова играть с Украиной только на нейтральном поле.К слову, у национа..... Читать новость...

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Литвой...



Сразу после матча в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2016 Люксембург – Украина команда Михаила Фоменко проведет спарринг. О планах национальной сборной Украины рассказал Олег Шкреба, генеральный директор УФИ, коммерческого партнера Федерации футбола Украины.

Матч сборных Украины и Люксембурга запланирован на субботу, 15 ноября.

Читайте: Отбор на Евро-2016. «Неважно, как играет сборная Украины, главное - результат», - Степаненко

«Соперником подопечных Михаила Фоменко станет футбольная сборная Литвы. Товарищеский матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 18 ноября», - заявил Олег Шкреба.

Стоит отметить, что на данный момент в рейтинге ФИ..... Сразу послеа в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2016 Люксембург – Украина команда Михаила Фоменкоспарринг. О планах национальной сборнойрассказал Олег Шкреба, генеральный директор УФИ, коммерческого партнера Федерации футболаМатч сборныхи Люксембурга запланирован на субботу, 15 ноября.Читайте: Отбор на Евро-2016. «Неважно, как играет сборная, главное - результат», - Степаненко«Соперником подопечных Михаила Фоменко станет футбольная сборная Литвы. Товарищескийпройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 18 ноября», - заявил Олег Шкреба.Стоит отметить, что на данный момент в рейтинге ФИ..... Читать новость...

Сборная Украины сыграет товарищеский матч со Словакией...

Национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Словакии.

Как сообщает пресс-службу ФФУ, встреча пройдет 10 ноября.

"10 ноября состоится спарринг сборных команд Украины и Словакии. В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают двадцать четвёртого место", - говорится в сообщении.

Известно, что принимающей стороной матча будет Украина. О месте и дате проведения игры будет сообщено позже.

ЧИТАЙТЕ: Отбор на ЧМ-2018: Украина уступает Хорватии..... Национальная сборнаяпо футболупротив Словакии.Как сообщает пресс-службу ФФУ, встреча пройдет 10 ноября."10 ноября состоится спарринг сборных команди Словакии. В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают двадцать четвёртого место", - говорится в сообщении.Известно, что принимающей сторонойа будет Украина. О месте и дате проведения игры будет сообщено позже.ЧИТАЙТЕ: Отбор на ЧМ-2018: Украина уступает Хорватии..... Читать новость...

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Ямайкой?...



Уже 22-23 мая национальная сборная Украины по футболу может сыграть свой первый матч в этом году. Этим матчем может стать товарищеский матч со сборной Ямайки. Информацию об этом предоставила газета «Команда», ссылаясь на свои собственные источники. В издании подчеркнули, что вероятность проведения этого матча довольно высока.

Также сообщается, что сам матч, в случае, если он состоится, пройдет на территории Швейцарии. Окончательная ясность касательно проведения данного спарринга, должна наступить уже сегодня, когда главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко объявит список игроков, которые должны прибыть в расположение национальной команды на тренировочный сбор. Напомним,..... Уже 22-23 мая национальная сборнаяпо футболу может сыграть свой первыйв этом году. Этимем может статьсо сборной Ямайки. Информацию об этом предоставила газета «Команда», ссылаясь на свои собственные источники. В издании подчеркнули, что вероятность проведения этогоа довольно высока.Также сообщается, что сам, в случае, если он состоится, пройдет на территории Швейцарии. Окончательная ясность касательно проведения данного спарринга, должна наступить уже сегодня, когда главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко объявит список игроков, которые должны прибыть в расположение национальной команды на тренировочный сбор. Напомним,..... Читать новость...

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с грузинами...

Команда Михаила Фоменко определилась с очередным соперником. Как сообщает один из украинских телеканалов, Федерация футбола Украины сегодня, 30 марта, сумела достичь предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи с национальной командой Грузии.

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К слову, данный матч для украинцев станет своеобразной подготовкой к матчу отбора к ЧЕ-2016 с Люксембургом (14 июня).

Читайте: Отбор на Евро-2016. «Вся борьба за выход из группы еще впереди», - Фоменко

Как уже сообщалось ранее, завтра украинская сборная сыграет товарищеский матч с Латвией. Встреча состоится во Львове.

..... Команда Михаила Фоменко определилась с очередным соперником. Как сообщает один из украинских телеканалов, Федерация футболасегодня, 30 марта, сумела достичь предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи с национальной командой Грузии.Читайте: Испания минимально обыгрывает УкраинуК слову, данныйдля украинцев станет своеобразной подготовкой ку отбора к ЧЕ-2016 с Люксембургом (14 июня).Читайте: Отбор на Евро-2016. «Вся борьба за выход из группы еще впереди», - ФоменкоКак уже сообщалось ранее, завтра украинская сборная сыграетс Латвией. Встреча состоится во Львове...... Читать новость...

Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Германией...



В Федерации футбола Украины не исключают, что национальная команда может в ближайшее время сыграть с чемпионами мира – сборной Германии. Напомним, что раньше говорилось о том, что сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Бразилией.

«Прекратив переговоры с бразильской стороной, мы начали переговоры с Германией. В нашем контракте с фирмой «Адидас» есть пункт, что до окончания действия нашего соглашения мы можем организовать один товарищеский матч, в котором наш технический спонсор будет выступать в роли титульного спонсора. Так как сборная Германии тоже играет в «Адидасе», компания будет заинтересована в этом матче не меньше, чем мы», - про..... В Федерации футболане исключают, что национальная команда может в ближайшее время сыграть с чемпионами мира – сборной Германии. Напомним, что раньше говорилось о том, что сборнаяможет сыгратьс Бразилией.«Прекратив переговоры с бразильской стороной, мы начали переговоры с Германией. В нашем контракте с фирмой «Адидас» есть пункт, что до окончания действия нашего соглашения мы можем организовать один, в котором наш технический спонсор будет выступать в роли титульного спонсора. Так как сборная Германии тоже играет в «Адидасе», компания будет заинтересована в этоме не меньше, чем мы», - про..... Читать новость...