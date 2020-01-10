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Сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром
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|Добавлено:
|2020-01-10 14:02:10
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Сборная Украины определилась с третьим спарринг-партнером перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Им стала сборная Кипра. Матч состоится 26 мая 2020 года. Город, в котором пройдет встреча, будет назван позже.
Напомним, что 27 марта 2020 года подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Франции, а 31 марта 2020 года – со сборной Польши.
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Национальная сборная Украины
по футболу сыграет 6 февраля 2013 года товарищеский матч
с командой Норвегии в испанском городе Севилья, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Как известно, 22 и 26 марта украинцам предстоят две очередные игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против Польши и Молдовы.
Сборная Украины
набрала лишь 2 очка в первых трех матч
ах отбора на ЧМ-2014, который пройдет в Бразилии. На первом месте в группе Н идет Черногория, набрав 10 очков в 4 матч
ах, у Англии – 8 очков. На третьем месте - Польша, в активе которой 5 пунктов после трех игр. Молдова набрала 4 очка в четырех матч
ах, сборная Украины
набрала лишь 2 очка в трех мат..... Читать новость...
Сборная Украины проведет товарищеские матчи с Уэльсом и Кипр...
Сборная Украины
по футболу, которая уже этим летом будет выступать на Евро-2016 во Франции, проведет
в марте 2016 года два товарищеских матч
а. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины
(ФФУ).
24 марта подопечные Фоменко проведут спарринг со сборной Кипра, а 28 марта – со сборной Уэльса.
Оба поединка пройдут на стадионах Украины
. Более подробная информация о месте проведения и билетах будет обнародована позже на сайте ФФУ.
Стоит отметить, что сборная Уэльса тоже будет выступать на Евро-2016.
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Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Молдовой...
В Федерации футбола Украины
подтвердили, что национальная сборная страны товарищеский матч
с Парагваем в начале сентября точно не сыграет. Однако в украинском футбольном ведомстве заявили, что вместо этого товарищеского матч
а украинская сборная сыграет с футболистами из Молдовы. Матч состоится 3 сентября, а проходить он будет в Киеве на НСК «Олимпийском». Начало матч
а запланировано на 20:00.
Напомним, что только сегодня руководство Федерации футбола Парагвая заявило о том, что национальная сборная страны не приедет в Украину на товарищеский матч
с местной сборной. Южноамериканская команда заявила, что она готова играть с Украиной только на нейтральном поле.
К слову, у национа..... Читать новость...
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Литвой...
Сразу после матч
а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2016 Люксембург – Украина команда Михаила Фоменко проведет
спарринг. О планах национальной сборной Украины
рассказал Олег Шкреба, генеральный директор УФИ, коммерческого партнера Федерации футбола Украины
.
Матч сборных Украины
и Люксембурга запланирован на субботу, 15 ноября.
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, главное - результат», - Степаненко
«Соперником подопечных Михаила Фоменко станет футбольная сборная Литвы. Товарищеский матч
пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 18 ноября», - заявил Олег Шкреба.
Стоит отметить, что на данный момент в рейтинге ФИ..... Читать новость...
Сборная Украины сыграет товарищеский матч со Словакией...
Национальная сборная Украины
по футболу проведет товарищеский матч
против Словакии.
Как сообщает пресс-службу ФФУ, встреча пройдет 10 ноября.
"10 ноября состоится спарринг сборных команд Украины
и Словакии. В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают двадцать четвёртого место", - говорится в сообщении.
Известно, что принимающей стороной матч
а будет Украина. О месте и дате проведения игры будет сообщено позже.
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Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Ямайкой?...
Уже 22-23 мая национальная сборная Украины
по футболу может сыграть свой первый матч
в этом году. Этим матч
ем может стать товарищеский матч
со сборной Ямайки. Информацию об этом предоставила газета «Команда», ссылаясь на свои собственные источники. В издании подчеркнули, что вероятность проведения этого матч
а довольно высока.
Также сообщается, что сам матч
, в случае, если он состоится, пройдет на территории Швейцарии. Окончательная ясность касательно проведения данного спарринга, должна наступить уже сегодня, когда главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко объявит список игроков, которые должны прибыть в расположение национальной команды на тренировочный сбор. Напомним,..... Читать новость...
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с грузинами...
Команда Михаила Фоменко определилась с очередным соперником. Как сообщает один из украинских телеканалов, Федерация футбола Украины
сегодня, 30 марта, сумела достичь предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи с национальной командой Грузии.
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К слову, данный матч
для украинцев станет своеобразной подготовкой к матч
у отбора к ЧЕ-2016 с Люксембургом (14 июня).
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Как уже сообщалось ранее, завтра украинская сборная сыграет товарищеский матч
с Латвией. Встреча состоится во Львове.
..... Читать новость...
Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Германией...
В Федерации футбола Украины
не исключают, что национальная команда может в ближайшее время сыграть с чемпионами мира – сборной Германии. Напомним, что раньше говорилось о том, что сборная Украины
может сыграть товарищеский матч
с Бразилией.
«Прекратив переговоры с бразильской стороной, мы начали переговоры с Германией. В нашем контракте с фирмой «Адидас» есть пункт, что до окончания действия нашего соглашения мы можем организовать один товарищеский матч
, в котором наш технический спонсор будет выступать в роли титульного спонсора. Так как сборная Германии тоже играет в «Адидасе», компания будет заинтересована в этом матч
е не меньше, чем мы», - про..... Читать новость...
Сборная Украины в марте может сыграть товарищеский матч с "м...
Накануне главный тренер сборной Украины
Михаил Фоменко провел встречу с руководителем правления АО «Украина Футбол Интернешнл» Владимиром Лашкулом, в ходе которой стороны обсудили планы национальной команды на следующий год.
По информации официального сайта Федерации футбола Украины
, во время встречи стороны пришли к выводу, что календарь матч
ей сборных и чемпионата Украины
не дает возможности провести международный тренировочный матч
главной команды страны накануне поединка с испанской сборной в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-20216. Напомним, что этот матч
состоится 27 марта в Севилье.
Владимир Лашкул выступил с предложением рассмотреть вариант проведения контр..... Читать новость...