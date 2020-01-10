|
|Новость
|
США передали Украине данные по авиакатастрофе
|
|Добавлено:
|2020-01-10 14:29:16
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретились с представителями Соединенных Штатов Америки, которые передали важные данные по авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана.
«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», - написал Пристайко в Twitter.
ЧИТАЙТЕ: Boeing пригласили к расследованию катастрофы в Иране
Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.
Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.
Смотрите также:
Боевики передали представителям Нидерландов останки тел поги...
Незаконные вооруженные формирования передали
представителям Нидерландов при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ останки тел погибших в авиакатастрофе
рейса МН17. Об этом УНН в ответ на запрос сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.
"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствовала возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Так, останки находились у вооруженных формирований. Их передали
представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.
"СММ ОБСЕ и первый заместитель главы Миссии Александр Хуг способствовали эт..... Читать новость...
Украина призвала международных партнеров предоставить данные...
Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров передать все имеющиеся данные
, которые касаются катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», – отметил он.
Он отметил, что версия о попада..... Читать новость...
Боевики передали Украине 74 пленных, – И.Луценко...
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила на своей странице в Facebook, что боевики передали Украине
всех украинских пленных.
«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой», – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ: В Украину вернулись 16 украинцев, освобожденных из плена
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко лично отправился к месту обмена заложниками...... Читать новость...
Оккупанты передали Украине 14 осужденных из Донецка...
Сегодня боевики передали
украинской стороне из мест заключения в оккупированном Донецке еще 14 человек.
«Еще 14 человек уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке», - сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.
По информации пресс-службы Уполномоченного, эти лица отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине
территорию.
Всего за последние два года произошло 8 подобных передач украинских осу..... Читать новость...
Украине передали 12 осужденных из оккупированного Крыма...
Россия передала Украине
из мест отбывания наказаний в аннексированном Крыму 12 осужденных. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.
"12 человек (переместили из Крыма для отбывания наказания на материковой территории Украины - ред.). Сейчас идет оформление документов. Перемещение происходило на переходе "Гоптовка" в Харьковской области", - сказал М.Чаплыга.
Он добавил, что осужденные сейчас на нейтральной территории.
"(Перемещение произошло - ред.) в рамках договоренностей двух Омбудсменов (Украина и РФ - ред.)", - добавил он.
Напомним, М.Чаплыга сообщил ранее, что Россия готова пере..... Читать новость...
США передали Украине две контр-батарейные радарные системы...США передали Украине
две контр-батарейные радарные системы AN/TPQ-36, передает пресс-служба посольства США
в Украине
.
Президент Украины Петр Порошенко лично осмотрел оборудование и выслушал разъяснения американских военных о его возможностях. Отмечается, что переданные
сегодня радарные системы помогут защитить украинских военных и гражданских от ракетного и артиллерийского огня.
"Это оборудование было доставлено в очень сжатые сроки - менее чем через два месяца после того, как президент Обама наделил Государственного секретаря полномочиями составить список вещей и услуг оборонного назначения стоимостью до 20 млн долларов и несмертельных товаров и услуг на 1,5 миллиона долларов д..... Читать новость...
Боевики передали Украине двух пленных женщин...
Утром 27 декабря боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», как и обещали, освободили двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Пленниц передали
руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. К слову, до этого боевики утверждали, что готовы отдать этих женщин нардепу Надежде Савченко.
ЧИТАЙТЕ: Боевики обещают передать Надежде Савченко двух пленных женщин
Во время освобождения Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак Владимир Рубан сообщил журналистам, что сегодняшняя передача пленных должна способствовать возобновлению более активного процесса обмена пленными на Донбассе.
Отметим, об Анжелике Пре..... Читать новость...
США передали Украине 3 FM-трансмиттера для налаживания радио...
Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 октября, передали Украине
3 FM-трансмиттера для налаживания радиовещания на территории Донбасса.
«Оборудование, переданное сегодня правительством США
, позволит значительно повысить возможности донецкого теле- и радиовещания в способности достигать большей аудитории и поможет значительно улучшить качество вещания», - сообщили в посольстве США
в Украине
.
Как заявил посол США
Джеффри Пайетт, его государство продолжает поддерживать Украину в ее стремлении наладить коммуникацию с жителями оккупированных территорий и обеспечить их достоверной и точной информацией...... Читать новость...
США передали Украине военное оборудование стоимостью в 23 ми... США передали
украинским военныем оборудование радиосвязи и медицинское снаряжение, стоимость которого превышает 23 миллиона долларов. Об этом сообщает посольство США
в Украине
.
"Это включает оборудование защищенной радиосвязи на 21 млн долларов, что позволит украинским военным эффективно обмениваться информацией, не подвергая себя опасности, а также медицинское снаряжение для спасения жизней на поле боя на 2 миллиона долларов", - сообщили в посольстве.
Оборудование, переданное Украине
, попадет в подразделения армии, которые обучаются американскими специалистами в Яворове и Хмельницком.
В посольстве также дали понять, что эта партия помощи является частью 75-миллионной Ев..... Читать новость...