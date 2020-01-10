Новость США передали Украине данные по авиакатастрофе Добавлено: 2020-01-10 14:29:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретились с представителями Соединенных Штатов Америки, которые передали важные данные по авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», - написал Пристайко в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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Боевики передали представителям Нидерландов останки тел поги...

Незаконные вооруженные формирования передали представителям Нидерландов при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ останки тел погибших в авиакатастрофе рейса МН17. Об этом УНН в ответ на запрос сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствовала возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, останки находились у вооруженных формирований. Их передали представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.

"СММ ОБСЕ и первый заместитель главы Миссии Александр Хуг способствовали эт..... Незаконные вооруженные формированияпредставителям Нидерландов при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ останки тел погибших врейса МН17. Об этом УНН в ответ на запрос сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ."Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствовала возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.Так, останки находились у вооруженных формирований. Ихпредставителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы."СММ ОБСЕ и первый заместитель главы Миссии Александр Хуг способствовали эт..... Читать новость...

Украина призвала международных партнеров предоставить данные...

Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров передать все имеющиеся данные, которые касаются катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», – отметил он.

Он отметил, что версия о попада..... Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров передать все имеющиеся, которые касаются катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии. Об этом сообщает его пресс-служба.«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», – отметил он.Он отметил, что версия о попада..... Читать новость...

Боевики передали Украине 74 пленных, – И.Луценко...

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила на своей странице в Facebook, что боевики передали Украине всех украинских пленных.

«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой», – говорится в сообщении.

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Отметим, что президент Украины Петр Порошенко лично отправился к месту обмена заложниками...... Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила на своей странице в Facebook, что боевикивсех украинских пленных.«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: В Украину вернулись 16 украинцев, освобожденных из пленаОтметим, что президент Украины Петр Порошенко лично отправился к месту обмена заложниками...... Читать новость...

Оккупанты передали Украине 14 осужденных из Донецка...

Сегодня боевики передали украинской стороне из мест заключения в оккупированном Донецке еще 14 человек.

«Еще 14 человек уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке», - сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

По информации пресс-службы Уполномоченного, эти лица отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию.

Всего за последние два года произошло 8 подобных передач украинских осу..... Сегодня боевикиукраинской стороне из мест заключения в оккупированном Донецке еще 14 человек.«Еще 14 человек уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке», - сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.По информации пресс-службы Уполномоченного, эти лица отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольнуютерриторию.Всего за последние два года произошло 8 подобных передач украинских осу..... Читать новость...

Украине передали 12 осужденных из оккупированного Крыма...

Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированном Крыму 12 осужденных. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"12 человек (переместили из Крыма для отбывания наказания на материковой территории Украины - ред.). Сейчас идет оформление документов. Перемещение происходило на переходе "Гоптовка" в Харьковской области", - сказал М.Чаплыга.

Он добавил, что осужденные сейчас на нейтральной территории.

"(Перемещение произошло - ред.) в рамках договоренностей двух Омбудсменов (Украина и РФ - ред.)", - добавил он.

Напомним, М.Чаплыга сообщил ранее, что Россия готова пере..... Россия передалаиз мест отбывания наказаний в аннексированном Крыму 12 осужденных. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга."12 человек (переместили из Крыма для отбывания наказания на материковой территории Украины - ред.). Сейчас идет оформление документов. Перемещение происходило на переходе "Гоптовка" в Харьковской области", - сказал М.Чаплыга.Он добавил, что осужденные сейчас на нейтральной территории."(Перемещение произошло - ред.) в рамках договоренностей двух Омбудсменов (Украина и РФ - ред.)", - добавил он.Напомним, М.Чаплыга сообщил ранее, что Россия готова пере..... Читать новость...

США передали Украине две контр-батарейные радарные системы...

США передали Украине две контр-батарейные радарные системы AN/TPQ-36, передает пресс-служба посольства США в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко лично осмотрел оборудование и выслушал разъяснения американских военных о его возможностях. Отмечается, что переданные сегодня радарные системы помогут защитить украинских военных и гражданских от ракетного и артиллерийского огня.

"Это оборудование было доставлено в очень сжатые сроки - менее чем через два месяца после того, как президент Обама наделил Государственного секретаря полномочиями составить список вещей и услуг оборонного назначения стоимостью до 20 млн долларов и несмертельных товаров и услуг на 1,5 миллиона долларов д..... две контр-батарейные радарные системы AN/TPQ-36, передает пресс-служба посольстваПрезидент Украины Петр Порошенко лично осмотрел оборудование и выслушал разъяснения американских военных о его возможностях. Отмечается, что пересегодня радарные системы помогут защитить украинских военных и гражданских от ракетного и артиллерийского огня."Это оборудование было доставлено в очень сжатые сроки - менее чем через два месяца после того, как президент Обама наделил Государственного секретаря полномочиями составить список вещей и услуг оборонного назначения стоимостью до 20 млн долларов и несмертельных товаров и услуг на 1,5 миллиона долларов д..... Читать новость...

Боевики передали Украине двух пленных женщин...

Утром 27 декабря боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», как и обещали, освободили двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Пленниц передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. К слову, до этого боевики утверждали, что готовы отдать этих женщин нардепу Надежде Савченко.

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Во время освобождения Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак Владимир Рубан сообщил журналистам, что сегодняшняя передача пленных должна способствовать возобновлению более активного процесса обмена пленными на Донбассе.

Отметим, об Анжелике Пре..... Утром 27 декабря боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», как и обещали, освободили двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Пленницруководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. К слову, до этого боевики утверждали, что готовы отдать этих женщин нардепу Надежде Савченко.ЧИТАЙТЕ: Боевики обещают передать Надежде Савченко двух пленных женщинВо время освобождения Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак Владимир Рубан сообщил журналистам, что сегодняшняя передача пленных должна способствовать возобновлению более активного процесса обмена пленными на Донбассе.Отметим, об Анжелике Пре..... Читать новость...

США передали Украине 3 FM-трансмиттера для налаживания радио...

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 октября, передали Украине 3 FM-трансмиттера для налаживания радиовещания на территории Донбасса.

«Оборудование, переданное сегодня правительством США, позволит значительно повысить возможности донецкого теле- и радиовещания в способности достигать большей аудитории и поможет значительно улучшить качество вещания», - сообщили в посольстве США в Украине.

Как заявил посол США Джеффри Пайетт, его государство продолжает поддерживать Украину в ее стремлении наладить коммуникацию с жителями оккупированных территорий и обеспечить их достоверной и точной информацией...... Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 октября,3 FM-трансмиттера для налаживания радиовещания на территории Донбасса.«Оборудование, переданное сегодня правительством, позволит значительно повысить возможности донецкого теле- и радиовещания в способности достигать большей аудитории и поможет значительно улучшить качество вещания», - сообщили в посольствеКак заявил посолДжеффри Пайетт, его государство продолжает поддерживать Украину в ее стремлении наладить коммуникацию с жителями оккупированных территорий и обеспечить их достоверной и точной информацией...... Читать новость...