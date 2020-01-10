Новость Расследование катастрофы самолета МАУ может занять до двух лет, - Иран Добавлено: 2020-01-10 16:01:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране может занять до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана, передает Reuters.

По его словам, расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заверил, что самолет не был сбит ракетой.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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«За последние пару недель группа из 25 авиаэкспертов собрала в Украине доступные технические данные. Для анализа этой информации и подготовки предварительного отчета в дальнейшем в пребывании в Украине нет необходимости, потому специалисты отправились в Гаагу для продолжения своей работы», - сообщили в организации.

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В Нидерландах состоится техническая реконструкция катастрофы...

Украинская делегация отправится в Нидерланды, где состоится техническая реконструкция катастрофы самолета рейса MH17. Визит представителей Украины в Нидерланды продлится с 10 по 12 августа.

Об этом 4 августа журналистам заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, который провел встречу с послом Королевства Нидерландов в Украине Кейсом Кломпенхаувером.

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В Белом доме считают, что еще рано говорить о причинах катас...



Пока слишком рано говорить о причинах катастрофы самолета авиакомпании EgyptAir. Об этом заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Пока слишком рано говорить о том, что стало причиной катастрофы", - сказал он. По его словам, представители американской администрации находятся в контакте со своими коллегами во Франции и в Египте по данному поводу. Дж.Эрнест также отказался говорить о "разведывательных оценках" в связи с катастрофой.

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В Каире прошли первые похороны одной из жертв катастрофы сам...



В Каире состоялись похороны одной из жертв катастрофы в Средиземном море самолета A320 рейса MS804 компании EgyptAir, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что на похоронах стюардессы Яри Хани Тавфик собрались сотни друзей и родственников.

Аудиозапись переговоров пилота лайнера Airbus A320 компании EgyptAir, который пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая, выложили в сеть. На записи слышно, что голос у пилота спокойный. Обменявшись данными с наземной службой, он пожелал диспетчеру спокойной ночи.

Напомним, во Франции подтвердили информацию о задымлении на борту Egypt Air. Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (ВЕА) подтвердило..... В Каире состоялись похороны одной из жертвв Средиземном мореA320 рейса MS804 компании EgyptAir, передает УНН со ссылкой на Sky News.Сообщается, что на похоронах стюардессы Яри Хани Тавфик собрались сотни друзей и родственников.Аудиозапись переговоров пилота лайнера Airbus A320 компании EgyptAir, который пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая, выложили в сеть. На записи слышно, что голос у пилота спокойный. Обменявшись данными с наземной службой, он пожелал диспетчеру спокойной ночи.Напомним, во Франции подтвердили информацию о задымлении на борту Egypt Air. Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (ВЕА) подтвердило..... Читать новость...

Военная прокуратура Польши опровергла информацию о следах вз...

Военная прокуратура Польши созвала сегодня специальную пресс-конференцию, на которой опровергла информацию о том, что на месте катастрофы самолета Качиньского польскими экспертами якобы были обнаружены следы взрывчатки. По словам главы окружной военной прокуратуры Варшавы полковника Иренеуша Шелага, материалы, опубликованные в польском издании Rzeczpospolita, имеют много неточностей и неверных трактовок.

Он отметил, что польские специалисты при проведении повторной экспертизы и вправду использовали современное оборудование, которое при обследовании места трагедии среагировало на присутствие тротила и нитроглицерина на обломках самолета. Но, как пояснил Иренеуш Шелаг, делать точные выводы..... Военная прокуратура Польши созвала сегодня специальную пресс-конференцию, на которой опровергла информацию о том, что на местеКачиньского польскими экспертами якобы были обнаружены следы взрывчатки. По словам главы окружной военной прокуратуры Варшавы полковника Иренеуша Шелага, материалы, опубликованные в польском издании Rzeczpospolita, имеют много неточностей и неверных трактовок.Он отметил, что польские специалисты при проведении повторной экспертизы и вправду использовали современное оборудование, которое при обследовании места трагедии среагировало на присутствие тротила и нитроглицерина на обломках. Но, как пояснил Иренеуш Шелаг, делать точные выводы..... Читать новость...