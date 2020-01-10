Новость Швейцарский суд обязал РФ выплатить украинским компаниям $82,1 млн за активы в Крыму Добавлено: 2020-01-10 16:38:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить более $82,1 млн 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате аннексии Крыма. Об этом сообщает swissinfo.ch.

«Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 млн долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что два соответствующих судебных решения были опубликованы в четверг - суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.

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РФ обязали выплатить компенсации украинским инвесторам...

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«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», – говорится в сообщении.

Это решение прокомментировала замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

«Сам текст решения и процедура пока конфиденциальными. Но мы можем сообщить, что арбитры признали следующее: а) Россия несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ; б) так называемая "наци..... Третейскийв ГаагеРоссийскую Федерациюкомпенсации за потерянные украинские. Об этом сообщается в Twitter «Нафтогаз Украины».«Суд в ГаагеРоссию заплатитьинвесторам за аннексию Крыма», – говорится в сообщении.Это решение прокомментировала замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.«Сам текст решения и процедура пока конфиденциальными. Но мы можем сообщить, что арбитры признали следующее: а) Россия несет ответственность за действия вна основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ; б) так называемая "наци..... Читать новость...

В Крыму арестовали активы Игоря Коломойского...



В понедельник стало известно, что российские судебные приставы наложили арест на имущество оздоровительного комплекса "Таврия", принадлежащего "ПриватБанку", собственником которого является украинский политик и бизнесмен Игорь Коломойский.

Сообщается, что арест был наложен по результатам прокурорской проверки, инициированной депутатами Госдумы от фракции КПРФ. Формальным поводом проверки стало обращение Генпрокуратуры России относительно возможного финансирования Коломойским терроризма через подконтрольные бизнесмену организации, расположенные в Крыму.

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РФ обязали заплатить «ПриватБанку» компенсацию за активы в К...

Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «ПриватБанка» и против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "ПриватБанка" против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы "ПриватБанка" в Крыму, и что "ПриватБанк" имеет право на возмещение за таку..... Постоянная палата третейскогоа в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «ПриватБанка» и против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражныйпризнал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "ПриватБанка" против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав"ПриватБанка" в, и что "ПриватБанк" имеет право на возмещение за таку..... Читать новость...

Украина хочет вернуть активы в Крыму через Гаагский суд...

Энергетические компании Украины обратились к постоянной палате третейского суда при ООН, чтобы попытаться вернуть свои активы в Крыму, которые были национализированы российскими властями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение арбитража, передает УНН.

Отмечается, что в суд обратились две энергетические компании Украины, которые потеряли свои активы в результате присоединения Крыма к России. Иски были поданы еще в июне 2015 года, однако публично об этом стало известно только сейчас.

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«Мы уже привыкли к ежедневным обвинениям в проведении каких-то силовых действий по отношению к нашим украинским коллегам», — заявил представитель ВС РФ, добавив, что никому «не удастся столкнуть нас лбами в Крыму».

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