Новость Зеленский провел телефонный разговор с Помпео Добавлено: 2020-01-10 17:24:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский лидер проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

«Мы благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», - отметил Зеленский.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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Главы государств продолжили обмен мнениями по развитию острой кризисной ситуации в Украине. Отмечена важность и историческое значение того, что состоялось сегодня - в полном соответствии с практически единодушным волеизъявлением населения - воссоединения полуострова с Российской Федерацией.

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В. Путин провел телефонный разговор с А. Меркель ...

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Президент Украины провел телефонный разговор с Назарбаевым...

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А. Дещица провел телефонный разговор с Лораном Фабиусом...

А. Дещица предупредил главу МИД Франции об обострении кризиса в восточной Украине.

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"Был разговор с главой МИД Франции Лораном Фабиусом, чтобы предупредить его об обострении кризиса на востоке Украины и позиции России", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Источник: УНН..... А. Дещица предупредил главу МИД Франции об обострении кризиса в восточной Украине.Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Дещица во времяа со своим французским коллегой Лораном Фабиусом предупредил его об обострении кризиса на востоке Украины. Об этом он написал в своем в аккаунте в Twitter, передает УНН.Читайте: МИД Украинысрочные телефонныеы с МИД Польши и Швеции"Былс главой МИД Франции Лораном Фабиусом, чтобы предупредить его об обострении кризиса на востоке Украины и позиции России", - написал он в своем аккаунте в Twitter.Источник: УНН..... Читать новость...

Президент Украины провел телефонный разговор с Меркель и Олл...

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"Петр Порошенко поблагодарил Франсуа Олланда и Ангелу Меркель за поддержку Украины и усилия для восстановления мира на Донбассе, которые они продемонстрировали в ходе переговоров в Минске 12-13 февраля, а также во время последнего заседания Европейского Совета в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "собеседники отметили, что теперь реализация последних договоренностей в Минске является ключевой, и все стороны, в ..... Президент Украины Петр Порошенкос президентом Французской Республики Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН."Петр Порошенко поблагодарил Франсуа Олланда и Ангелу Меркель за поддержку Украины и усилия для восстановления мира на Донбассе, которые они продемонстрировали в ходе переговоров в Минске 12-13 февраля, а также во время последнего заседания Европейского Совета в Брюсселе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что "собеседники отметили, что теперь реализация последних договоренностей в Минске является ключевой, и все стороны, в ..... Читать новость...